Lyon : des riverains évacués en urgence d’un immeuble menacé d’effondrement à la Croix-Rousse

L’alerte a été donnée samedi 29 août dans la soirée, au 20 rue Valentin-Couturier, à la Croix-Rousse.
Des morceaux de corniche se sont détachés de la façade tandis que le sol d’un appartement situé au 4e étage s’est brusquement affaissé.
Les pompiers et les services de la Ville de Lyon sont rapidement intervenus. Face au risque d’effondrement, les 17 personnes présentes dans l’immeuble ont été évacuées.
Une famille de trois personnes a été relogée par la municipalité. Les autres occupants ont trouvé une solution par leurs propres moyens.
L’accès totalement interdit
La Ville a pris un arrêté de péril interdisant l’accès au bâtiment. Des rubalises ont été installées à l’entrée et un vigile veille à empêcher toute intrusion.
Les causes précises de ces désordres n’ont pas encore été établies.
Ajoutez à cela la gentrification accélèrée de ces 10 ou 15 dernières années, la spéculation immobilière et les modifications structurelles opérées à l’intérieur même des logements. Dans de nombreux cas, les nouveaux propriétaires ne sont pas Lyonnais et ignorent tout des spécificités des canuts. On peut s’interroger sur le professionnalisme de certains artisans qui, apparemment, ne se posent pas trop de questions non plus.Signaler Répondre
qui aurait pu imaginer qu'en 6 ans de dictature écologique la ville soit déjà entrain de s'effondrer... ?Signaler Répondre
Un symbole de Lyon. La décomposition physique de la ville reflète l'immoralité de ses habitants. A méditer.Signaler Répondre
Voici un sujet très important pour les futurs candidats politiques : le problème du manque de logements et des logements insalubres en France, et plus particulièrement dans les grandes villes comme Lyon. Le logement est un sujet crucial, pourtant pas un seul candidat n'en parle. Il faut savoir que pour obtenir un logement social, il faut attendre au minimum trois ans ! Sans parler des logements insalubres et mal construits, bâtis rapidement par des maçons de l'Europe de l'Est. On se focalise sur des sujets inutiles (Iran, Ukraine, États-Unis...) et on oublie l'essentiel : la sécurité, le logement, la santé, le travail et l'éducation.Signaler Répondre
Même l'immeuble commence mal sa rentrée?Signaler Répondre
avec les fortes chaleur de l’été les bâtiments ont subi des sérieux fissures de plus en plus de bâtiments risqueraient de souffrirSignaler Répondre
C'est un vrai gruyère qui favorise les infiltrations, avec la sécheresse ces interstices ont bien travaillé et quand il va pleuvoir ça va s'effondrer comme un château de cartes.Signaler Répondre
Fourvière est pas mal non plus dans le genre et comme la Croix Rousse il y a déjà eu de nombreux morts.
Bon dimanche et bonne rentrée ;-)
N'importe quoi: Le fait que le mur soit là depuis 200 ans est au contraire une preuve de sa solidité!Signaler Répondre
Le panthéon a 2000 est tient toujours 😉Signaler Répondre
Effectivement cet immeuble est très vieux mais surtout le sous-sol de la Croix-Rousse est percé de centaines de galeries souterraines creusées par l'homme. On y trouve les célèbres « Arêtes de poisson », un réseau de galeries antiques unique au monde dont on ignore encore la fonction exacte puis d'anciennes carrières de pierre, des puits, et des réseaux de drainage des eaux construits depuis l'époque romaine, des galeries militaires et des anciennes conduites d'eau.Signaler Répondre
Toutes ces cavités créent des fragilités structurelles sous les fondations des bâtiments.
Rien d’étonnant dans ce quartier, il y’à des murs qui ont plus de 500 ans . Des bâtiments de l’ancien régime ( anciens ateliers des canuts) cela c’est déjà du 200 ans d’âge minimum 🤔Signaler Répondre