Lyon : de nombreuses revendications encore inaudibles à cause des casseurs

Climat, jeunesse, vie chère, "permis de tuer"... Les luttes et les causes ne manquaient pas ce samedi après-midi dans le cortège de la nouvelle manifestation de Lyon. Plus de 8000 personnes ont ainsi été recensées par la préfecture du Rhône.

Pourtant, les slogans ont encore été relégués au second rang face à la présence de nombreux casseurs en tête de cortège.

De la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé, quelques affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Avenue Berthelot, une barricade enflammée a été érigée, provoquant une charge des CRS.

Des jeunes devant la barricade de Jean-Macé à Lyon #lyon https://t.co/VGfnNiE39C — Lyon Mag (@lyonmag) November 14, 2026

Un journaliste de BFM-TV a également été d'abord violemment pris à partie, avant d'être roué de coups et dépouillé de son matériel.

Plusieurs petits groupes de jeunes et de casseurs ont joué au jeu du chat et de la souris avec des CRS qui ont maintes fois repris le contrôle de la situation dans le 7e arrondissement.

Au total, quatre interpellations ont été menées ce samedi.

Comme lors des manifestations précédentes, la Presqu'île avait été bouclée et les transports en commun, à commencer par les métros, ont été paralysés une bonne partie de l'après-midi.