Présence de perfluorés au sud de Lyon : une école d’Irigny touchée par la pollution 

La préfecture du Rhône avait déjà annoncé qu'il était recommandé de ne plus manger d'œufs et de volailles produits dans cette zone. Nos confrères de France 3 révèlent que la présence de perfluorés a été détectée dans les sols de l’entrée de l’école publique de la commune du sud de Lyon. Et ce depuis octobre dernier alors que les écoliers continuent de se rendre en classe. Des analyses de sols avaient été réalisées après la découverte des polluants, en lien avec l’activité de l'usine Arkema de Pierre-Bénite.

Contactée par Le Progrès, la préfecture du Rhône serait en train de mener ses propres analyses pour déterminer si des mesures de restriction doivent être appliquées. La municipalité d’Irigny attend de pied ferme l’avis du représentant de l’Etat dans le département.