Depuis plusieurs années, les habitants du quai Arloing signalent de multiples problèmes, tels que des dépôts sauvages de déchets, des véhicules abandonnés ou incendiés ou encore des nuisances sonores à répétition. Face à cela, la mairie du 9e arrondissement, dirigée par Emmanuel Giraud, a travaillé avec les Voies navigables de France (VNF), la Métropole de Lyon et la police municipale pour fermer le parking du bas-port du quai Arloing, situé en bord de Saône.

Ce lundi, VNF, gestionnaire de ce site, a interdit l'accès aux véhicules. La police municipale s'est chargé de retirer les voitures du parking et les services de la Métropole ont nettoyé des lieux. "Cette décision répond à une situation qui ne pouvait plus perdurer et à la nécessité de retrouver un espace mieux sécurisé et entretenu", indique la Ville de Lyon dans un communiqué.

De nouveaux aménagements à venir sur les quais de Saône ?

Si cette fermeture prive certains automobilistes de places de stationnement, la Ville de Lyon assure que des parkings sous-utilisés restent accessibles dans le secteur. La mairie du 9e arrondissement souhaite désormais réfléchir aux futurs usages du bas-port, mais également sur l'avenir du quai Arloing et de la place du Port Mouton.

"L’ambition est de permettre aux habitants de se réapproprier les bords de Saône et de faire de ces espaces des lieux de vie apaisés et accessibles", précise la Ville de Lyon. Aucun projet concret d'aménagement ni calendrier n'a toutefois été dévoilé à ce stade.