Faits Divers

Lyon : une péniche prend feu près du musée des Confluences, une trentaine de pompiers mobilisés

Lyon : une péniche prend feu près du musée des Confluences, une trentaine de pompiers mobilisés

Un incendie s’est déclaré tôt ce mercredi matin à bord d’une péniche amarrée sur le Rhône, le long du musée des Confluences. Le feu a pu être contenu sans faire de blessé ni provoquer de pollution.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 5h30 ce mercredi 19 août pour un feu à bord d’une péniche stationnée à quai dans le secteur du Musée des Confluences, dans le 2e arrondissement de Lyon.

L’incendie aurait pris à l’intérieur de l’embarcation. Une trentaine de pompiers, appuyés par trois engins, ont été engagés pour éviter que les flammes ne gagnent l’ensemble du bateau.

Le sinistre a finalement été maîtrisé. La péniche est restée à flot et aucun blessé n’a été recensé.

Aucune pollution du Rhône n’a par ailleurs été constatée.

Peu après 7h, l’incendie était éteint. Les secours restaient toutefois sur place afin de procéder aux dernières vérifications.

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peniche

Lyon

1 commentaire
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Ya le feu le 19/08/2026 à 10:21

C'est de la faute des khmers verts

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