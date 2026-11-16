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Lyon : le parking du quai Arloing fermé après plusieurs années de nuisances

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Lyon : le parking du quai Arloing fermé après plusieurs années de nuisances

Le parking du bas-port du quai Arloing, dans le 9e arrondissement de Lyon, a été fermé aux véhicules ce lundi 16 novembre.

Depuis plusieurs années, les habitants du quai Arloing signalent de multiples problèmes, tels que des dépôts sauvages de déchets, des véhicules abandonnés ou incendiés ou encore des nuisances sonores à répétition. Face à cela, la mairie du 9e arrondissement, dirigée par Emmanuel Giraud, a travaillé avec les Voies navigables de France (VNF), la Métropole de Lyon et la police municipale pour fermer le parking du bas-port du quai Arloing, situé en bord de Saône.

Ce lundi, VNF, gestionnaire de ce site, a interdit l'accès aux véhicules. La police municipale s'est chargé de retirer les voitures du parking et les services de la Métropole ont nettoyé des lieux. "Cette décision répond à une situation qui ne pouvait plus perdurer et à la nécessité de retrouver un espace mieux sécurisé et entretenu", indique la Ville de Lyon dans un communiqué.

De nouveaux aménagements à venir sur les quais de Saône ?

Si cette fermeture prive certains automobilistes de places de stationnement, la Ville de Lyon assure que des parkings sous-utilisés restent accessibles dans le secteur. La mairie du 9e arrondissement souhaite désormais réfléchir aux futurs usages du bas-port, mais également sur l'avenir du quai Arloing et de la place du Port Mouton.

"L’ambition est de permettre aux habitants de se réapproprier les bords de Saône et de faire de ces espaces des lieux de vie apaisés et accessibles", précise la Ville de Lyon. Aucun projet concret d'aménagement ni calendrier n'a toutefois été dévoilé à ce stade.

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9 commentaires
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permettre aux habitants de se réapproprier les bords de... le 16/11/2026 à 18:31

Bah voilà la vraie raison : un prétexte pour virer des places de stationnement.

Ou plus exactement la vraie raison : un maire dont la police municipale refuse de faire son travail et assurant la sécurité des lieux, par patrouilles, caméras, interventions.

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quai Arloing? le 16/11/2026 à 17:21

et c'est...tres-tres loing?

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David Cro le 16/11/2026 à 17:13
hi hi a écrit le 16/11/2026 à 16h34

ils ont oublié inclusif et dégenré !!!

Nul doute que cet oubli sera réparé lors de la présentation du projet.

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John-698 le 16/11/2026 à 16:43

Y ont fermé l'endroit avec deux plots en béton mdr

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hi hi le 16/11/2026 à 16:34
David Cro a écrit le 16/11/2026 à 16h23

"lieux de vie apaisés"

J'ai presque eu peur de ne pas pouvoir cocher mon bingo de termes que la mairie nous ressort à tout bout de champs.

ils ont oublié inclusif et dégenré !!!

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David Cro le 16/11/2026 à 16:23

"lieux de vie apaisés"

J'ai presque eu peur de ne pas pouvoir cocher mon bingo de termes que la mairie nous ressort à tout bout de champs.

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aie le 16/11/2026 à 16:20

"L’ambition est de permettre aux habitants de se réapproprier les bords de Saône et de faire de ces espaces des lieux de vie apaisés et accessibles" ; un futur campement quechua et rassemblement pour punks a chien , kassos et junkies en perspective , après évidement quelques millions de travaux

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moralité le 16/11/2026 à 13:56
Vagina dentata a écrit le 16/11/2026 à 13h36

Mais où est-ce que les amoureux vont pouvoir bécoter plus tard ?

rapport au pseudo,j'irais pas y hasarder ma bite

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Vagina dentata le 16/11/2026 à 13:36

Mais où est-ce que les amoureux vont pouvoir bécoter plus tard ?

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