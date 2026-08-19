Rhône : contrôlés à 176 et 188 km/h sur une route limitée à 90, leurs véhicules finissent en fourrière

Les contrôles de vitesse ont été nombreux la semaine dernière sur la départementale 29, axe limité à 90km/h. La brigade motorisée de Brignais s’est positionnée sur cet axe très fréquenté à hauteur de la commune de Saint-Laurent.

Selon la Gendarmerie du Rhône, une quinzaine de véhicules ont été verbalisés pour des dépassements de la limitation de vitesse.

Deux conducteurs privés de leur permis

Deux automobilistes se sont particulièrement distingués lors de l’opération.

Le premier, un jeune homme qui expliquait être pressé d’aller récupérer un ami à l’aéroport, a été contrôlé à une vitesse suffisamment élevée pour entraîner l’immobilisation de son véhicule. Et pour cause, il roulait à 176km/h !

Un père de famille au volant d’un puissant 4x4 italien a lui aussi fait l’objet de la même mesure. Il a trouvé le moyen de faire mieux/pire que le premier chauffard : 188km/h ont été relevés par les militaires…

Dans les deux cas, les véhicules ont été placés en fourrière et les permis de conduire des conducteurs ont été suspendus.

Les deux hommes devront comparaître ultérieurement devant la justice et encourent notamment une amende de 3750 euros ainsi qu’une éventuelle peine d’emprisonnement, indique la gendarmerie.