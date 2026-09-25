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Braquage près de Lyon : deux hommes armés débarquent dans un Easy Cash et s’enfuient en scooter

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Braquage près de Lyon : deux hommes armés débarquent dans un Easy Cash et s’enfuient en scooter

Quelques minutes ont suffi aux deux malfaiteurs pour agir.

Ce vendredi 25 septembre, aux alentours de 10h30, deux hommes ont fait irruption dans le magasin Easy Cash installé dans le Parc du Chanay, à Saint-Bonnet-de-Mure.

Le visage dissimulé, les deux individus ont exhibé une arme, sans qu’il soit possible à ce stade de déterminer si celle-ci était réelle ou factice. Sous la menace, ils se sont emparés de marchandises, principalement des bijoux, selon les informations rapportées par Le Progrès.

Les deux auteurs ont ensuite rapidement quitté les lieux et pris la fuite à bord d’un scooter. Aucun salarié n’a été blessé lors du braquage, mais les employés présents ont été fortement choqués.

Le commerce doit désormais rester fermé quelques jours afin de permettre la réparation des dégâts occasionnés. Selon le gérant cité par nos confrères, une réouverture est envisagée lundi après-midi.

Ouvert depuis 2013, le magasin de Saint-Bonnet-de-Mure est spécialisé dans l’achat et la vente de produits d’occasion et reconditionnés, notamment des bijoux, des téléphones ou encore des consoles de jeux.

Ce braquage intervient après deux autres attaques ayant visé des magasins Easy Cash dans la région lyonnaise  (Caluire le 19 février et Tignieu-Jameyzieu en Isère le 14 août) depuis le début de l’année.

Tags :

easycash

braquage

5 commentaires
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Situci le 25/09/2026 à 19:08
à propos d'evenements culturels a écrit le 25/09/2026 à 18h04

je déplore surtout l'absence de commentaires de lecteurs :çà nous distrairait certainement

Si tu veux beaucoup de commentaires il faut parler des éternels élus,…les etres supérieurs !! J’espère que je ne serais pas censuré !!

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En même temps le 25/09/2026 à 18:39
corps malade a écrit le 25/09/2026 à 17h55

J’apprécie le principe de LyonMag qui relaie tout les faits divers même à 40 km de Lyon en revanche dès qu’il s’agit d’événements culturels ou ludiques le périmètre semble beaucoup plus restreint Après on s’étonne que nous soyons champions du monde de la consommation de dépresseurs… À croire que les médias locaux n’aident pas vraiment à garder le moral

Si tu recherches du culturel plutôt que du fait divers tu n es clairement pas sur le bon site,
Alors,pourquoi persister ?
Une fascination ? Une habitude?ou...?

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Quel profil ? le 25/09/2026 à 18:18

Des suédois, qui récuoèrent des pacotilles, OQTF endevenir

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à propos d'evenements culturels le 25/09/2026 à 18:04
corps malade a écrit le 25/09/2026 à 17h55

J’apprécie le principe de LyonMag qui relaie tout les faits divers même à 40 km de Lyon en revanche dès qu’il s’agit d’événements culturels ou ludiques le périmètre semble beaucoup plus restreint Après on s’étonne que nous soyons champions du monde de la consommation de dépresseurs… À croire que les médias locaux n’aident pas vraiment à garder le moral

je déplore surtout l'absence de commentaires de lecteurs :çà nous distrairait certainement

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corps malade le 25/09/2026 à 17:55

J’apprécie le principe de LyonMag qui relaie tout les faits divers même à 40 km de Lyon en revanche dès qu’il s’agit d’événements culturels ou ludiques le périmètre semble beaucoup plus restreint Après on s’étonne que nous soyons champions du monde de la consommation de dépresseurs… À croire que les médias locaux n’aident pas vraiment à garder le moral

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