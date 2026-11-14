Lyon : de nombreuses revendications encore inaudibles à cause des casseurs

Climat, jeunesse, vie chère, "permis de tuer"... Les luttes et les causes ne manquaient pas ce samedi après-midi dans le cortège de la nouvelle manifestation de Lyon. Plus de 8000 personnes ont ainsi été recensées par la préfecture du Rhône.
Pourtant, les slogans ont encore été relégués au second rang face à la présence de nombreux casseurs en tête de cortège.
De la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé, quelques affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Avenue Berthelot, une barricade enflammée a été érigée, provoquant une charge des CRS.
Des jeunes devant la barricade de Jean-Macé à Lyon #lyon https://t.co/VGfnNiE39C— Lyon Mag (@lyonmag) November 14, 2026
Un journaliste de BFM-TV a également été d'abord violemment pris à partie, avant d'être roué de coups et dépouillé de son matériel.
Plusieurs petits groupes de jeunes et de casseurs ont joué au jeu du chat et de la souris avec des CRS qui ont maintes fois repris le contrôle de la situation dans le 7e arrondissement.
Au total, quatre interpellations ont été menées ce samedi.
Comme lors des manifestations précédentes, la Presqu'île avait été bouclée et les transports en commun, à commencer par les métros, ont été paralysés une bonne partie de l'après-midi.
Patience, tous ces traînent savates issus de la gauchosphere vont bientôt goûter à la matraque enchantée démocratique 👌😎Signaler Répondre
4 arrestations... En réalité, il s'agit d'une invasion, et les envahisseurs ne cachent pas leurs drapeaux. Macron et l'agenda de la gauche sont une honte pour la France.Signaler Répondre
Quand on voit leurs têtes et accoûtrement bien identifiables on voit bien qu’ils n’ont rien à voir avec les manifestants ou alors les manifestants sont complices avec eux …et à partir de là chacun doit prendre ses responsabilités et cesser de jouer la victimisation comme on l’entend sans cesse… Ceux qui provoquent et qui cherchent la baston ne récoltent que ce qu’ils cherchent et tout le reste n’est que baratinSignaler Répondre
Je propose que l'on fasse la prochaine manif dans les cités.Signaler Répondre
On cassera tout, ça ne les changera pas, ils le font déjà.
lorsque les jeunes délinquants brule des choses et casses ils agitent le drapeau de l’Algérie, c'est quoi le rapport, nous ne comprenons pas surtout que ce n'est pas du tout un pays en exemple de liberté tous corrompu.Signaler Répondre
on voit sur les vidéos et photo des personnes qui agitent le drapeau de l'algérie mais qu'elle est le rapport avec le mouvement à part que c'est toujours les mêmes perturbateurs au quotidien dans notre société. Ils montrent une mauvaises images à se comporter comme des idiots. Le 17/10 c'était le drapeau de la palestine, il en a vraiment qui confondent tout et n'ont pas la plus grande des réflexions de maturité par contre pour ce comporter en victime ils savent bien le faire.Signaler Répondre
l’extrême gauche LFI deviennent fatiguant avec leurs actions sauvage, nous avons des revendications de la vie chere et eux fond n'importe quoi, ce qui est sur nous ne voterons jamais LFI.Signaler Répondre
on a touché le fond et on creuse encore. qui peut encore cautionner ces manifs ? si vous avez de vraies revendications, ne manifestez plus mais exprimez votre voix dans le vote dans quelques mois. vous détruisez ce pays, son économie, sa liberté, les enfants de nos villes ont peur de ces manifs, de certes violence. ou est la préfecture ? que fait elle ? il faut cesser de faire des manifestations systématiquement dans le cœur des grandes villes. nous citadins, contributeurs nets à ce système, nous vous sommons d’interdire les manifestations en ville. nous n’en pouvons plus. si cela continue, cela va déboucher en guerre civileSignaler Répondre
Tous ceux qui utilisent la violence comme depuis des semaines devraient être traité comme des terroristes . Dans notre belle ville de Lyon c'est la catastrophe, avec le soutien en catimini du Maire de Lyon .Signaler Répondre
Pour Lyon aussi Marine le Pen 2027 !!!!
Extrême gauche, extrême droite, les mêmes, mais je pense que cette gauche est encore plus dangereuse.Signaler Répondre
Elle se sert de la jeunesse, et du racisme pour trouver des électeurs ! J'espère que certains vont comprendre, d'autres sont carrément perdus !!
Chaque personne, chaque journaliste, chaque chaîne, a le droit de parler, et sans retour de bâtons !!!
Comme d'habitude ça se prend pour Tony Montana et ça finira en prison ou au mieux videur et vigile de supermarché.Signaler Répondre
Allez voir comment ça se passe dans des pays civilisés avec ce genre de marioles.
Rue de Créqui ils ont démoli des voitures ,tagués toute les façades et la rue a été gazée complètement par les FO
Même en fermant les fenêtres on peut plus respirer chez soi et on peut pas sortir de peur de se faire agresser.
Sans parler de qui va encore payer ...
Et si vous continuez à laisser faire le jour où ils vont débarquer a 20000 ils vont rentrer ds les appartements violer, tabasser les gens et piller .
Ça se finit tjrs par 200 interpellés et 20 qui seront condamnés ....a porter un bracelet fitbit livré avec une playstation.
C'est un cancer et vous faites rien quelle honte !
Centres de détentions , rééducation en mode service militaire , déchéance de nationalités & expulsions généralisées , bougez vous avant que ça soit trop tard.
Faites un referendum il y aura 95% de gens pour un grand nettoyage
Va falloir faire le boulot tôt ou trop tard.
Vous faites bien de parler de pipeau, car cela illustre très bien vos propos et arguments, le passage la plus cocasse concerne sans surprise celui sur LFI, un fan qui s'exprime ?Signaler Répondre
D’après le militant écolo qui fait office de maire de Lyon, ce ne serait pas l’extrême gauche, mais l’extrême droite qui menacerait les Lyonnais. Cela dit, Doucet est tellement enfermé dans son militantisme et son aveuglement idéologique que ceci expliquerait sans doute cela…Les Lyonnais, les commerçants Lyonnais apprécient la lucidité d'un tel militant dans le rôle de maire de Lyon.Signaler Répondre
On ne peut pas tolérer cela, parents responsable, ranger vos gosses, va yavoir du dégats, ParcourSup c'est plus le sujetSignaler Répondre
Vous riquez d'obtenir plus mais grave
vous voyez une revendication contre la vie chère la vraiment ? que des casseurs et des révolutionnaires en mousse, carte blanche pour nos FDO et la calme revient en une semaine par contre faut assumer, je suis originaire d un pays ou quand le peuple a manifesté contre les résultats d'une élection présidentielle il y a eu 2 manifestations, pour la 3 ème l'armé est venue, une trentaine de morts, io n y a pas eu de 4eme manifestation. ses moches mais ses comme ça, on veut pas de l' armée pour encadré nos manif et ben on respecte la loi et il y aura pas de problème pour manifester contre la vie chèreSignaler Répondre
les vrais fachos étaient dans les rues ceux qui sont contre la liberté d’expression et la liberté de la presse, ceux qui s’opposent au droit à l’éducation et aux savoir à l’entrée des lycée et des facs … des adeptes de la pensée unique d’un parti politique c’est donc bien la caricature des fachos qui était encore dans la rue les fameux « partenaires privilégiés » de l’équipe municipale de l’alliance LFI et sa « filiale » Les VERTS… ceux qui ne veulent que casser et détruire mais jamais rien construire pour l’avenirSignaler Répondre
Ils sont les idiots utiles des islamistes et de LFI...Signaler Répondre
Ne serait-ce pas des militants d'extrême droite qui tentent de décrédibiliser des jeunes issus de l'immigration se demande Médiapart ?Signaler Répondre
Alors bon vous conviendrez que c’est l’état qui désormais fait monter la mayonnaise !Signaler Répondre
L’implication de LFI ont sait désormais que c’est du pipeau puisqu’on a ete oublier des notes interministérielles et mails du gouvernement de demander de. Garder LFI
PAS UNE ANNONCE DE CHANGEMENT DE MINISTRE face à ce mouvement national
Un statuquos incroyable une absence totale et des flics en roue libre qui eux même ne comprennent plus le sens de leur missions ! La chair à canon des incompétents qui nous gouvernent - 94% des blessures de flics sont propre à eux , entorses de chevilles, tir de fumigènes sur eux même
C’est du factuel
Avec seulement 4 interpellations, il est plus qu'urgent de changer de type de gouvernance...Signaler Répondre
Cette phrase pour présenter l'agression de journalistes sur X : « Pas de place pour BFMTV et CNews dans nos manifs à Lyon ! »Signaler Répondre
Nos manifs ? Ils se prennent pour qui, ces militants d'extrême gauche haineux et violents, pour décider qui a le droit d'informer et qui doit se taire ?
J'en ai marre de ces fachos avec leurs méthodes d'intimidation, qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. La liberté de la presse n'est pas négociable. Personne n'a à imposer sa loi par la violence !
Ça fait un moment que leurs merdent devrais stoppé. Leurs revendications sont inexistantes vu les téléphones en mains et autre queues monstres devant les king jouets ect ils ceux plaignent mais veulent tous gratuits ectSignaler Répondre
Le lynchage en meute, c’est signé non ?Signaler Répondre
Je croyais que la Jeune Garde était dissoute !
Toujours la faute de « l’extrême droite ? »
Des jeunes couples avec des enfants qui habitent dans le quartier jean Macé, et bien imaginez vous que ces gosses ont peur, et demandent à leurs parents pourquoi cette violence, pourquoi ces feux, comment expliquer à des gamins 6/8 ans que les gens sont complètement déconnectés de la réalité, et que LFI fait bien monter la mayonnaise !!!Signaler Répondre
Lyon classé la ville la plus criminogène de France. la faute à qui ? … je vous laisse faire votre propre avis !Signaler Répondre
ce pays part en live total on est la risée du monde !!!!Signaler Répondre
Les immeubles sont tagues de message d’écologiste appelant au meurtre,Signaler Répondre
C’est cela le vrai visage écologiste ?
+ des messages anti flic et appel aux meurtres des forces de l’ordre.
Bravo Doucet ! L’alliance avec LFI est train de dévorer le parti EELV.
Il faut balancer tous ces voyous algériens et autres dans leurs poubelles incendiées à tour de bras, ca ne pourra que nous faire un bon débarras, rien à attendre de ces barbares incurablesSignaler Répondre
Merci pour toutes ces photos et videos.Signaler Répondre
On voit tres clairement qui sont les fachos desormais.
Rendez vous le 2 mai 2027 et carte blanche totale aux FDO pour faire le ménage.
Certains gamins sont irrécupérables, comme ces 3 ! Contents de se trouver devant ce feu ! J'espère qu'ils vont être reconnus ! Celui au sweat Bleu !!!!Signaler Répondre
Que vient faire un drapeau Algérien dans un manif à Lyon ?Signaler Répondre
Indéfiniment,Ça fait 40 ans que nos politiques baissent leur froc.Signaler Répondre
C’est pas près de changer
Les voilà les coupables.Signaler Répondre
Et après il est dit que les français sont racistes ! Il y a de quoi être outré ! Et je reste polieSignaler Répondre
Bravo!Continuez à donner des voix au rn bande de guignols.Signaler Répondre
Ils se lèvent à 14h00 ces gens, inaptes à l'armée trop feignants.Signaler Répondre
ca ressemble a un gros amalgame de détritus en tous genres avec 2 neurones qui se battent en duel sans savoir pourquoi il font ca....Signaler Répondre
Des algériens qui ne viennent que pour toucher des allocs et tout casser. Il faudrait les choper et les destituer de leur double nationalité pour ceux qui l'ont. Que font-ils, ici, en France.Signaler Répondre
Quant aux casseurs qui brandissent le drapeau français, honte à eux, on n'a pas besoin d'eux non plus.
Selon la vidéo, certains sont fiers de leur pays...Signaler Répondre
Envoyez moi ces traînes savates en Ukraine et en Palestine, rétablissement du service national vite !Signaler Répondre
Des drapeaux palestiniensSignaler Répondre
Des keffieh de partout
Des slogans ACAB
À bas la république.
La vie chère ?
Ou ingérence étrangère ?
Drapeau étranger brandi par les casseurs … pas étonnant qu’après, cela fasse monter le racisme en France…et c’est bien ce h’genre de provocation qui en est la raisonSignaler Répondre
Des casseurs arborant des drapeaux palestiniens et algériens : voilà une nouvelle expression de l’hostilité envers la France, qui se manifeste une fois encore par la violence et les dégradations. Jusqu’à quand devra-t-on tolérer de tels comportements ?Signaler Répondre