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L'ancien maire de Chassieu Jean-Jacques Sellès rallie le Rassemblement national

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L'ancien maire de Chassieu Jean-Jacques Sellès rallie le Rassemblement national

L’ancien maire de Chassieu et ancien conseiller métropolitain Jean-Jacques Sellès rejoint le Rassemblement national. Son ralliement a été annoncé par la députée du Rhône Tiffany Joncour à l’occasion du congrès du parti organisé à Orléans.

Un nouveau ralliement au Rassemblement national dans la métropole lyonnaise.

Tiffany Joncour, députée RN de la 13e circonscription du Rhône, annonce ce samedi l’arrivée au sein du parti de Jean-Jacques Sellès, ancien maire de Chassieu et ancien conseiller de la Métropole de Lyon.

L’annonce intervient à l’occasion du congrès du Rassemblement national organisé à Orléans.

Marine Le Pen au cœur de son ralliement

Selon le communiqué de Tiffany Joncour, Jean-Jacques Sellès justifie notamment son choix par les questions de sécurité et d’autorité de l’État.

L’ancien édile considère que Marine Le Pen est "la seule candidate capable de rétablir l’ordre, de restaurer l’autorité de l’État et de garantir la sécurité des Français".

Ce ralliement est intervenu à la suite d’échanges avec Tiffany Joncour. La députée estime que son engagement et les positions qu’elle défend ont contribué à convaincre Jean-Jacques Sellès de rejoindre le parti.

Un renfort venu de l’Est lyonnais

Pour Tiffany Joncour, cette arrivée témoignerait d’une volonté de rapprochement d’élus et d’anciens élus locaux avec le Rassemblement national sur les sujets de sécurité.

Elle se félicite notamment de pouvoir compter sur "l’expérience et la connaissance de l’Est lyonnais" de Jean-Jacques Sellès.

Le parti entend désormais s’appuyer sur ce nouveau ralliement dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027.

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Jean-Jacques Selles

rassemblement national

Tiffany Joncour

2 commentaires
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G.G 69800 le 24/10/2026 à 19:38

Jean-Jacques, tu n’auras donc jamais fait les bons choix au bon moment.

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Ex Précisions le 24/10/2026 à 18:58

Encore un qui a vu sa ville virer racailles et qui passe RN.
En fait les meilleurs atouts du RN ce sont la racaille et mélenchon ;-)

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