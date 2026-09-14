Drame près de Lyon : un jeune homme de 25 ans meurt lors de sa première séance dans une salle de sport

Le drame s’est produit dimanche 13 septembre à Genas, dans la métropole de Lyon. Un jeune homme âgé de 25 ans est mort après avoir été victime d’un grave malaise alors qu’il venait participer à une séance d’essai au sein de la Ghost Arena.

L’établissement, spécialisé notamment dans le MMA et le jiu-jitsu brésilien, a annoncé le décès sur ses réseaux sociaux. Selon la salle de sport, le jeune homme a perdu connaissance "en tout début de séance d’échauffement".

Les secours n’ont pas réussi à le réanimer

L’équipe présente sur place est intervenue, avant la prise en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme est décédé.

La Ghost Arena précise que que "les premiers éléments médicaux pourraient évoquer une origine cardiaque ou neurologique." Une hypothèse avancée avec prudence par l’établissement.

La salle insiste également sur l’absence, à ce stade, de lien établi entre le malaise et l’effort effectué : "Aucun élément ne permet d'établir un lien entre ce malaise et la pratique sportive."

Après ce décès, l’établissement a adressé ses pensées à la famille et aux proches du jeune homme. Une cagnotte doit également être prochainement créée afin de leur apporter un soutien.