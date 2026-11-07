Lyon : 9 000 coureurs vont s'élancer de nuit ce samedi pour rejoindre Fourvière

Des milliers de lampes frontales vont illuminer les rues de Lyon ce samedi soir.

Le Radiance Mutuelle Lyon Urban Trail by Night revient pour sa 12e édition, avec une participation plafonnée à 9 000 coureurs et marcheurs.

Une limite notamment imposée par les contraintes d'accueil du site historique de Fourvière, où se tiendra l'arrivée des différentes épreuves.

Le rendez-vous intervient quelques mois après le Lyon Urban Trail diurne, qui avait attiré plus de 12 500 participants le 28 mars dernier, établissant un nouveau record selon les organisateurs.

Trois distances pour découvrir Lyon autrement

Pour cette édition nocturne, les participants pourront choisir entre trois parcours.

Le 30 kilomètres, réservé aux coureurs et chronométré, emmènera les participants jusqu'à Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins, avant de revenir vers Fourvière.

Le 20 kilomètres, également chronométré, proposera un tracé entre Lyon et Sainte-Foy-lès-Lyon.

Enfin, le 10 kilomètres permettra de rester intégralement dans Lyon, avec deux possibilités : une course chronométrée ou une randonnée.

Quel que soit le parcours choisi, les participants devront composer avec les spécificités du trail urbain lyonnais : des escaliers, des montées et des descentes, le tout à la lumière des lampes frontales.

Une arrivée au milieu des vestiges romains

C'est l'une des particularités qui font le charme de cette compétition.

La ligne d'arrivée sera installée au cœur du site antique de Fourvière, face au grand théâtre romain.

Les organisateurs annoncent également des panoramas nocturnes sur la ville et plusieurs animations destinées à accompagner les participants tout au long de leur effort.

À l'arrivée, l'ambiance se voudra conviviale, avec notamment un mâchon lyonnais et une bière annoncés pour les finishers.

Des engagements environnementaux maintenus

L'organisation entend également poursuivre ses efforts pour limiter l'empreinte écologique de l'événement.

Parmi les mesures annoncées figurent la suppression du plastique à usage unique, des ravitaillements privilégiant les circuits courts et des dotations fabriquées en France.

Né à Lyon en 2008, le concept du trail urbain s'est progressivement développé dans d'autres villes françaises.

Sa déclinaison nocturne lyonnaise s'apprête désormais à vivre une nouvelle édition, avec des milliers de participants attendus sur les reliefs de la métropole.