Des tensions apparaissent à gauche autour de la constitution de la liste pour les prochaines élections sénatoriales dans le Rhône.
Dans une lettre ouverte adressée aux responsables locaux et nationaux du Parti socialiste, L’Après 69, Génération.s 69 et Debout ! 69 demandent que l’ancienne maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy ne soit pas positionnée à la deuxième place de la liste d’union de la gauche et des écologistes, derrière le sénateur vert sortant Thomas Dossus.
Les trois organisations conditionnent en partie leur positionnement à la réponse qui leur sera apportée. Leur décision doit être arrêtée début septembre et elles disent espérer pouvoir apporter un "soutien plein et entier" à une liste incarnant, selon elles, l’unité de la gauche.
Son opposition aux alliances de gauche pointée du doigt
Les trois mouvements revendiquent leur attachement à une stratégie unitaire. Ils estiment que celle-ci a notamment contribué aux victoires de la gauche dans les quatre circonscriptions lyonnaises, citant l’élection de Sandrine Runel comme députée PS de Lyon.
Mais ils considèrent que la place envisagée pour Hélène Geoffroy ne correspond pas à cette logique.
Ils reprochent à l’ancienne députée son opposition chronique aux différentes dynamiques d’union de la gauche depuis 2022. Ils lui attribuent également une responsabilité importante dans la défaite de la gauche lors des élections métropolitaines de mars dernier, puisqu'elle avait refusé de fusionner sa liste avec LFI, faisant tomber à l'eau un accord plus large à l'échelle de l'agglomération.
"En ces temps de crise où les forces les plus réactionnaires du pays sont aux portes du pouvoir, la gauche doit plus que jamais être unie et revendiquer cette unité", estiment les détracteurs de l'ex-secrétaire d'Etat de François Hollande.
Le résultat des municipales également invoqué
L’Après 69, Génération.s 69 et Debout ! 69 mettent également en avant la défaite d’Hélène Geoffroy à Vaulx-en-Velin lors des dernières élections municipales face à l'insoumis Abdelkader Lahmar.
À leurs yeux, le fait que les électeurs ne l’aient pas reconduite à la tête de la commune traduit une volonté de changement qui doit également être prise en compte au moment de composer une liste pour un scrutin indirect comme les sénatoriales. Une position partagée par de nombreux socialistes, d'autant que la décision de tenter de redonner un mandat prestigieux à Hélène Geoffroy a précipité la retraite non désirée du sénateur socialiste sortant Gilbert-Luc Devinaz, prié de renoncer à un nouveau mandat.
Le Parti socialiste est désormais appelé à revoir la composition de sa liste avant que L’Après 69, Génération.s 69 et Debout ! 69 ne déterminent définitivement leur position début septembre.
Ils ne veulent pas lui donner la médaille d'argent ? ?Signaler Répondre
La gauche sectaire et totalitaire contre la gauche progressiste ?Signaler Répondre
vive la censure de Lyon Mag 👎Signaler Répondre
le PS s’associe contre nature en préférant LFI aux vraies valeurs de gauche. l’histoire se renouvelle.Signaler Répondre
Si les socialistes avaient des convictions ça se saurait depuis le temps qu'ils l'affirment.Signaler Répondre
Prêts a tout pour la gamelle
le PS va découvrir la désunion de la gauche et les alliances contre nature .Signaler Répondre
Vous comprenez que la mascarade qu'on entend à la télé et à la radio sur "non fusion avec LFI" est un mensonge qu'on fait prospérer depuis quelques années.Signaler Répondre
Concrètement oui ils sont tous dans la sphère LFI et voteront LFI. Déjà on le sait ils se mettront derrière Mélenchon en 2027 et surtout pour les Législatives.
Cette gauche défroquée, raciste, antisémite, homophobe.
Le pire c'est qu'ils font croire qu'ils sont les "humanistes" du lot alors qu'il n'y a pas pire qu'eux...
A chaque sorties antisémites des LFI on entend parfois quelques commentaires horrifiés.. mais bon j'ai déjà entendu des sorties de M.Tondelier (EELV) c'était du Mélenchon dans le texte. Car oui les antisémites ne sont pas qu'à LFI on les retrouve aussi beaucoup au PCF et chez EELV.
Vaste arnaque que tout cela.. mais on l'a tous bien vu lors des municipales non? un Hollande à l'antenne nationale disant "pas d'alliance" mais au téléphone avec son copain de Tulle disant "passe un accord".
De la belle saloperie que tout cela