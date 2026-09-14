LDLC Arena, Eurexpo, Halle Tony-Garnier : les trois principaux sites lyonnais des Jeux olympiques d’hiver 2030 vont passer sous l’œil du CIO à partir de ce lundi.

Cette commission de coordination doit notamment permettre au comité d’organisation et à l’instance olympique de finaliser la répartition des sports de glace après le transfert à Lyon du pôle initialement prévu à Nice.

Le dossier présente un avantage majeur : aucune grande infrastructure n’est à construire. Les sites existent déjà et doivent principalement être adaptés aux exigences olympiques.

Hockey à Décines, patinage à Eurexpo

La LDLC Arena accueillera les principales rencontres de hockey sur glace ainsi qu’une patinoire d’entraînement.

À Eurexpo, plusieurs halls doivent être mobilisés pour le patinage artistique, le short-track, une deuxième patinoire de hockey, des espaces d’entraînement et les centres médias.

La Halle Tony-Garnier devrait quant à elle accueillir le curling. Le patinage artistique, d’abord envisagé dans cette salle, a finalement été déplacé à Eurexpo en raison notamment de sa jauge.

Les membres du CIO pourraient également visiter les patinoires Charlemagne et Baraban, destinées à l’entraînement, ainsi que le quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite pour le futur village olympique.

Une visite après le départ d’Edgar Grospiron

Cette séquence intervient quelques jours seulement après la démission d’Edgar Grospiron de la présidence du comité d’organisation.

Une assemblée générale doit justement se tenir ce lundi pour officialiser l’intérim de Vincent Roberti, actuel directeur général du COJOP.

Après plusieurs mois de turbulences autour de la gouvernance, les organisateurs et les élus locaux veulent désormais montrer au CIO que le chantier lyonnais avance dans les délais.