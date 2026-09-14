Drame près de Lyon : un jeune homme de 25 ans meurt lors de sa première séance dans une salle de sport

Le drame s’est produit dimanche 13 septembre à Genas, dans la métropole de Lyon. Un jeune homme âgé de 25 ans est mort après avoir été victime d’un grave malaise alors qu’il venait participer à une séance d’essai au sein de la Ghost Arena.
L’établissement, spécialisé notamment dans le MMA et le jiu-jitsu brésilien, a annoncé le décès sur ses réseaux sociaux. Selon la salle de sport, le jeune homme a perdu connaissance "en tout début de séance d’échauffement".
Les secours n’ont pas réussi à le réanimer
L’équipe présente sur place est intervenue, avant la prise en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme est décédé.
La Ghost Arena précise que que "les premiers éléments médicaux pourraient évoquer une origine cardiaque ou neurologique." Une hypothèse avancée avec prudence par l’établissement.
La salle insiste également sur l’absence, à ce stade, de lien établi entre le malaise et l’effort effectué : "Aucun élément ne permet d'établir un lien entre ce malaise et la pratique sportive."
Après ce décès, l’établissement a adressé ses pensées à la famille et aux proches du jeune homme. Une cagnotte doit également être prochainement créée afin de leur apporter un soutien.
Je pense qu'il a sûrement fait une fibrillation ventriculaire d'origine congenitalSignaler Répondre
Les troubles électriques du coeur sont devenu un problème de santé publique
On n'est loin des époques de l'infarctus du myocarde
Maladie qui disparaît de nos jours
La rose n avait rien de politique pour moi , c était pour ce jeune décédé à 25 ans , j aurais pu poster une 💐🏵🌺🌻🌼 , je trouve une rose plus élégant .Signaler Répondre
Mais vous avez immédiatement pensé POLITIQUE et ce n est pas le cas .
La politique n a rien a voir sur le sujet d un jeu e de 25 ans décédé
Encore, courage à sa famille .
J adore ton pseudo ....enlève juste Pierrot ! 🤔Signaler Répondre
Tu mélanges TOUT !!!
Questions à poser :Signaler Répondre
L'individu avait-il passé une visite médicale appropriée ?
L'établissement lui avait-il demandé ?
Les éducateurs avaient-ils les diplômes appropriés , une formation aux premiers secours ?
Avait-il un certificat médical concernant ce sport?Signaler Répondre
Une bonne personne très discrète avec le cœur sur la main que dieu lui ouvres les portes du paradisSignaler Répondre
On vous a pas entendu quand vos copains assassinent des jeunes en pleine rue s’ils ne sont pas du même bord politique. La gauche a vraiment le monopole de l’indignation.Signaler Répondre
La meilleure salle de sports est en extérieur 🌳🍀.Faites de la marche à votre rythmes c’est gratuit et beaucoup plus bénéfique ✅️💚Signaler Répondre
C’etait pas fait pour luiSignaler Répondre
C’est sur que le parti à la rose ne plaisante pas quand ils se soumettent à LFI …Signaler Répondre
Il faut mettre un holà à ces dalles de muscuSignaler Répondre
Les sports violents méritent une attention particulière, pour la journée des association de Lyon 8, j'étais surpris du nombre d'association de sport de combat ou de défense, le sport en général est le dépassement de soi, mais les sport de combat encore plus , prudence et surveillanceSignaler Répondre
Vous avez laissé passer un com honteux !Signaler Répondre
Plaisanter sur le décès d un jeune de 25 ans !Pff
LM , quand même !!
Courage à sa famille , 25 ans et une vie perdue
C'est horrible ! et triste.Signaler Répondre
25 ans c'est trop tot c'est durSignaler Répondre
Il faut toujours aller voir son médecin avant de faire du sport intensif, intensif en fonction de la personne.Signaler Répondre