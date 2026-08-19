Rhône : une nouvelle caserne de pompiers cambriolée, du matériel de désincarcération volé

Les casernes de pompiers du Rhône semblent être devenues la cible d’une série de cambriolages. Dans la nuit du 16 au 17 août, des individus se sont introduits par effraction dans le centre de secours de Vaugneray.

Ils sont repartis avec du matériel de désincarcération, utilisé par les sapeurs-pompiers lors de certaines opérations de secours. Un préjudice très coûteux, et qui ulcère d'autant plus les soldats du feu qu'il est presque impossible à revendre.

Les patrouilles renforcées autour des casernes

Cette intrusion intervient seulement une semaine après des faits comparables à la caserne de Saint-Bonnet-de-Mure, cambriolée dans la nuit du 9 au 10 août avec là encore du matériel de secours dérobé.

Face à cette succession de faits, les forces de l’ordre ont décidé de renforcer leurs patrouilles aux abords des centres de secours du Rhône et de l'agglomération lyonnaise.