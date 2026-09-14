Sports

"Non, je n'irai pas" : Tony Estanguet écarte l'idée de remplacer Edgar Grospiron au COJOP des JO 2030

Suivez-nous sur Google
"Non, je n'irai pas" : Tony Estanguet écarte l'idée de remplacer Edgar Grospiron au COJOP des JO 2030

Le nom de Tony Estanguet circulait parmi les possibles successeurs d’Edgar Grospiron à la tête du comité d’organisation des Jeux d’hiver 2030. L’ancien président de Paris 2024 assure pourtant qu’il ne prendra pas les commandes du projet.

Tony Estanguet ne sera pas le prochain président d’Alpes 2030.

Interrogé lundi par l'AFP sur la possibilité de succéder à Edgar Grospiron, démissionnaire, l’ancien patron des Jeux de Paris 2024 a été catégorique : "Non, je n’irai pas".

Il estime qu’une nouvelle équipe doit désormais prendre les responsabilités du projet olympique. "J’ai souhaité effectivement, depuis la fin des Jeux de Paris 2024, laisser une nouvelle génération vraiment s’impliquer sur 2030", a-t-il expliqué.

"Je suis vraiment plutôt en soutien"

Tony Estanguet ne compte toutefois pas complètement se tenir à l’écart de la préparation des Jeux d’hiver.

"Je reste bien évidemment à disposition de celles et de ceux qui veulent me consulter. Mais il n’a jamais été question pour moi de jouer les premiers rôles sur ce projet, je suis vraiment plutôt en soutien", a-t-il insisté.

Le triple champion olympique considère que l’organisation des Alpes 2030 pourra s’inspirer de l’expérience de Paris 2024, tout en développant son propre modèle.

Vincent Roberti, directeur général du comité d’organisation, a été nommé lundi président par intérim après le départ d’Edgar Grospiron. La recherche de sa ou son successeur définitif se poursuit, alors que le CIO passe actuellement trois jours à Lyon pour visiter les sites qui accueilleront les épreuves de glace dans moins de quatre ans.

Tags :

JO 2030

Tony Estanguet

COJOP

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
le parti.. le 15/09/2026 à 13:35
chiche69 a écrit le 15/09/2026 à 12h30

t'as qu'a voté pour le parti qui propose une nouvelle constitution

d'en rire?

Signaler Répondre
avatar
chiche69 le 15/09/2026 à 12:30
Titus69 a écrit le 14/09/2026 à 15h25

Parler et maintenir ses JO2030 avec l'état actuel du pays et ce qu'il va devenir les prochaines années est juste dégueulasse.

Les gens se serrent la ceinture, avec les carburants on ne bloque plus les fins de mois et on voit dans ce COJOP des gens de remplir les remplir les comptes en banque sur nos efforts car c'est de l'argent public (voir le salaire versé à l'ancienne ministre macronienne des sports temporairement ministre de l'éducation nationale).

On a des castes qui pompent l'énergie de ce pays depuis des années pour assurer leur vie dorée, des parasites républicains.

t'as qu'a voté pour le parti qui propose une nouvelle constitution

Signaler Répondre
avatar
monseignoor le 15/09/2026 à 12:24
l'heure de a écrit le 15/09/2026 à 12h12

l'échéance de la dette s'approche?

il est l'ooor...l'or de rembourseeeer..

Signaler Répondre
avatar
l'heure de le 15/09/2026 à 12:12
minauderies? a écrit le 14/09/2026 à 17h05

coqueteries?..ou simple peur d'être dans l'histoire LE responsable qui a augmenté le gouffre de la dette?

l'échéance de la dette s'approche?

Signaler Répondre
avatar
minauderies? le 14/09/2026 à 17:05
les bidouilleurs cherchent a écrit le 14/09/2026 à 13h45

un homme de paille et les postulants sentent maintenant l 'embrouille

coqueteries?..ou simple peur d'être dans l'histoire LE responsable qui a augmenté le gouffre de la dette?

Signaler Répondre
avatar
Kid 69 le 14/09/2026 à 17:04

Bonjour, Estanguet avec 270.000 € par an plus bonus 20% pendant toute l'organisation des JO, il peut jouer les rentiers. Il faut privatiser les JO à 100%, j'ai pas à payer pour des sportifs professionnels qui sont nourris pendant 3 ans et 363 jours, deux jours avant les épreuves ils ont comme la poule blanche toujours mal à la patte ou à la hanche.

Signaler Répondre
avatar
Herr Heur le 14/09/2026 à 16:29

JO 2024 ; soutien total gouvernement + région + ville
Jo hiver 2030 : cherchez les erreurs (indice : il y en a trois)

Signaler Répondre
avatar
En même temps le 14/09/2026 à 16:14

Moi je veux bien y aller, pas de souci.

Signaler Répondre
avatar
il doit surtout le 14/09/2026 à 16:00
Bienvenue à Zombie Land a écrit le 14/09/2026 à 13h55

S'il regarde un peu les actus lyonnaises, je comprend qu'il ne veuille pas y mettre les pieds.

être question de liquidités,d'espèces sonnantes et trébuchantes et de solvabilites d'état dans un contexte approximatif , rapport au volume et au gigantisme des travaux de renovation ou d'extension de sites ..l'ensemble paraît bien boîteux du départ

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 14/09/2026 à 15:25

Parler et maintenir ses JO2030 avec l'état actuel du pays et ce qu'il va devenir les prochaines années est juste dégueulasse.

Les gens se serrent la ceinture, avec les carburants on ne bloque plus les fins de mois et on voit dans ce COJOP des gens de remplir les remplir les comptes en banque sur nos efforts car c'est de l'argent public (voir le salaire versé à l'ancienne ministre macronienne des sports temporairement ministre de l'éducation nationale).

On a des castes qui pompent l'énergie de ce pays depuis des années pour assurer leur vie dorée, des parasites républicains.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/09/2026 à 14:52

Une vraie sitcom des années 80 ces JO ;-)

Signaler Répondre
avatar
Bienvenue à Zombie Land le 14/09/2026 à 13:55

S'il regarde un peu les actus lyonnaises, je comprend qu'il ne veuille pas y mettre les pieds.

Signaler Répondre
avatar
91Dolores83 le 14/09/2026 à 13:53

Ce n'est pas moi qui est fait circuler ce nom.

Signaler Répondre
avatar
Rester sur une victoire le 14/09/2026 à 13:47

Pas fou le mec! Il a eu un succès énorme avec les JO de Paris, il va pas aller se salir dans cette poubelle qu'est devenue Lyon.

Signaler Répondre
avatar
les bidouilleurs cherchent le 14/09/2026 à 13:45

un homme de paille et les postulants sentent maintenant l 'embrouille

Signaler Répondre
avatar
pas de volontaire? le 14/09/2026 à 13:44

curieux..sentiraient ils tous le piège?..le titre honorifique fumeux n'apportant qu'un tas d'emmerdements à long terme?qui se transforme brutalement en poste de bouc-émissaire à l'aube du grand ..remboursement?(ne confondons pas avec remplacement)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.