Villeurbanne : 71 habitants évacués après un incendie volontaire dans un appartement

Soixante et onze habitants ont dû quitter leur immeuble après un incendie survenu vers 2 h 30, dans la nuit de vendredi à samedi, rue Lafontaine, dans le quartier Ferrandière - Maisons Neuves. Selon Le Progrès, le feu, d’origine volontaire, a entièrement détruit un appartement situé au quatrième étage.

Les policiers avaient été appelés sur place pour plusieurs individus qui auraient tenté de forcer la porte du logement. À leur arrivée, ils ont découvert des flammes et de la fumée, puis immédiatement procédé à l’évacuation de l’immeuble.

Les habitants ont été mis en sécurité dans une école voisine. Ils ont pu rentrer chez eux vers 5 heures, sauf une famille dont le logement a subi un dégât des eaux lié à l’intervention des sapeurs-pompiers.

L’appartement incendié était a priori protégé par une porte blindée antisquat. Aucun produit accélérant ne semble avoir été utilisé.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits qui auraient pu provoquer un drame.