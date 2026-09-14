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JO 2030 : en pleine tempête, le CIO inspecte pendant trois jours les futurs sites olympiques de Lyon

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JO 2030 : en pleine tempête, le CIO inspecte pendant trois jours les futurs sites olympiques de Lyon
DR LDLC Arena

Une délégation du Comité international olympique entame ce lundi une visite de trois jours à Lyon. Objectif : passer en revue les sites du futur pôle glace des Alpes 2030 et avancer vers la validation définitive de la répartition des disciplines.

LDLC Arena, Eurexpo, Halle Tony-Garnier : les trois principaux sites lyonnais des Jeux olympiques d’hiver 2030 vont passer sous l’œil du CIO à partir de ce lundi.

Cette commission de coordination doit notamment permettre au comité d’organisation et à l’instance olympique de finaliser la répartition des sports de glace après le transfert à Lyon du pôle initialement prévu à Nice.

Le dossier présente un avantage majeur : aucune grande infrastructure n’est à construire. Les sites existent déjà et doivent principalement être adaptés aux exigences olympiques.

Hockey à Décines, patinage à Eurexpo

La LDLC Arena accueillera les principales rencontres de hockey sur glace ainsi qu’une patinoire d’entraînement.

À Eurexpo, plusieurs halls doivent être mobilisés pour le patinage artistique, le short-track, une deuxième patinoire de hockey, des espaces d’entraînement et les centres médias.

La Halle Tony-Garnier devrait quant à elle accueillir le curling. Le patinage artistique, d’abord envisagé dans cette salle, a finalement été déplacé à Eurexpo en raison notamment de sa jauge.

Les membres du CIO pourraient également visiter les patinoires Charlemagne et Baraban, destinées à l’entraînement, ainsi que le quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite pour le futur village olympique.

Une visite après le départ d’Edgar Grospiron

Cette séquence intervient quelques jours seulement après la démission d’Edgar Grospiron de la présidence du comité d’organisation.

Une assemblée générale doit justement se tenir ce lundi pour officialiser l’intérim de Vincent Roberti, actuel directeur général du COJOP.

Après plusieurs mois de turbulences autour de la gouvernance, les organisateurs et les élus locaux veulent désormais montrer au CIO que le chantier lyonnais avance dans les délais.

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JO 2030

Lyon

COJOP

Jeux Olympiques de 2030

14 commentaires
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Yaka le 15/09/2026 à 17:02
Free Lyon a écrit le 14/09/2026 à 15h00

12 KE pour la LDC Arena pitoyable

Bien moins en configuration match de hockey international , environ 8000 à 9000 pas plus

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Ravix_Charlemagne_PoleSud le 15/09/2026 à 15:15
Morientes69 a écrit le 14/09/2026 à 21h27

Quel niveau pour le LHC et quelles affluences ? Soyez honnête, Lyon n'est pas une ville de sport de Glace. L'affluence est meilleure à Villard de Lans c'est dire...

Que Lyon ne soit pas une ville de Hockey soit. Mais ne dites pas n'importe quoi sur les affluences. Lyon (même lors du passage en D3) a une affluence de 2000 à 3000 personnes soit plus que la capacité de Ravix qui plafonne à 900 hors des vacances scolaires.

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Morientes69 le 14/09/2026 à 21:27
le puck a écrit le 14/09/2026 à 11h23

rien au sports de glace!!
le C.P.L. créé en 1953
et même mieux, les sections patinage et hockey du F.C.L. créés en 1900...

Quel niveau pour le LHC et quelles affluences ? Soyez honnête, Lyon n'est pas une ville de sport de Glace. L'affluence est meilleure à Villard de Lans c'est dire...

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Free Lyon le 14/09/2026 à 15:00

12 KE pour la LDC Arena pitoyable

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Bienvenue à Zombieland le 14/09/2026 à 13:42

Visite nocturne à Gerland? (quoique meme de jour)

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 12:45
Morientes69 a écrit le 14/09/2026 à 09h06

Comment les milliers de spectateurs se déplaceront et vont se garer ? Quid des athlètes bloqués sur les périphériques ?
Qui du son dans ces bâtiments !?
Quid des supporters dans une ville qui connaît rien au sport de glace…
quid de l’héritage des jeux puisque les patinoires vont disparaître aussi vite qu’elles sont apparues ?!
Le grand khmer de l’hôtel de ville ne trouve rien à redire ?
Dans un pays en chute libre et dans une ville gangrenée par la violence va fait pas JO compatible. Les montagnards ne sont pas habitués à tout ça…

Pour se garer à Eurexpo ce ne sont pas les parkings qui manquent ni à l'Arena avec ceux du stade.
Ça va être chaud sur la Rocade Est c'est certain, comme s'il y avait un match de coupe d'Europe en même temps qu'un salon international, et ça tous les jours non-stop...
Quid de l’héritage ? Ben les contribuables de la métropole vont payer pendant 15 ans sans avoir les remontées économiques des jeux, à chaque fois c'est pareil.
Les JO ont été imposés dès le départ de tout tout tout en haut de l'État donc c'est la priorité, même si la Métropole part en décrépitude à côté ;-(

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le puck le 14/09/2026 à 11:23
Morientes69 a écrit le 14/09/2026 à 09h06

Comment les milliers de spectateurs se déplaceront et vont se garer ? Quid des athlètes bloqués sur les périphériques ?
Qui du son dans ces bâtiments !?
Quid des supporters dans une ville qui connaît rien au sport de glace…
quid de l’héritage des jeux puisque les patinoires vont disparaître aussi vite qu’elles sont apparues ?!
Le grand khmer de l’hôtel de ville ne trouve rien à redire ?
Dans un pays en chute libre et dans une ville gangrenée par la violence va fait pas JO compatible. Les montagnards ne sont pas habitués à tout ça…

rien au sports de glace!!
le C.P.L. créé en 1953
et même mieux, les sections patinage et hockey du F.C.L. créés en 1900...

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Futuriste le 14/09/2026 à 10:40

J'ai hâte d'acheter le premier billet jo de glaces lyonnais des Alpes 2030.
Lyonnais des Alpes à bientôt

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Le CIO va rigoler le 14/09/2026 à 09:09

Nos deux patinoires d'un autre siècle vont devenir la risée du monde entier. Bravo monsieur le maire !! Heureusement que la LDLC et GL Events sont au niveau, eux !

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Morientes69 le 14/09/2026 à 09:06

Comment les milliers de spectateurs se déplaceront et vont se garer ? Quid des athlètes bloqués sur les périphériques ?
Qui du son dans ces bâtiments !?
Quid des supporters dans une ville qui connaît rien au sport de glace…
quid de l’héritage des jeux puisque les patinoires vont disparaître aussi vite qu’elles sont apparues ?!
Le grand khmer de l’hôtel de ville ne trouve rien à redire ?
Dans un pays en chute libre et dans une ville gangrenée par la violence va fait pas JO compatible. Les montagnards ne sont pas habitués à tout ça…

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nouveau cru ! le 14/09/2026 à 08:50

"aucune grande infrastructure n’est à construire" On a changé de siècle !

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réalité le 14/09/2026 à 08:26

je ne savais pas que tout était prêt !! qu'il y avait déjà des patinoires sur ces sites 🙄

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Free Lyon le 14/09/2026 à 08:26

La honte les infrastructures Lyonnaise !!! Courage a celui qui va présenter ces outils d un autre siècle .

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Pratique et chic le 14/09/2026 à 06:33

Compétition du tir à Villeurbanne ? Ce serait très judicieux comme choix.

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