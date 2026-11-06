Arnault, Quentin et la décence : quand l’union fait la force

Le 5 novembre, Raphaël Arnault devait présenter son livre « Antifasciste » dans une salle municipale du 8e arrondissement, mise gracieusement à sa disposition. À quelques kilomètres de là, sur un trottoir du 7e, Quentin Deranque, 23 ans, a été mortellement frappé le 12 février dernier. Il a succombé deux jours plus tard. Neuf mois après, sa famille attend toujours la vérité. Et c’est précisément là, dans cette ville encore meurtrie, que Raphaël Arnault a jugé opportun d’organiser la présentation de son livre, placée sous la bannière de l’antifascisme.
Faut-il rappeler qui est Raphaël Arnault ? Député insoumis du Vaucluse, il a cofondé la Jeune Garde, groupe "antifasciste" né à Lyon en 2018 et dissous par les autorités en 2025. Quatorze personnes sont aujourd’hui mises en examen dans l’enquête sur la mort de Quentin. La plupart sont présentées comme membres de ce groupe, et plusieurs comptent parmi les proches du député, y compris des collaborateurs parlementaires.
La famille de Quentin a demandé qu’il soit entendu. Il l’a d’ailleurs été fin octobre, en audition libre, par la sous-direction antiterroriste. Comme tout citoyen, il bénéficie de la présomption d’innocence, et il n’est pas question ici de se substituer aux juges. Mais la justice n’est pas le seul tribunal : il y a aussi celui de la décence.
Car c’est bien de décence qu’il s’agit. Venir à Lyon faire la promotion de l’antifascisme, dans l’agglomération même où Quentin a perdu la vie, au moment où ses parents réclament des réponses, ce n’est pas un débat d’idées. C’est une provocation. Dans ce contexte, le titre même de l’ouvrage sonne comme un défi lancé à une famille en deuil.
Car ce sont des militants se réclamant de cet antifascisme-là, celui qui revendique l’autodéfense que le député défend publiquement depuis des années, qui se retrouvent aujourd’hui mis en examen dans l’enquête sur la mort de leur fils. La famille l’a dit elle-même, avec une dignité qui force le respect : elle regrette que la décence n’ait pas conduit le député à tenir sa réunion ailleurs.
Les Lyonnais l’ont compris immédiatement, et Lyon a répondu d’une seule voix, mais par mille canaux. Une association, Amyne, a offert à chacun un moyen simple de saisir les autorités et de signer une pétition. Des élus du camp national et des citoyens "ordinaires" ont interpellé le préfet et la mairie. Des élus de la droite et du centre ont, pour l’occasion, refusé de se laisser dicter leur conduite par la gauche. Des plumes, dont votre servante, ont pris position dans des tribunes largement relayées. Et des Lyonnais que rien ne prédisposait à l’engagement se sont manifestés : une élue me racontait la surprise des services municipaux devant ces mères de famille venues dire de vive voix que ce n’était pas acceptable. Ce ne sont pas des militants aguerris : ce sont des parents, qui pensent à un garçon de 23 ans qui n’est jamais rentré chez lui.
Face à cette mobilisation, le maire du 8e et Grégory Doucet ont retiré la salle. On aurait pu en rester là. Mais le député a choisi de maintenir sa conférence coûte que coûte, en se repliant dans un bar de Villeurbanne, tandis que des militants d’ultragauche envahissaient le conseil du 8e arrondissement pour faire pression sur leurs alliés d’hier.
Ce qui frappe, dans cette affaire, c’est l’obstination. Comme si l’essentiel n’était pas de parler, mais de parler là, précisément, à quelques kilomètres du lieu où Quentin est tombé. Cette insistance en dit long sur ce que certains entendent par "antifascisme" : moins un combat d’idées qu’un marquage de territoire.
La mobilisation a donc repris avec la même détermination : nouvelles saisines, nouvelles signatures, nouvelles interpellations. Ce jeudi, le préfet du Rhône a interdit la réunion. Il l’a fait au nom de l’ordre public, comme le droit le lui permet. Mais sans la mobilisation de très nombreux Lyonnais, cette conférence se serait tenue dans l’indifférence générale.
La liberté d’expression et la liberté de réunion font partie de nos principes. Elles sont précieuses, et je les défends. Mais aucune liberté ne dispense de la responsabilité. Au-delà du droit, il existe une exigence de décence qui s’impose à tous, et plus encore à un élu de la Nation. Osons le mot : un impératif moral.
La politique ne peut pas s’affranchir éternellement de la morale. C’est la morale qui a gagné le jeudi 5 novembre, quand la conférence de Raphaël Arnault a été interdite.
Cette victoire n’appartient à personne en particulier, et c’est ce qui fait sa force. Élus, citoyens, Lyonnais : chacun a pris sa part avec les moyens dont il disposait. Les uns ont signé, d’autres ont écrit, d’autres encore se sont déplacés ou ont interpellé les autorités. Aucun n’aurait suffi seul ; ensemble, ils ont été entendus. Il n’a fallu ni violence ni invective : seulement des élus et des citoyens qui ont fait usage, calmement et fermement, des voies que leur offre la Loi. Voilà la réponse la plus cinglante qu’on puisse opposer à ceux qui prétendent défendre la démocratie à coups de poing.
Il y a là une leçon qui dépasse Lyon. L’union fait la force. C’est une leçon essentielle pour les mois décisifs qui s’ouvrent pour notre pays : face à la menace de l’extrême gauche, c’est cette même union qui fera la France.
Depuis des décennies, la gauche distribue des leçons de morale à tout le monde tout en tolérant dans ses rangs les pires dérives. Trop longtemps, on l’a laissée tenir le haut du pavé. À Lyon, cette fois, l’union et la décence l’ont emporté.
Nous le devions à Quentin. Nous le devions à sa famille. Et nous le devons à tous ceux qui refusent que l’ultragauche la plus violente définisse les contours de notre morale commune.
Agnès Marion
Conseillère municipale de Saint-Genis-Laval, secrétaire générale d'Identité-Libertés.
C est vous qui avez perdu la boussole pour écrire des conneries pareillesSignaler Répondre
tu oublies la présomption d'innocence.Signaler Répondre
ah ben non ca marche pas puisqu'il est pas concerné par cette histoire.
si on peut te reprocher les actes de tes "proches" que doit on dire de toi qui soutient une délinquante et un antisémite?
il n'est pas impliqué dans cette histoire pourquoi lui interdire de parler?
et ne me parle pas de "décence". chacun la sienne. je trouve indécent qu'une personne condamné puisse se présenter à la présidence.
La victime se revendiquait d’extrême droite, mais n'avait jamais été condamnée pour quoi que ce soit.Signaler Répondre
Les membres de la Jeune Garde qui l'ont agressé lui sont tombés dessus à 7 contre 1. Ils l'ont fait tomber à terre puis se sont acharnés pendant quelques minutes à coup de pied sur la tête et le corps, au point qu'un des agresseurs s'est cassé le pied en ratant la tête et en tapant sur la bordure du trottoir.
Tout cela a été filmé avec le son ("tue le, tue le !").
Quand le Samu a récupéré la victime, les médecins ont enlevé sa capuche et vu qu'un morceau de calotte crânienne avait été arrachée sous les coups: on voyait la cervelle " à l'air libre". Selon le médecin légiste ses os autour de la tempe étaient complètement fracassés et des traces de semelle étaient "imprimées" sur son visage.
Et vous parlez de "perdre la boussole" ?
Quand à Raphaël Arnault, il a été condamné pour violences avent d'être député. Avec ses copains "antifa" ils avaient agressé un jeune homme "parce qu'il avait l'air de droite" sur les pentes de la Croix-rousse; l'avaient contraint à leur ouvrir son téléphone pour voir si il y avait des traces de militantisme (pas de pot il n'y avait rien, c'était un passant random) et l'avaient frappé pour le plaisir.
Voilà ce que vous soutenez.
Bravo à toi pour répéter les mensonges et manipulations de l'officine d'extrême gauche Mediapart.Signaler Répondre
Cet antifachisme de ce guignol est le fachisme qui tue !Signaler Répondre
Les nazis d’aujourd’hui sont à gauche et peut- étre plus antisemithes et violents que ceux des années 30....Signaler Répondre
En tant que Français de confession juive je suis scandalisé qu'on rende hommage à des nazis de droite ou de gauche.Signaler Répondre
Lyon pleure la mort par tabassage d un jeune de 23 ans au nom d une idéologie....Signaler Répondre
La perte de toute humanité dans votre commentaire fait vraiment peur..
Je déteste le fasciste ARNAULT et pourtant je ne demande pas sa mise à mort sur un bout de trottoir ..
C est la différence entre un démocrate et un vrai fasciste me semble t il ?
Les Fachos Incultes le 06/11/2026 à 15:33Signaler Répondre
200% d'accord. Des paroles pleines de bon sens.
Les respect ça existe, ceux qui ont été mal élevés par des parents défaillants en sont dénués.
Ce sont BIEN les parents de Quentin qui l'ont éduqués dans la mouvance d'extrême droite.
Vraiment dommage !
Vous êtes donc pour la peine de mort ?Signaler Répondre
Bravo et merci pour l article.Signaler Répondre
Monsieur le Préfet en prenant cette décision a rendu leur honneur aux parents de Quentin, mais aussi a compris l ame lyonnaise.
Calme, déterminée, l esprit de résistance lyonnais, des collines aux 2 fleuves est toujours là et transcende les couches sociales et partisanes.
Lyon je t aime ❤️❤️❤️
Les "antifascistes" de la jeune garde sont juste des jeunes qui veulent en découdre et se drapent d'une prétendue vertu pour justifier de taper sur des gens.Signaler Répondre
Aucune différence avec ceux d'en face.
"Comme si l’essentiel n’était pas de parler, mais de parler là, précisément, à quelques kilomètres du lieu où Quentin est tombé. Cette insistance en dit long sur ce que certains entendent par "antifascisme" : moins un combat d’idées qu’un marquage de territoire. "Signaler Répondre
Tout est dit...
Franchement bravo à l'autrice de ce texte, écrire un tel article sans mentionner une seule fois que ce jeune Quentin était un néo-nazi violent, assumé, revendiqué, et par les propres mots de ses camarades "joyeux dans le combat à mort", c'est très fort.Signaler Répondre
Petit rappel que c'est lui qui s'est armé, et est allé attaquer l'autre groupe en question.
Quand on cherche, on trouve, non ?
Alors oui, un citoyen décédé c'est regrettable, mais on est en France, on pleure pas les Nazis.
Vous avez perdu votre boussole.
une merde au cul et toute sa vie,s'il a des remordsSignaler Répondre
L exemple parfait de l arriviste arrivee !Signaler Répondre
Contrairement à l'infamie qui colle de plus en plus à ce "député", et qui lui collera de plus en plus...Signaler Répondre
200% d'accord. Des paroles pleines de bon sens.Signaler Répondre
Les respect ça existe, ceux qui ont été mal élevés par des parents défaillants en sont dénués.
Qu'est ce qu'ils prennent " l'ultra gauche " ! ! ! ! !Signaler Répondre