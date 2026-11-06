"Le symbole est terrible" : un commandant de police plaqué au sol devant un lycée à Lyon

Alors que la mobilisation lycéenne et étudiante a provoqué de nouvelles perturbations ce vendredi 6 novembre à Lyon, une vidéo montrant un policier en difficulté face à un individu circule sur les réseaux sociaux.

Les faits se sont produits aux abords du lycée Auguste-et-Louis-Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Placé en garde à vue

Sur les images, un policier apparaît engagé dans un corps-à-corps avec un individu. Ce dernier parvient finalement à prendre le dessus et à plaquer le fonctionnaire au sol.

La scène se déroule sous les yeux de plusieurs jeunes. Un groupe d'élèves intervient finalement pour séparer les deux protagonistes et mettre fin à l'altercation.

Selon le syndicat Alliance Police nationale 69, le fonctionnaire concerné est un commandant de police, chef du Service local de sécurité publique (SLSP) Centre à Lyon.

Selon nos informations, l'individu impliqué a été interpellé et placé en garde à vue.

Un "effondrement" de l'autorité publique

Dans une réaction particulièrement ferme, le syndicat Alliance Police nationale 69 dénonce "un recul progressif, pour ne pas dire un effondrement, de l’autorité publique, qui laisse prospérer une ultra-violence décomplexée".

L'organisation syndicale estime également qu'une "idéologie instrumentalise" une partie de la jeunesse et "contribue à banaliser la violence jusqu’à l’irréparable". Avant d'ajouter : "Le symbole est terrible : celui d’une société où les repères s’effacent, où l’autorité est défiée et où la frontière entre le bien et le mal semble de plus en plus brouillée."

Le syndicat apporte son "soutien total" au fonctionnaire et interpelle directement le gouvernement : "combien de temps encore l’État central va-t-il laisser faire avant de reprendre pleinement ses responsabilités et de sonner enfin la fin de la récréation ?"