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Lyon : la fermeture administrative du Azar finalement suspendue par la justice

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Lyon : la fermeture administrative du Azar finalement suspendue par la justice
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Le monde de la nuit est parfois plus fort que les services de l'Etat. Le Azar Club a annoncé que sa fermeture administrative avait été suspendue par le tribunal administratif de Lyon.

Le document avait été édité, mais les gérants du Azar Club n'avaient jamais été notifiés. Une semaine après l'annonce de la fermeture administrative de l'établissement de nuit du quai Rambaud à la Confluence, le tribunal administratif a rendu sa décision.

Et le Azar Club va pouvoir accueillir ses clients plus tôt que prévu, car le juge des référés a suspendu la sanction de la préfecture du Rhône, qui souhaitait fermer les lieux pendant 2 mois après une répétition d'incidents et de faits de violences, principalement aux abords de la boîte de nuit du 2e arrondissement de Lyon.

La fermeture de 2 mois n'a pas été toutefois totalement annulée, elle a été plutôt convertie en une pause de 2 semaines. Le Azar Club va donc cesser ses activités et ne rouvrira que le 23 septembre.

A noter que la préfecture du Rhône a été condamnée à indemniser le Azar au titre des frais de justice.

"Le Azar Club réaffirme son engagement et surtout tout mettre en œuvre pour ses clients et partenaires, dans les meilleures conditions de sécurité", indique l'établissement sur ses réseaux sociaux.

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