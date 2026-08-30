Lyon : des riverains évacués en urgence d’un immeuble menacé d’effondrement à la Croix-Rousse

L’alerte a été donnée samedi 29 août dans la soirée, au 20 rue Valentin-Couturier, à la Croix-Rousse.

Des morceaux de corniche se sont détachés de la façade tandis que le sol d’un appartement situé au 4e étage s’est brusquement affaissé.

Les pompiers et les services de la Ville de Lyon sont rapidement intervenus. Face au risque d’effondrement, les 17 personnes présentes dans l’immeuble ont été évacuées.

Une famille de trois personnes a été relogée par la municipalité. Les autres occupants ont trouvé une solution par leurs propres moyens.

L’accès totalement interdit

La Ville a pris un arrêté de péril interdisant l’accès au bâtiment. Des rubalises ont été installées à l’entrée et un vigile veille à empêcher toute intrusion.

Les causes précises de ces désordres n’ont pas encore été établies.