Un nouvel épisode judiciaire dans le conflit entre deux anciens maires d'Irigny. Ce mardi 17 novembre, la chambre de la presse du tribunal correctionnel de Lyon a rendu une décision favorable à Blandine Freyer, poursuivie pour diffamation par Jean-Luc da Passano.

Selon Le Progrès, les magistrats ont considéré que les propos publiés sur Facebook par l'ancienne maire ne permettaient pas de caractériser la diffamation à l'encontre de son prédécesseur, celui-ci n'étant jamais directement nommé.

Des accusations formulées pendant les municipales

L'affaire remonte à la campagne des élections municipales de 2026. Après la rupture politique entre les deux élus, Blandine Freyer avait annoncé avoir découvert des irrégularités datant d'avant son arrivée à la mairie en 2020.

Le 7 mars, elle avait publié un message sur Facebook évoquant les conclusions d'une enquête administrative interne et sa décision de saisir le procureur de la République.

Elle y faisait notamment état de fichiers comportant des termes dégradants à l'égard d'habitants, de soupçons d'utilisation abusive de fonds publics et d'un témoignage concernant une agression sexuelle sur mineure qui aurait été dissimulée.

Jean-Luc da Passano, maire d'Irigny de 1995 à 2020, avait alors déposé plainte, estimant être clairement visé par ces révélations.

Un appel annoncé

Si Blandine Freyer a exprimé son soulagement après le jugement, son prédécesseur conteste la décision.

Auprès de nos confrères, Jean-Luc da Passano a regretté que le tribunal ne se soit pas prononcé sur le fond des accusations. Il a annoncé son intention de faire appel.

Cette procédure judiciaire prolonge ainsi une rupture politique particulièrement conflictuelle entre les deux anciens alliés. Blandine Freyer avait finalement perdu les élections municipales de 2026 face à Nathalie Sanlaville.