Mise à jour à 16h : Le bilan monte à six interpellations.
Mise à jour à 15h : La manifestation est terminée. Le retour tant craint en Presqu'île a finalement été peu mouvementé. On remet ça ce week-end ?
Mise à jour à 14h38 : La préfecture annonce trois interpellations pour incendies de poubelles et tags. Le cortège de 500 black blocs est finalement resté relativement tranquille, peut-être pour garantir que la manifestation de samedi prochain puisse revenir à Bellecour...
Mise à jour à 14h25 : Un filtrage pour sortir de la place Bellecour a été déployé, notamment rue de la Barre.
Mise à jour à 13h25 : La place Bellecour est toujours occupée par les manifestants à ce stade. La statue Louis XIV continue d'être dégradée par des tags. Un feu de poubelle a même été déclenché au pied du monument. Pour le moment, les forces de l'ordre n'interviennent pas.
Mise à jour à 12h50 : Les manifestants sont désormais priés de quitter la place Bellecour et de se disperser. Le départ peut être effectué par la place Antonin Poncet.
Mise à jour à 12h40 : La préfecture du Rhône annonce 7 000 manifestants pour cette mobilisation. Des premières dégradations sont recensées dans le secteur de la place Bellecour, dont de nombreux tags sur la statue Louis XIV. Plusieurs projectiles sont également lancés sur les forces de l'ordre, "sans effet sur la progression du cortège" précisent les services de l'État.
Mise à jour à 12h15 : Les premiers manifestants arrivent sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Parti peu avant 11h30 de la Manufacture des Tabacs, le cortège intersyndical atteint ainsi le point d'arrivée de son parcours.
Mise à jour à 12h00 : La manifestation se poursuit pour l'heure dans le calme à Lyon. Le cortège progresse en direction de la place Bellecour. Aucune dégradation notable n'a été constatée à ce stade.
Des slogans hostiles aux forces de l'ordre sont toutefois visibles parmi les manifestants. Plusieurs pancartes et drapeaux arborent notamment l'inscription "ACAB", un acronyme antipolice. Par ailleurs, un "groupe à risque" a été identifié par les services de l'État au sein de la mobilisation.
🪧La manifestation du 17 novembre se poursuit pour l’heure dans le calme à Lyon, malgré la présence de plusieurs slogans hostiles aux forces de l’ordre #lyon #17novembre #manifestationdu17 https://t.co/cEHPgfuHK6— Lyon Mag (@lyonmag) November 17, 2026
Mise à jour à 11h30 : C'est parti pour la manifestation de ce mardi 17 novembre à Lyon. Après un rassemblement devant la Manufacture des Tabacs, le cortège intersyndical s'est élancé peu avant 11h30 en direction de la place Bellecour.
📢 « Grève générale ! » C’est au son de ce chant que les manifestants ont pris le départ du cortège ce mardi à Lyon, peu avant 11h30 #17novembre #manifestation #lyon https://t.co/rJ4X4ydwku— Lyon Mag (@lyonmag) November 17, 2026
Mise à jour à 10h58 : La mobilisation commence à prendre forme ce mardi matin à Lyon. Les premiers manifestants arrivent progressivement aux abords de la Manufacture des Tabacs, où les organisations syndicales commencent à s'installer.
Article Initial : Le bras de fer autour du parcours de la manifestation a pris fin. Ce mardi matin, le cortège intersyndical pourra bien rejoindre la place Bellecour, comme le souhaitaient les organisateurs.
Le départ est fixé à 11h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Initialement, la préfecture avait interdit les rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville, notamment sur la dernière partie de l'itinéraire déclaré.
Mais une décision du tribunal administratif, annoncée lundi, permet finalement aux manifestants d'emprunter le pont de la Guillotière pour rejoindre Bellecour.
L'interdiction préfectorale reste toutefois applicable de 10h à 20h dans les autres secteurs concernés.
Un millier de policiers et gendarmes déployés
La préfecture du Rhône anticipe jusqu'à 25 000 participants et redoute de nouveaux débordements, après les violences constatées lors de précédentes journées de mobilisation, et notamment le 17 octobre avec le saccage du centre-ville.
En conséquence, environ 1000 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés, auxquels s'ajouteront des effectifs de la police municipale.
"Il est de la responsabilité des organisations syndicales de prendre toutes les dispositions pour garder en permanence la maîtrise du cortège et de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que le bloc radical ait le champ libre", prévient la préfecture, qui regrette que les syndicats aient pris le risque d'arriver en Presqu'île.
Des contrôles d'identité et des inspections de sacs pourront notamment être effectués. Des restrictions sur le transport d'armes, de produits pyrotechniques et de carburant en jerrican sont également prévues à l'échelle du département.
Des difficultés de circulation attendues
Les autorités recommandent aux Lyonnais d'éviter les secteurs traversés par le cortège, aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo.
Les commerçants situés sur le parcours sont également invités à prendre des précautions, notamment en protégeant leurs vitrines et en envisageant une fermeture anticipée si la situation l'exige.
🔴Dans le centre-ville de Lyon, le mardi 17 novembre 2026, de 10h00 à 20h00, les manifestations, cortèges, attroupements et rassemblements à caractère revendicatif sur la voie publique sont interdits dans le périmètre défini par l’arrêté préfectoral, sauf sur la partie du parcours entre le pont de la Guillotière et la place Bellecour 👇— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 17, 2026
C’est le camembert qui dit au roquefort qui pue ton commentaireSignaler Répondre
Sérieusement, champion, t'as cru que l'espace commentaires de LyonMag c'était le tableau d'affichage de ton amphi de fac en perdition ?! On parle de 7 000 casseurs venus taguer Louis XIV et transformer la Presqu'île en déchetterie à ciel ouvert, et toi tu débarques avec ton pavé indigeste copié-collé sur les trimestres de retraite !Signaler Répondre
T'es tellement à côté de la plaque qu'on dirait un militant écolo essayant de démarrer une voiture sans permis avec une carotte bio.
Personne ne va lire ton roman propagandiste digne d'un tract distribué sous la pluie devant la Manufacture des Tabacs.
0/20 pour la compréhension de texte, la honte absolue pour la pertinence : remballe ton copier-coller de militant sous perfusion, prends la porte et va polluer un autre fil !
Vous m avez convaincu...indécis jusqu a présent, je vais voter pour elle ..Merci pour la synthèse😘Signaler Répondre
Et pendant ce temps notre génie de la chanson , l auteur de la P tite lilly, récompensé par la LICRA, sors un merveilleux album, leçon de vie, dont une chanson particulièrement , les antisémites.....Signaler Répondre
Tout est dit en chanson .....au trou Melenchon..
Merci M Pierre ❤️❤️
Solution encore meilleure que celle des fous furieux du RN pour sauver le pays : fusiller tous les fonctionnaires retraités de la fonction publique qui nous coûtent des centaines de milliards en retraites chaque année...juste et équitable.Signaler Répondre
woauh quelle foule!!!!!! 7000 gogols dans la rue. Certains ne doivent pas savoir que les jours de paye ne sont pas payés, Peut-être sont-ils trop riches ?!!!!!! mort de rire. tous ces braves gens, devraient aller voter intelligemment au premier et deuxième tour lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine, sans voter pour un gogol bien évidemmentSignaler Répondre
la suite de quoi?Signaler Répondre
Principe du petit roquet et du gros berger malinois.......Signaler Répondre
Petit, tu fais du bruit.....
Costaud tu regardes et tu ris.....
Et ces étrons n'ont pas honte de pourrir les monuments avec leurs tags de merde ?Signaler Répondre
Des Français de souche? Faudrait sortir un peu de ton trou! On viens de voir des mecs avec un drapeau algérien qui scandent "on n....la france "Signaler Répondre
Des français de souche aussi?
Combien ces démonstrations de force de l'extrême gauche coûtent aux contribuables ?Signaler Répondre
Marine Le Pen a présenté son projet sur les retraites. C’est un catalogue des contradictions dans lesquelles la candidate du Rassemblement National s’enferre pour ne pas renier son totem démagogique : la retraite à 62 ans, voire à 60 ans. L’emballage paraît séduisant, mais les vices cachés sont nombreux et pénaliseront en priorité les plus fragiles. Madame Le Pen promet une réforme juste. Elle fait tout le contraire. Sa réforme pénaliserait tous ceux dont la carrière est hachée : temps partiels, contrats courts, petits salaires. Demain, ils ne pourront plus valider autant de trimestres qu’avant. Elle serait défavorable aux femmes qui, pour beaucoup, ont dû travailler à temps partiel ou s’arrêter pour élever leurs enfants. On leur promet une revalorisation, mais elles devront toujours attendre 67 ans pour échapper à la décote. Madame Le Pen cherche à se donner une image de sérieux, mais elle reste incapable d’expliquer, chiffres à l’appui, comment elle sauvera nos retraites. Elle promet un retour de l’âge légal à 60-62 ans, ainsi qu’une extension des carrières longues. Elle chiffre elle-même cette générosité à près de 10 milliards d’euros par an. Comment la finance-t-elle ? En durcissant la validation des trimestres. Or cette mesure ne rapporterait, tout au plus, que 600 millions d’euros par an. On est très loin du compte, sauf à reconnaître qu’elle serait rétroactive. Nombreux seraient alors les futurs retraités qui découvriraient, avec stupeur, que leurs 170 trimestres les laissent, avec la réforme Le Pen, très loin de la retraite espérée. Quant à la capitalisation qu’elle fait miroiter, elle n’est financée par aucune ressource nouvelle. Madame Le Pen se contente de détourner des cotisations qui financent aujourd’hui le logement des salariés et la formation professionnelle. Ces besoins ne disparaîtront pas : il faudra bien que quelqu’un paie à la place, l’État, donc le contribuable, ou les salariés eux-mêmes. Ce n’est pas un financement, c’est un transfert de charges. Au salarié modeste, elle dit : « Je vais améliorer votre retraite. » À son employeur, qui finance son logement et sa formation, elle dit : « Donnez-moi cet argent ! » De la retraite pour plus tard, mais moins de logement et moins de formation aujourd’hui. Une arnaque de plus. Cette réforme injuste et bancale n’aurait qu’une conséquence : fragiliser notre système de retraite et entamer le peu de crédibilité financière qu’il reste à la FranceSignaler Répondre
Ah mais la gauche aime vivre dans la crasse.Signaler Répondre
Les villes qui puent la pisse et qui sont remplie de tags ils adorent ça.
quand vous passez aux 3 V...Signaler Répondre
Inutile de pavoiser sous prétexte qu'on a évité l'embrasement général aujourd'hui : la faune interlope des intermittents du chaos et des professionnels de la récup' n'a fait que ranger ses fumigènes pour mieux préparer la prochaine récréation. Quand on a pour seule perspective existentielle de venir tagguer la statue de Louis XIV entre deux cours de sociologie du néant, on ne s'arrête jamais en si bon chemin.Signaler Répondre
Pendant que Grégory Doucet savoure ce sursis de quelques heures en comptant ses bacs à compost, tel un pingouin dyslexique déchiffrant un plan d'évacuation à l'envers, la fine fleur de la contestation hors-sol coche déjà la date du prochain saccage sur son agenda.
Le calme avant la tempête n'a jamais sauvé un navire qui prend l'eau.
Fermez le rideau, tirez la chasse et contemplez l'agonie programmée d'une ville livrée en pâture aux pyromanes du samedi !
vous avez vu l’état du socle de la statue ?Signaler Répondre
comme ils vont remettre ça ce samedi, ça sera un samedi mort pour le commerce en presqu’île… Doucet et ses copains font tout pour tuer l’économie lyonnaise… quand il n’y aura plus de commerce ils pourront faire du vélo partout mais il n’y aura plus personnes pour financer ses frais de bouche car ceux qui resteront à Lyon ne paieront pas beaucoup d’impôts…car ce sera ceux qui n’auront pas les moyens de fuire la politique LFI les VERTS des casseurs et incendiairesSignaler Répondre
Un coup à finir à l'infirmerie psychiatrique de l'hôtel de police...Signaler Répondre
a quoi servant ces personnes constamment en grève et pourquoi la police ne defonce pas j’espère grandeurs qui dégradent Louis 14vSignaler Répondre
Avec un drapeau palestinien, pas vraiment représentatif de la population 👀👀Signaler Répondre
A ce point? Quand on voit des français de souche préferer le drapeau palestinien au drapeau français et insulter la police, c’est se détester soi-même...Signaler Répondre
7000 personne sur les 1 500 000 habitants de la métropole … pas vraiment représentatif de la population locale juste un groupuscule de l’alliance LFI les VERTs et encore il devait y avoir beaucoup de jeunes qui étaient venus prendre l’air pour avoir l’air intelligent… et comme toujours quelques casseurs incendiaires… c’est à cause de tout ce beau monde qu’on va tous payer plus cher nos assurances … eux aussi les masosSignaler Répondre
J’inciterais les manifestants LFI à regarder la une de Charlie Hebdo!!!Signaler Répondre
Sûrement un journal d’extrême droite!!!
Depuis que notre pays est devenu un gigantesque parc d’attraction pour ksos.Signaler Répondre
En gros depuis 40ans.
c'est une honte de voir ça merci les syndicats et merci a la justice d'avoir donne raison aux syndicats malgré le refus du prefet d'aller sur la place Bellecour. que fait Le maire de Lyon!!!!! courage aux commerçants!!!!Signaler Répondre
Dit le beauf derrière son écran la main dans le slibardSignaler Répondre
Doucet jubile !Signaler Répondre
Des tags partout ! Les écologistes adorent
Depuis toujours quand on est un humaniste sous la gouvernance du "et dans le même temps"...Signaler Répondre
TG. Faut la déboulonner une fois pour toute. Même les Russkofs n'ont plus leurs statues de Lenny.Signaler Répondre
Le soleil avec nous, vive la lutte, les jaloux restez chez vousSignaler Répondre
D'autant plus que ces traîne-savates ne leur arrivent même pas à la cheville. Des paresseux fainéants qui n'ont jamais rien fait de leurs dix doigts, mais dont certains arrivent tout de même à se palper un salaire de député ou d'attaché parlementaire. Les autres passent leur temps à user leurs fonds de culotte dans des facs aux diplômes sans débouchés, juste pour avoir un statut, tout ça à nos frais. "Tous ces malfaisants sont des bâtards".Signaler Répondre
On a repris bellecour vivement samedi 21 pour la suite !Signaler Répondre
je n’ai plus de mots cette situation devient insupportable il ne faut pas s’étonner s’il y a une crise financière prochainementSignaler Répondre
Depuis quand est il possible de défiler dans la rue le visage complètement masqué ?Signaler Répondre
Les tags dont ceux sur la stèle de Louis XIV je leur ferai nettoyer avec la langueSignaler Répondre
7000 traines savates, une belle brochette de kassoss 🤣Signaler Répondre
Je ne comprends toujours pas pourquoi on laisse défiler des individus avec ce slogan ACAB. Ils devraient être arrêtés systématiquement. C'est une insulte à tout un corps de métier. Hélas, comme les juges rouges sont du côté des racailles, des zadistes et de l'utra-gauche, il n'y a rien à attendre d'eux.Signaler Répondre
Parce que cet étendage hideux représente la nouvelle France. L’extrème gauche casse, brûle et pille tout ce qui représente l’ancienne France comme le bâtiment historique de l’office du tourisme....Signaler Répondre
vélotaf Ça va être ta journée pluvieuse et ta haine d’y être! En tête les SA de l'extrème gauche !Signaler Répondre
soyons sérieux ! Melanchon au 2 em tour !! mouaaaaa. son rêve ! mais n ayez crainte, le reflet de ces villes de gauche ne sont pas la pensée majoritaire de la France !Signaler Répondre
T'as rien d'autre à faire ? Encore un assisté à vélo.Signaler Répondre
la lessive de torchons de Mr le maire, installée place Bellecour, résistera-t-elle aux flammes cette fois-ci ?Signaler Répondre
Les lyonnais ont eu l'occasion de voter récemment aux municipales. Résultat: ils ont reconduit Doucet à la majorité. Et l'ombre menaçante de Mélenchon se rapproche chaque jour un peu +. Au final, ce sont plutôt mes concitoyens qui me font peur; ils sont toujours capables de voter n'importe comment. La preuve, sous nos yeux, presque tous les jours...Signaler Répondre
ça faisait longtemps que Doucet mobilisait tous ses contacts pour ramener la pagaille et le chaos en centre-ville… c’est son combat contre les commerçants qu’il n’aime pasSignaler Répondre
il y a belle lurette que les syndicats ne représentent plus qu'eux même ; une petite caste bruyante délaissée par les travailleursSignaler Répondre
oui ...Signaler Répondre
c'est la justice qui impose ...Signaler Répondre
A Lyon non plus, nos responsables ne savent pas remettre de l'ordre ???Signaler Répondre
Puisque le tribunal administratif autorise l'accès à la place Bellecour pour cette manifestation , il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas pour les autres manifestations .Signaler Répondre
on voudrait bien autant de tolère ce et d’encouragement à la délinquance des juges quand il s’agit d’un dépassement de quelques km/h sur l’autoroute… mais là les juges de gauche sont sans pitié surtout si ça vous empêche de travailler et de gagner votre vie .. visiblement les juges pas vraiment détachés de certains partis politiques…Signaler Répondre