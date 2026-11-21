Mise à jour à 21h04 : Le nombre d'interpellations ce samedi à Lyon monte à 15 individus appréhendés.

Mise à jour à 18h : La préfecture a recensé 4000 manifestants au total parmi les différents points de ralliement. L'objectif d'investir la Presqu'île a échoué. Huit interpellations ont été réalisées.

Le préfet Étienne Guyot tient à remercier l’ensemble des policiers et gendarmes nationaux mobilisés aujourd'hui dans les rues de Lyon. Grâce à leur sang-froid et à leur maîtrise opérationnelle, les forces de l’ordre ont réussi à disperser de nombreux groupes hostiles, très mobiles et éparses qui tentaient de forcer le dispositif de sécurité pour rentrer dans le périmètre interdit, permettant ainsi d'éviter toute violence contre les personnes et toute dégradation majeure. 📍 Bilan provisoire : 8 individus interpellés à cette heure, grâce aux contrôles préventifs et à l'engagement constant des forces sur le terrain. Les forces de l'ordre restent fortement mobilisées tout au long de la soirée pour garantir la tranquillité publique. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 21, 2026

Mise à jour à 17h : Le jeu du chat et de la souris se poursuit sur les Pentes de la Croix-Rousse et le cours Gambetta. Aucun chiffre de participation pour le moment côté préfecture.

Mise à jour à 15h50 : Un groupe déambule à la Part-Dieu. Le centre commercial Westfield a été fermé en urgence.

Mise à jour à 15h11 : C'est au tour des cortèges de la Croix-Rousse et de Villeurbanne de se mettre en action. Là encore, les CRS tentent de les contenir. Un barrage a été établi par les manifestants rue Terme.

Mise à jour à 14h50 : Le cortège dit "combattif" de Garibaldi a été rapidement repoussé par des tirs de gaz lacrymogène.

Une grenade lacrymogène jetée directement dans un groupe repoussé à Lyon. Un homme la reçoit sur l’épaule #lyon #21Novembre https://t.co/8BLZvckqMt — Lyon Mag (@lyonmag) November 21, 2026

Article initial : Le mouvement contre la vie chère appelle à manifester pour un sixième samedi consécutif à Lyon. Trois rendez-vous sont fixés à 14 h, au métro Garibaldi pour les "Communards", sur l’esplanade de la Grande-Côte pour les "Voraces" et place Lazare-Goujon pour les "Gones".

Les auteurs de l’appel dénoncent la vie chère, les inégalités et la répression. Ils affichent leur volonté de rejoindre la Presqu’île, en demandant "quel cortège arrivera le premier" parmi les trois prévus. Leur texte évoque aussi de possibles déplacements vers la Part-Dieu et le 6e arrondissement, également dans le périmètre interdit par les services de l'Etat.

La préfecture craint que des groupes violents prennent la tête des cortèges

Face à ces appels, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé le 19 novembre l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville, samedi de 12 h à 22 h.

La préfecture fait état de cortèges non déclarés et affirme que des militants radicaux cherchent à en prendre le contrôle. Elle estime que plusieurs milliers de personnes pourraient participer à la mobilisation, dont des centaines d’individus susceptibles de commettre des violences.

Les services de l’État citent notamment des appels à "prendre la Presqu’Île de Lyon". Selon leur analyse, certains militants veulent gagner l’hypercentre pour perturber l’activité commerciale à l’approche des fêtes et affronter les forces de l’ordre.

Un millier de policiers et gendarmes nationaux doivent être mobilisés, avec des unités de forces mobiles, des réservistes, des drones, des hélicoptères et des équipes cynophiles. Des policiers municipaux assureront également la protection des édifices publics. Des unités Sentinelle seront engagées.

Des restrictions dans tout le Rhône et des contrôles renforcés

À l’échelle du département, la préfecture annonce aussi des interdictions concernant l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices et d’articles pyrotechniques. La distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican sont également concernés.

Le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant servir d’armes sont interdits sans motif légitime.

La préfecture interdit par ailleurs les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre. L’appel à manifester invite, lui, les participants des cortèges des "Communards" et des "Voraces" à venir notamment avec des masques, des protections oculaires et du sérum physiologique.

Sur réquisition du procureur de la République, policiers et gendarmes pourront contrôler les identités et inspecter les sacs et les coffres des véhicules. Des contrôles des déplacements étaient annoncés dès jeudi soir.

Les commerçants invités à adapter leurs horaires

La préfecture recommande aux commerçants de protéger leurs vitrines, de rentrer leurs terrasses et de vérifier leurs alarmes et leur vidéoprotection. Elle les invite aussi à adapter leurs horaires, en avançant leur fermeture si nécessaire.

Une cellule de crise associant les chambres de commerce et de métiers doit relayer les informations en temps réel avec la police nationale. Les collectivités ont également été sollicitées pour retirer de l’espace public les objets susceptibles de servir de projectiles ou d’armes.