Lyon Antifa Fest à Villeurbanne : Tiffany Joncour saisit la ministre de la Culture et demande l’intervention du préfet

Nouvelle polémique autour du Lyon Antifa Fest.

À deux mois de l’événement, annoncé les 10 et 11 décembre à Villeurbanne, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour demande l’intervention des autorités. Le festival doit notamment proposer deux soirées de concerts à La Rayonne.

L’élue affirme avoir saisi le préfet du Rhône au sujet de la tenue de l’événement et avoir adressé un courrier à Catherine Pégard, actuelle ministre de la Culture, pour demander son retrait du dispositif Pass Culture.

"Libérez les antifas lyonnais"

Tiffany Joncour concentre notamment ses critiques sur la communication de cette édition.

Selon la députée, l’affiche porte le slogan "Libérez les antifas lyonnais", qu’elle interprète comme un soutien à des militants actuellement détenus dans le cadre de l’instruction ouverte après la mort de Quentin Deranque.

Le jeune militant d’extrême droite avait été mortellement frappé en février à Lyon. Plusieurs militants d’extrême gauche identifiés au cours de l’enquête ont depuis été mis en examen et placés en détention provisoire. L’instruction porte notamment sur des faits de meurtre, violences aggravées et participation à une association de malfaiteurs.

Le Pass Culture de nouveau au cœur de la polémique

Tiffany Joncour affirme également que l’édition 2026 du festival est proposée via le Pass Culture. Elle demande à Catherine Pégard "le retrait immédiat du festival", l’annulation des réservations éventuellement déjà effectuées avec le dispositif et la récupération de possibles financements publics engagés.

"Il est scandaleux que l’argent des Français puisse contribuer à financer un festival qui affiche son hostilité envers nos forces de l’ordre et apporte son soutien à des militants incarcérés dans une affaire de violences politiques", dénonce la parlementaire.

🚨 SCANDALE : L’ANTIFA FEST, QUI SOUTIENT LES ASSASSINS DE QUENTIN DERANQUE, FINANCÉ PAR L’ARGENT PUBLIC ! Je l’avais déjà dénoncé l’année dernière, mais cette année encore, l’Antifa Fest est accessible via le Pass Culture, financé par l’État, donc par l’argent des Français ! Pour rappel, l’Antifa Fest est un festival ouvertement anti-France et anti-police, qui fait la promotion de la haine et de discours appelant à « casser du flic ». Comment accepter que l’argent public puisse financer un tel événement ? Madame la ministre de la Culture, @catherinepegard, réagissez immédiatement et retirez ce festival du Pass Culture ! — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) October 13, 2026

Le Lyon Antifa Fest avait déjà provoqué une polémique similaire en 2025. L’événement avait alors été retiré du Pass Culture après avoir initialement été proposé dans le dispositif.

La députée demande également au préfet d’intervenir

L’élue du Rhône ne limite pas son initiative au volet financier. Elle indique avoir également sollicité le préfet concernant la tenue même du festival.

Tiffany Joncour présente l’événement comme "ouvertement politique et antifasciste" et lui reproche une communication qu’elle juge hostile à la police et à la France.

Elle dit désormais attendre "des réponses et des mesures concrètes" de la part du ministère de la Culture et des services de l’État.