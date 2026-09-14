"Non, je n'irai pas" : Tony Estanguet écarte l'idée de remplacer Edgar Grospiron au COJOP des JO 2030

Tony Estanguet ne sera pas le prochain président d’Alpes 2030.
Interrogé lundi par l'AFP sur la possibilité de succéder à Edgar Grospiron, démissionnaire, l’ancien patron des Jeux de Paris 2024 a été catégorique : "Non, je n’irai pas".
Il estime qu’une nouvelle équipe doit désormais prendre les responsabilités du projet olympique. "J’ai souhaité effectivement, depuis la fin des Jeux de Paris 2024, laisser une nouvelle génération vraiment s’impliquer sur 2030", a-t-il expliqué.
"Je suis vraiment plutôt en soutien"
Tony Estanguet ne compte toutefois pas complètement se tenir à l’écart de la préparation des Jeux d’hiver.
"Je reste bien évidemment à disposition de celles et de ceux qui veulent me consulter. Mais il n’a jamais été question pour moi de jouer les premiers rôles sur ce projet, je suis vraiment plutôt en soutien", a-t-il insisté.
Le triple champion olympique considère que l’organisation des Alpes 2030 pourra s’inspirer de l’expérience de Paris 2024, tout en développant son propre modèle.
Vincent Roberti, directeur général du comité d’organisation, a été nommé lundi président par intérim après le départ d’Edgar Grospiron. La recherche de sa ou son successeur définitif se poursuit, alors que le CIO passe actuellement trois jours à Lyon pour visiter les sites qui accueilleront les épreuves de glace dans moins de quatre ans.
d'en rire?Signaler Répondre
t'as qu'a voté pour le parti qui propose une nouvelle constitutionSignaler Répondre
il est l'ooor...l'or de rembourseeeer..Signaler Répondre
l'échéance de la dette s'approche?Signaler Répondre
coqueteries?..ou simple peur d'être dans l'histoire LE responsable qui a augmenté le gouffre de la dette?Signaler Répondre
Bonjour, Estanguet avec 270.000 € par an plus bonus 20% pendant toute l'organisation des JO, il peut jouer les rentiers. Il faut privatiser les JO à 100%, j'ai pas à payer pour des sportifs professionnels qui sont nourris pendant 3 ans et 363 jours, deux jours avant les épreuves ils ont comme la poule blanche toujours mal à la patte ou à la hanche.Signaler Répondre
JO 2024 ; soutien total gouvernement + région + villeSignaler Répondre
Jo hiver 2030 : cherchez les erreurs (indice : il y en a trois)
Moi je veux bien y aller, pas de souci.Signaler Répondre
être question de liquidités,d'espèces sonnantes et trébuchantes et de solvabilites d'état dans un contexte approximatif , rapport au volume et au gigantisme des travaux de renovation ou d'extension de sites ..l'ensemble paraît bien boîteux du départSignaler Répondre
Parler et maintenir ses JO2030 avec l'état actuel du pays et ce qu'il va devenir les prochaines années est juste dégueulasse.Signaler Répondre
Les gens se serrent la ceinture, avec les carburants on ne bloque plus les fins de mois et on voit dans ce COJOP des gens de remplir les remplir les comptes en banque sur nos efforts car c'est de l'argent public (voir le salaire versé à l'ancienne ministre macronienne des sports temporairement ministre de l'éducation nationale).
On a des castes qui pompent l'énergie de ce pays depuis des années pour assurer leur vie dorée, des parasites républicains.
Une vraie sitcom des années 80 ces JO ;-)Signaler Répondre
S'il regarde un peu les actus lyonnaises, je comprend qu'il ne veuille pas y mettre les pieds.Signaler Répondre
Ce n'est pas moi qui est fait circuler ce nom.Signaler Répondre
Pas fou le mec! Il a eu un succès énorme avec les JO de Paris, il va pas aller se salir dans cette poubelle qu'est devenue Lyon.Signaler Répondre
un homme de paille et les postulants sentent maintenant l 'embrouilleSignaler Répondre
curieux..sentiraient ils tous le piège?..le titre honorifique fumeux n'apportant qu'un tas d'emmerdements à long terme?qui se transforme brutalement en poste de bouc-émissaire à l'aube du grand ..remboursement?(ne confondons pas avec remplacement)Signaler Répondre