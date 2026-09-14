LDLC Arena, Eurexpo, Halle Tony-Garnier : les trois principaux sites lyonnais des Jeux olympiques d’hiver 2030 vont passer sous l’œil du CIO à partir de ce lundi.
Cette commission de coordination doit notamment permettre au comité d’organisation et à l’instance olympique de finaliser la répartition des sports de glace après le transfert à Lyon du pôle initialement prévu à Nice.
Le dossier présente un avantage majeur : aucune grande infrastructure n’est à construire. Les sites existent déjà et doivent principalement être adaptés aux exigences olympiques.
Hockey à Décines, patinage à Eurexpo
La LDLC Arena accueillera les principales rencontres de hockey sur glace ainsi qu’une patinoire d’entraînement.
À Eurexpo, plusieurs halls doivent être mobilisés pour le patinage artistique, le short-track, une deuxième patinoire de hockey, des espaces d’entraînement et les centres médias.
La Halle Tony-Garnier devrait quant à elle accueillir le curling. Le patinage artistique, d’abord envisagé dans cette salle, a finalement été déplacé à Eurexpo en raison notamment de sa jauge.
Les membres du CIO pourraient également visiter les patinoires Charlemagne et Baraban, destinées à l’entraînement, ainsi que le quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite pour le futur village olympique.
Une visite après le départ d’Edgar Grospiron
Cette séquence intervient quelques jours seulement après la démission d’Edgar Grospiron de la présidence du comité d’organisation.
Une assemblée générale doit justement se tenir ce lundi pour officialiser l’intérim de Vincent Roberti, actuel directeur général du COJOP.
Après plusieurs mois de turbulences autour de la gouvernance, les organisateurs et les élus locaux veulent désormais montrer au CIO que le chantier lyonnais avance dans les délais.
Bien moins en configuration match de hockey international , environ 8000 à 9000 pas plusSignaler Répondre
Que Lyon ne soit pas une ville de Hockey soit. Mais ne dites pas n'importe quoi sur les affluences. Lyon (même lors du passage en D3) a une affluence de 2000 à 3000 personnes soit plus que la capacité de Ravix qui plafonne à 900 hors des vacances scolaires.Signaler Répondre
Quel niveau pour le LHC et quelles affluences ? Soyez honnête, Lyon n'est pas une ville de sport de Glace. L'affluence est meilleure à Villard de Lans c'est dire...Signaler Répondre
12 KE pour la LDC Arena pitoyableSignaler Répondre
Visite nocturne à Gerland? (quoique meme de jour)Signaler Répondre
Pour se garer à Eurexpo ce ne sont pas les parkings qui manquent ni à l'Arena avec ceux du stade.Signaler Répondre
Ça va être chaud sur la Rocade Est c'est certain, comme s'il y avait un match de coupe d'Europe en même temps qu'un salon international, et ça tous les jours non-stop...
Quid de l’héritage ? Ben les contribuables de la métropole vont payer pendant 15 ans sans avoir les remontées économiques des jeux, à chaque fois c'est pareil.
Les JO ont été imposés dès le départ de tout tout tout en haut de l'État donc c'est la priorité, même si la Métropole part en décrépitude à côté ;-(
rien au sports de glace!!Signaler Répondre
le C.P.L. créé en 1953
et même mieux, les sections patinage et hockey du F.C.L. créés en 1900...
J'ai hâte d'acheter le premier billet jo de glaces lyonnais des Alpes 2030.Signaler Répondre
Lyonnais des Alpes à bientôt
Nos deux patinoires d'un autre siècle vont devenir la risée du monde entier. Bravo monsieur le maire !! Heureusement que la LDLC et GL Events sont au niveau, eux !Signaler Répondre
Comment les milliers de spectateurs se déplaceront et vont se garer ? Quid des athlètes bloqués sur les périphériques ?Signaler Répondre
Qui du son dans ces bâtiments !?
Quid des supporters dans une ville qui connaît rien au sport de glace…
quid de l’héritage des jeux puisque les patinoires vont disparaître aussi vite qu’elles sont apparues ?!
Le grand khmer de l’hôtel de ville ne trouve rien à redire ?
Dans un pays en chute libre et dans une ville gangrenée par la violence va fait pas JO compatible. Les montagnards ne sont pas habitués à tout ça…
"aucune grande infrastructure n’est à construire" On a changé de siècle !Signaler Répondre
je ne savais pas que tout était prêt !! qu'il y avait déjà des patinoires sur ces sites 🙄Signaler Répondre
La honte les infrastructures Lyonnaise !!! Courage a celui qui va présenter ces outils d un autre siècle .Signaler Répondre
Compétition du tir à Villeurbanne ? Ce serait très judicieux comme choix.Signaler Répondre