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Drame près de Lyon : un jeune homme de 25 ans meurt lors de sa première séance dans une salle de sport

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Drame près de Lyon : un jeune homme de 25 ans meurt lors de sa première séance dans une salle de sport
Drame près de Lyon : un jeune homme de 25 ans meurt lors de sa première séance dans une salle de sport - DR

Il venait simplement effectuer sa première séance d’essai.

Le drame s’est produit dimanche 13 septembre à Genas, dans la métropole de Lyon. Un jeune homme âgé de 25 ans est mort après avoir été victime d’un grave malaise alors qu’il venait participer à une séance d’essai au sein de la Ghost Arena.

L’établissement, spécialisé notamment dans le MMA et le jiu-jitsu brésilien, a annoncé le décès sur ses réseaux sociaux. Selon la salle de sport, le jeune homme a perdu connaissance "en tout début de séance d’échauffement".

Les secours n’ont pas réussi à le réanimer

L’équipe présente sur place est intervenue, avant la prise en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme est décédé.

La Ghost Arena précise que que "les premiers éléments médicaux pourraient évoquer une origine cardiaque ou neurologique." Une hypothèse avancée avec prudence par l’établissement.

La salle insiste également sur l’absence, à ce stade, de lien établi entre le malaise et l’effort effectué : "Aucun élément ne permet d'établir un lien entre ce malaise et la pratique sportive."

Après ce décès, l’établissement a adressé ses pensées à la famille et aux proches du jeune homme. Une cagnotte doit également être prochainement créée afin de leur apporter un soutien.

Tags :

malaise cardiaque

Salle de sport

16 commentaires
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Habia le 15/09/2026 à 19:20

Je pense qu'il a sûrement fait une fibrillation ventriculaire d'origine congenital
Les troubles électriques du coeur sont devenu un problème de santé publique
On n'est loin des époques de l'infarctus du myocarde
Maladie qui disparaît de nos jours

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🌹 le 15/09/2026 à 18:12
Hino a écrit le 14/09/2026 à 21h50

C’est sur que le parti à la rose ne plaisante pas quand ils se soumettent à LFI …

La rose n avait rien de politique pour moi , c était pour ce jeune décédé à 25 ans , j aurais pu poster une 💐🏵🌺🌻🌼 , je trouve une rose plus élégant .

Mais vous avez immédiatement pensé POLITIQUE et ce n est pas le cas .
La politique n a rien a voir sur le sujet d un jeu e de 25 ans décédé
Encore, courage à sa famille .

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🌹 le 15/09/2026 à 18:05
Pierrot le fou a écrit le 15/09/2026 à 10h17

On vous a pas entendu quand vos copains assassinent des jeunes en pleine rue s’ils ne sont pas du même bord politique. La gauche a vraiment le monopole de l’indignation.

J adore ton pseudo ....enlève juste Pierrot ! 🤔
Tu mélanges TOUT !!!

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papyrebel le 15/09/2026 à 12:45

Questions à poser :
L'individu avait-il passé une visite médicale appropriée ?
L'établissement lui avait-il demandé ?
Les éducateurs avaient-ils les diplômes appropriés , une formation aux premiers secours ?

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91Dolores83 le 15/09/2026 à 11:07

Avait-il un certificat médical concernant ce sport?

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Allah y arhmo le 15/09/2026 à 10:28

Une bonne personne très discrète avec le cœur sur la main que dieu lui ouvres les portes du paradis

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Pierrot le fou le 15/09/2026 à 10:17
🌹 a écrit le 14/09/2026 à 18h52

Vous avez laissé passer un com honteux !
Plaisanter sur le décès d un jeune de 25 ans !Pff
LM , quand même !!

Courage à sa famille , 25 ans et une vie perdue

On vous a pas entendu quand vos copains assassinent des jeunes en pleine rue s’ils ne sont pas du même bord politique. La gauche a vraiment le monopole de l’indignation.

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A BON ENTENDEUR le 15/09/2026 à 05:02

La meilleure salle de sports est en extérieur 🌳🍀.Faites de la marche à votre rythmes c’est gratuit et beaucoup plus bénéfique ✅️💚

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Sport le 14/09/2026 à 22:49

C’etait pas fait pour lui

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Hino le 14/09/2026 à 21:50
🌹 a écrit le 14/09/2026 à 18h52

Vous avez laissé passer un com honteux !
Plaisanter sur le décès d un jeune de 25 ans !Pff
LM , quand même !!

Courage à sa famille , 25 ans et une vie perdue

C’est sur que le parti à la rose ne plaisante pas quand ils se soumettent à LFI …

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Elon Musc le 14/09/2026 à 20:11

Il faut mettre un holà à ces dalles de muscu

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Courage à la famille et amis le 14/09/2026 à 19:22

Les sports violents méritent une attention particulière, pour la journée des association de Lyon 8, j'étais surpris du nombre d'association de sport de combat ou de défense, le sport en général est le dépassement de soi, mais les sport de combat encore plus , prudence et surveillance

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🌹 le 14/09/2026 à 18:52

Vous avez laissé passer un com honteux !
Plaisanter sur le décès d un jeune de 25 ans !Pff
LM , quand même !!

Courage à sa famille , 25 ans et une vie perdue

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Les boules le 14/09/2026 à 18:45

C'est horrible ! et triste.

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pas de mots le 14/09/2026 à 18:33

25 ans c'est trop tot c'est dur

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 17:32

Il faut toujours aller voir son médecin avant de faire du sport intensif, intensif en fonction de la personne.

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