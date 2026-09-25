Braquage près de Lyon : deux hommes armés débarquent dans un Easy Cash et s’enfuient en scooter

Ce vendredi 25 septembre, aux alentours de 10h30, deux hommes ont fait irruption dans le magasin Easy Cash installé dans le Parc du Chanay, à Saint-Bonnet-de-Mure.

Le visage dissimulé, les deux individus ont exhibé une arme, sans qu’il soit possible à ce stade de déterminer si celle-ci était réelle ou factice. Sous la menace, ils se sont emparés de marchandises, principalement des bijoux, selon les informations rapportées par Le Progrès.

Les deux auteurs ont ensuite rapidement quitté les lieux et pris la fuite à bord d’un scooter. Aucun salarié n’a été blessé lors du braquage, mais les employés présents ont été fortement choqués.

Le commerce doit désormais rester fermé quelques jours afin de permettre la réparation des dégâts occasionnés. Selon le gérant cité par nos confrères, une réouverture est envisagée lundi après-midi.

Ouvert depuis 2013, le magasin de Saint-Bonnet-de-Mure est spécialisé dans l’achat et la vente de produits d’occasion et reconditionnés, notamment des bijoux, des téléphones ou encore des consoles de jeux.

Ce braquage intervient après deux autres attaques ayant visé des magasins Easy Cash dans la région lyonnaise (Caluire le 19 février et Tignieu-Jameyzieu en Isère le 14 août) depuis le début de l’année.