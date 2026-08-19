Des tensions apparaissent à gauche autour de la constitution de la liste pour les prochaines élections sénatoriales dans le Rhône.

Dans une lettre ouverte adressée aux responsables locaux et nationaux du Parti socialiste, L’Après 69, Génération.s 69 et Debout ! 69 demandent que l’ancienne maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy ne soit pas positionnée à la deuxième place de la liste d’union de la gauche et des écologistes, derrière le sénateur vert sortant Thomas Dossus.

Les trois organisations conditionnent en partie leur positionnement à la réponse qui leur sera apportée. Leur décision doit être arrêtée début septembre et elles disent espérer pouvoir apporter un "soutien plein et entier" à une liste incarnant, selon elles, l’unité de la gauche.

Son opposition aux alliances de gauche pointée du doigt

Les trois mouvements revendiquent leur attachement à une stratégie unitaire. Ils estiment que celle-ci a notamment contribué aux victoires de la gauche dans les quatre circonscriptions lyonnaises, citant l’élection de Sandrine Runel comme députée PS de Lyon.

Mais ils considèrent que la place envisagée pour Hélène Geoffroy ne correspond pas à cette logique.

Ils reprochent à l’ancienne députée son opposition chronique aux différentes dynamiques d’union de la gauche depuis 2022. Ils lui attribuent également une responsabilité importante dans la défaite de la gauche lors des élections métropolitaines de mars dernier, puisqu'elle avait refusé de fusionner sa liste avec LFI, faisant tomber à l'eau un accord plus large à l'échelle de l'agglomération.

"En ces temps de crise où les forces les plus réactionnaires du pays sont aux portes du pouvoir, la gauche doit plus que jamais être unie et revendiquer cette unité", estiment les détracteurs de l'ex-secrétaire d'Etat de François Hollande.

Le résultat des municipales également invoqué

L’Après 69, Génération.s 69 et Debout ! 69 mettent également en avant la défaite d’Hélène Geoffroy à Vaulx-en-Velin lors des dernières élections municipales face à l'insoumis Abdelkader Lahmar.

À leurs yeux, le fait que les électeurs ne l’aient pas reconduite à la tête de la commune traduit une volonté de changement qui doit également être prise en compte au moment de composer une liste pour un scrutin indirect comme les sénatoriales. Une position partagée par de nombreux socialistes, d'autant que la décision de tenter de redonner un mandat prestigieux à Hélène Geoffroy a précipité la retraite non désirée du sénateur socialiste sortant Gilbert-Luc Devinaz, prié de renoncer à un nouveau mandat.

Le Parti socialiste est désormais appelé à revoir la composition de sa liste avant que L’Après 69, Génération.s 69 et Debout ! 69 ne déterminent définitivement leur position début septembre.