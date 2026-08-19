Lyon : une péniche prend feu près du musée des Confluences, une trentaine de pompiers mobilisés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 5h30 ce mercredi 19 août pour un feu à bord d’une péniche stationnée à quai dans le secteur du Musée des Confluences, dans le 2e arrondissement de Lyon.

L’incendie aurait pris à l’intérieur de l’embarcation. Une trentaine de pompiers, appuyés par trois engins, ont été engagés pour éviter que les flammes ne gagnent l’ensemble du bateau.

Le sinistre a finalement été maîtrisé. La péniche est restée à flot et aucun blessé n’a été recensé.

Aucune pollution du Rhône n’a par ailleurs été constatée.

Peu après 7h, l’incendie était éteint. Les secours restaient toutefois sur place afin de procéder aux dernières vérifications.