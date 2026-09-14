"Non, je n'irai pas" : Tony Estanguet écarte l'idée de remplacer Edgar Grospiron au COJOP des JO 2030

Tony Estanguet ne sera pas le prochain président d’Alpes 2030.

Interrogé lundi par l'AFP sur la possibilité de succéder à Edgar Grospiron, démissionnaire, l’ancien patron des Jeux de Paris 2024 a été catégorique : "Non, je n’irai pas".

Il estime qu’une nouvelle équipe doit désormais prendre les responsabilités du projet olympique. "J’ai souhaité effectivement, depuis la fin des Jeux de Paris 2024, laisser une nouvelle génération vraiment s’impliquer sur 2030", a-t-il expliqué.

"Je suis vraiment plutôt en soutien"

Tony Estanguet ne compte toutefois pas complètement se tenir à l’écart de la préparation des Jeux d’hiver.

"Je reste bien évidemment à disposition de celles et de ceux qui veulent me consulter. Mais il n’a jamais été question pour moi de jouer les premiers rôles sur ce projet, je suis vraiment plutôt en soutien", a-t-il insisté.

Le triple champion olympique considère que l’organisation des Alpes 2030 pourra s’inspirer de l’expérience de Paris 2024, tout en développant son propre modèle.

Vincent Roberti, directeur général du comité d’organisation, a été nommé lundi président par intérim après le départ d’Edgar Grospiron. La recherche de sa ou son successeur définitif se poursuit, alors que le CIO passe actuellement trois jours à Lyon pour visiter les sites qui accueilleront les épreuves de glace dans moins de quatre ans.