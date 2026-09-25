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Lyon Politiques : sénatoriales et RN du Rhône - 25/09/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : sénatoriales et RN du Rhône - 25/09/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle interviennent sur les sujets suivants :

- Sénatoriales dans le Rhône : vers un statu quo pour les formations politiques ?
- Sénatoriales : de nouveaux barons en approche, quid de la société civile et des femmes ?
- Le RN du Rhône se réorganise avant 2027 : quel impact pour les prochains scrutins ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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