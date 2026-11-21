Mise à jour à 21h04 : Le nombre d'interpellations ce samedi à Lyon monte à 15 individus appréhendés.
Mise à jour à 18h : La préfecture a recensé 4000 manifestants au total parmi les différents points de ralliement. L'objectif d'investir la Presqu'île a échoué. Huit interpellations ont été réalisées.
Le préfet Étienne Guyot tient à remercier l’ensemble des policiers et gendarmes nationaux mobilisés aujourd'hui dans les rues de Lyon. Grâce à leur sang-froid et à leur maîtrise opérationnelle, les forces de l’ordre ont réussi à disperser de nombreux groupes hostiles, très mobiles et éparses qui tentaient de forcer le dispositif de sécurité pour rentrer dans le périmètre interdit, permettant ainsi d'éviter toute violence contre les personnes et toute dégradation majeure. 📍 Bilan provisoire : 8 individus interpellés à cette heure, grâce aux contrôles préventifs et à l'engagement constant des forces sur le terrain. Les forces de l'ordre restent fortement mobilisées tout au long de la soirée pour garantir la tranquillité publique.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 21, 2026
Mise à jour à 17h : Le jeu du chat et de la souris se poursuit sur les Pentes de la Croix-Rousse et le cours Gambetta. Aucun chiffre de participation pour le moment côté préfecture.
Mise à jour à 15h50 : Un groupe déambule à la Part-Dieu. Le centre commercial Westfield a été fermé en urgence.
Mise à jour à 15h11 : C'est au tour des cortèges de la Croix-Rousse et de Villeurbanne de se mettre en action. Là encore, les CRS tentent de les contenir. Un barrage a été établi par les manifestants rue Terme.
Mise à jour à 14h50 : Le cortège dit "combattif" de Garibaldi a été rapidement repoussé par des tirs de gaz lacrymogène.
Une grenade lacrymogène jetée directement dans un groupe repoussé à Lyon. Un homme la reçoit sur l’épaule #lyon #21Novembre https://t.co/8BLZvckqMt— Lyon Mag (@lyonmag) November 21, 2026
Article initial : Le mouvement contre la vie chère appelle à manifester pour un sixième samedi consécutif à Lyon. Trois rendez-vous sont fixés à 14 h, au métro Garibaldi pour les "Communards", sur l’esplanade de la Grande-Côte pour les "Voraces" et place Lazare-Goujon pour les "Gones".
Les auteurs de l’appel dénoncent la vie chère, les inégalités et la répression. Ils affichent leur volonté de rejoindre la Presqu’île, en demandant "quel cortège arrivera le premier" parmi les trois prévus. Leur texte évoque aussi de possibles déplacements vers la Part-Dieu et le 6e arrondissement, également dans le périmètre interdit par les services de l'Etat.
La préfecture craint que des groupes violents prennent la tête des cortèges
Face à ces appels, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé le 19 novembre l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville, samedi de 12 h à 22 h.
La préfecture fait état de cortèges non déclarés et affirme que des militants radicaux cherchent à en prendre le contrôle. Elle estime que plusieurs milliers de personnes pourraient participer à la mobilisation, dont des centaines d’individus susceptibles de commettre des violences.
Les services de l’État citent notamment des appels à "prendre la Presqu’Île de Lyon". Selon leur analyse, certains militants veulent gagner l’hypercentre pour perturber l’activité commerciale à l’approche des fêtes et affronter les forces de l’ordre.
Un millier de policiers et gendarmes nationaux doivent être mobilisés, avec des unités de forces mobiles, des réservistes, des drones, des hélicoptères et des équipes cynophiles. Des policiers municipaux assureront également la protection des édifices publics. Des unités Sentinelle seront engagées.
Des restrictions dans tout le Rhône et des contrôles renforcés
À l’échelle du département, la préfecture annonce aussi des interdictions concernant l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices et d’articles pyrotechniques. La distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican sont également concernés.
Le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant servir d’armes sont interdits sans motif légitime.
La préfecture interdit par ailleurs les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre. L’appel à manifester invite, lui, les participants des cortèges des "Communards" et des "Voraces" à venir notamment avec des masques, des protections oculaires et du sérum physiologique.
Sur réquisition du procureur de la République, policiers et gendarmes pourront contrôler les identités et inspecter les sacs et les coffres des véhicules. Des contrôles des déplacements étaient annoncés dès jeudi soir.
Les commerçants invités à adapter leurs horaires
La préfecture recommande aux commerçants de protéger leurs vitrines, de rentrer leurs terrasses et de vérifier leurs alarmes et leur vidéoprotection. Elle les invite aussi à adapter leurs horaires, en avançant leur fermeture si nécessaire.
Une cellule de crise associant les chambres de commerce et de métiers doit relayer les informations en temps réel avec la police nationale. Les collectivités ont également été sollicitées pour retirer de l’espace public les objets susceptibles de servir de projectiles ou d’armes.
« ACTE VI » CONTRE LA VIE CHÈRE : RISQUES DE VIOLENCES DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS NON DÉCLARÉES Plusieurs communications qui circulent sur les réseaux sociaux appellent à l’organisation de mobilisations sauvages, car non déclarées, à l’occasion de l’« acte VI » contre la vie chère. Des militants radicaux font état de velléités de prendre le contrôle des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines d’individus hostiles, pour commettre des troubles à l’ordre public dans divers secteurs de la ville de Lyon et notamment de « prendre la Presqu’Île de Lyon » à travers un discours clairement insurrectionnel. L’objectif affiché est de rejoindre l’hyper-centre de Lyon afin d’empêcher le fonctionnement des commerces à l’approche des fêtes de fin d’année et de s’en prendre aux forces de l’ordre. Dans ce contexte exceptionnel qui conduit à un engagement intense des services de l’État, le Préfet Etienne GUYOT a décidé d’interdire les manifestations revendicatives dans le centre-ville de Lyon. Un dispositif de sécurité encore une fois très important sera déployé pour protéger les personnes et les biens.👇— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 20, 2026
Cirque et comédie grotesqueSignaler Répondre
la plupart des gens de gauche et d'extrême gauche jouent un "jeu" car ils sont là pour le pognon et sont en partie corrompus
les dirigeants le savent parfaitement et jouent avec.
J'ai fais le parallèle avec les syndicalistes ou représentants de personnel dans les boites ... les directions versent quelques sommes (primes, avancements et autres) et hop... vous avez le "calme". La plupart de ses gens sont réellement achetables assez facilement et s'est parfaitement connus.
Quand vous voyez ses gens soit disant de gauche faire les clown comédiens alors qu'on sait ce qui les intéressent réellement (le pognon).
Ses "faux révolutionnaires" qui ne veulent en réalité qu'avoir des places et le pognon associé. Les historiens le disent bien les "Révolutions" profitent uniquement à la "Bourgeoise" soit l'ancienne soit une nouvelle bourgeoisie qui se créée suite à la "Révolution" et à l'installation de nouvelle Oligarchie.
C'est la beauté du "faux marxisme" mais "vrai mafieux" ... Ce que je ne comprend pas c'est comment des gens se font avoir ?? pour l'occident on comprend, les anciens électeurs ouvriers et employés ont compris et sont partis... donc ses "mafieux" ont décidé de changer l'électorat pour aller sur des communautés peu cultivées en les victimisant. Et cela fonctionne plein pot ce néo-colonialisme car en réalité ce néo-colon d'extrême gauche "blanc" utilise leurs néo-esclaves racisés pour se faire élire et donc pomper du fric... la "beauté" du "faux marxisme"... Concept repris par le mouvement des "Progressistes" qui eux aussi font ce genre de néo-colonialisme (Macron et ses propos décoloniaux et indigénistes, c'est du néo-colonialisme).
On a bien vu qui était sous les cagoules lors des émeutes du 17/10 😉 Bizaremment, lors de débats télévisés lorsque l'on abordait le sujet les gens étaient traités de fachos ou de racistes!Signaler Répondre
c’est tout simpleSignaler Répondre
J'ai entendu que le programme LFI est à vendre🙃😂 au prix de 4,90 €....mais ne serait-ce pas le début d' une dérive caaaaapitaliste??!!!!😂😂😂Signaler Répondre
La surdité qui le fait hurler n'est pas sa pire infirmité : il y a surtout le cerveau qui déraille gravement: arrêtez- le avant qu'il ne soit trop tard...Signaler Répondre
Il vous manque encore l'écriture exclusive pour finir de vous exprimer comme un vrai soumis au Grand Gourou. Le niveau en orthographe révèle déjà que vous avez plus fait l'école buissonnière qu'usé vos fonds de culotte sur les bancs de l'école, que la lecture et l'écriture ne sont pas votre tasse de thé et que vous devez plutôt fréquenter les réseaux asociaux avec des individus aussi illettrés que vous.Signaler Répondre
Pas la peine de chercher à savoir les origines des cagoulés.... Ils ne sont ni chrétiens, ni catholiques, n'aiment pas les forces de l'ordre ni les pompiers, ni le personnel médical, ni les ambulanciers.Signaler Répondre
Et si ces voyous allaient foutre le bordel au maghreb ???
effectivement, le résultat PISA est éloquent. Vite une réforme de l’école publique.Signaler Répondre
Pas sûr suivant qui sera calife...Signaler Répondre
Excellent, je cherchais une formule concise pour définir LFI.....Signaler Répondre
Si vous le permettez, je vais la resservir a de nombreux repas avec option, selon qui veut voter LFI ou non ....après un bref échange pour connaître les intentions de chacun....
J ai hâte de voir la tête des enfants devant leur assiette, si toutefois mon éducation avait failli ..🤣🤣🤣🤣🤣
En tenant compte de l'incurie qui règne en France il va falloir envisager un recours aux troupes salvadoriennes. Leurs résultats dans la pacification de la République Haïtienne sont fort admirables. Le chienlit toléré en France a déjà duré trop longtemps, symbole saisissant de la fin de règne d'un régime macronien agonisant.Signaler Répondre
Ils l'ont dit ils continueront jusqu'aux élections de 2027...Signaler Répondre
mais les forces de l'ordre peuvent elles tenir autant de mois ? peu probable
Puis faire bouger la "rue" pour mettre la pression sur un système électoral, est ce encore une République et une Démocratie? un gros doute aussi.
Quand des mouvements plutôt orientés extrême gauche mettent la pression via les manifs, le désordre, les menaces etc etc dans un système dit "démocratique" mais qu'un Etat ne fait rien pour préserver l'esprit démocratique, que doit on en tirer comme conclusion?
Nos dirigeants pensent que ses émeutes feront peur aux électeurs sur les conséquences du vote RN et qu'une frange de ses électeurs voteront blanc ou s'abstiendront ... c'est un peu la traduction de la manoeuvre en cours.
Une préfecture qui valide l'élection en 2024 d'un Raphael à Avignon alors que les autres candidats ont été menacés tout le long de la campagne, est ce "démocratique"?... et ses dirigeants politiques viennent faire des leçons aux russes en passant sous silence ce qui se passe chez nous. Etonnant non?
Et surtout le parti de "cassez, pillez, brûlez, tuez, vous ne risquez rien, on vous amnistiera".Signaler Répondre
Avec LFI, les loosers se prennent pour des gagnants, et les délinquants pour des caïds... (souvent ce sont les mêmes)
Le parti de on a pas de patates mais on promet plus de frites à la cantine.Signaler Répondre
Quel adulte avec un brin de jugeote peut réellement croire en leur programme ?
As tu demande un Bescherelle au Père Noël, cette année, afin que les grands ne se moquent plus de toi ?Signaler Répondre
Il va nous faire une LULLA , mais a l envers, perdante 🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Papy fait de la résistance,
Et oui on est en France,
Parle plus fort dans le sonotone,
Sinon je n entends personne.......
Il est incorrect de prétendre que LFI aurait un programme et de dire que ce parti politique serait la solution.Signaler Répondre
LFI est un des pire parti politique de France, une honte totale qui ne sert a rien hormis détruire d'avantage un pays déjà bien mal en point.
Vous êtes les véritables perdant chez lfi. Gagnant de quoi ? Vous n'avez jamais rien gagné et cela restera ainsi .
Vous n'avez aucun plan viable pour améliorer la vie en France, vous êtes même les pires quand il s'agit que de cracher sur la France et son histoire. Voter lfi est une honte
Melenchon va encore se faire battre.Signaler Répondre
La question que je me pose est donc : est ce qu’il se présentera à 80 ans ?
Oui, tu a raison seule Lfi à eu l'intelligence de nous protégé contre la police pendant les manifestation!!Signaler Répondre
Alors s'est trop facile de dire que s'est la faute de LFI , car nous on est non violent car on a été éduquer a l'école publique.
Alors voter tous LFI en 2027 pour gagné les élection!!
4000 tu peut diviser par deux j'ai vu les pseudos cortèges sachant qu'on devait fermé pardieu en pleins samedi de fêtes magnifiqueSignaler Répondre
Et pourtant ton gourou l a bien dit, peu importe que l on dise du bien ou du mal, l essentiel est que l on parle de moi..,..Signaler Répondre
Le gars il a un ego démesuré qui frôle la maladie mentale.....ça fait peur.....
Oui, 4000 a Lyon.......il y a aussi 1 million de personnes lors de la venue du pape a paris ....Signaler Répondre
C est confirmé, la liturgie a pris le pas devant l idéologie....🙏...
Pourquoi polariser ainsi, il y a déjà plus de 30 candidats.........Signaler Répondre
Largement de quoi vraiment changer d ère et se passer de spécialistes de la politique qui n ont jamais travaille en entreprise.....
J attends la suite, celui ou celle qui me fera rêver....
Mais il a tellement raison !Signaler Répondre
4000 manifestants sur uje agglomération d 1 millions d'habitants, sacré mobilisation, preuve que sa marche vraiment la conjonction des luttes, manifesté avec une extrême gauche qui casse qui pourris les mouvements, avec les syndicalistes qui représente en terme d 'adherent a peu près pas grand chose. arrêtons ses mobilisation qui ne servent a rien a part propulsé le Rn au pouvoir !!Signaler Répondre
La vie chère elle nous concerne tous ,sa le reponse sera politique donc avec un bulletin de vote , la majorité validera un programme a nous de voté avec notre tête sans croire bêtement a toutes les promesses qui vont tombé une par une une fois l'élection finis.
Doudou a encore sauvé ses étendages à 1.6 M€...Signaler Répondre
Stop arrêtons de parler de LFI !!Signaler Répondre
Ce n’est pas LFI ! Il y en a marre que l’on parle du seul parti politique avec un programme large , profond, budgétiser, pertinent.
Arrêtons de parler de ceux qui gagne et parlons plutôt des loosers : c’est à dire tous les autres car ce qui est inquiétant c’est eux ! Ceux qui n’ont aucun électorat, aucun programme et qu’une seule ligne directrice discréditée c’est LFI.
On a jamais aimé les gagnants en France
J'adore les commentaires sur Lyon Mag, dans le cas présent, le type intitule son post afin de se qualifier lui-même. Que voilà un bel effet miroir et une belle mis en abime (intellectuel, cela va de soi).Signaler Répondre
Et donc ça vaut aussi pour les casseurs et autres connards qui pillent et saccagent ?Signaler Répondre
Tu vas quand même pas me dire non ? Si ?
Ha ha, je ris, je ris, je ris.Signaler Répondre
"Courageux mais pas téméraire" comme dit le proverbe !
Là c'est plutôt "pas vraiment courageux mais sur un malentendu, Doucet et les juges rouges assurent nos arrières".
"La police tue", mouais c'est surtout le bourrage de crâne de vos idoles LFI écrivain.e.s... pétés de thunes qui tue votre esprit critique.
Quelle bande de bras cassés, allez semaine prochaine chargée : lundi faudra pas oublier d'aller réclamer les allocs avant de préparer l’acte 58 des ACABEUHHHHH
LFI veut intervenir et imposer un contrôle public sur certaines décisions économiques, ce qui signifie concrètement une intervention accrue dans les choix stratégiques des dirigeants, au détriment de leur liberté de gestion.Signaler Répondre
Avec, bien entendu, leurs dogmes concernant la rémunération du capital, qu'ils souhaitent rendre moins attractive, ils semblent oublier que cela peut rendre les investisseurs moins enclins à financer des projets et entraîner des difficultés à attirer les capitaux nécessaires au développement des entreprises.
Dans leur vision collectiviste, ils semblent ne pas mesurer les conséquences de telles orientations : le départ d'une partie de la production à l'étranger, le transfert des investissements vers des pays fiscalement plus avantageux, avec toutes les conséquences que cela implique : réduction des embauches en France, report, voire annulation, de projets de développement.
Cela concerne notamment les entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la recherche médicale, l'industrie et l'innovation scientifique.
Sans parler des conséquences sur la création d'entreprises, la perte de compétitivité, l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers souhaitant financer et développer des projets sur notre territoire, etc.
un samedi de plus à lyon à devoir rentrer à piedsSignaler Répondre
4000 manifestants ???Signaler Répondre
Si c'est vrai, c'est rien du tout. A titre de comparaison, la marche des fiertés intersectionnelle en rassemble plus de 10 000, et pourtant c'est pas le plus gros événement de l'année....
Les manifestants filment plus que de manifester chacun attend de faire le buzz chacun s’en tape des revendications ils veulent le chaos !Signaler Répondre
J'ai du mal a voir Mélenchon comme un antisémite. Antisémite je ne sens pas ça ..Anti israélien ça oui Et il ne s'en cache pas il est pro palestinien mais antisémite je ne crois pasSignaler Répondre
NE PENSEZ PAS QUE LE MOUVEMENT S’ÉTOUFFE. ON EST CENSURÉ ET DANS PLUSIEURS VILLES LES MAINF SONT INTERDITSSignaler Répondre
Si Mélenchon est élu président en 2027 on pourra vraiment dire que cette victoire n’aura pas été volée, avec tout ce qu’on a du endurer pendant cette campagne présidentielle et tous les bâtons dans les roues qu’on nous a mis pour empêcher cette victoire. le RN est soutenu par des milliardaires et des médias sans oublier des pays étrangers des russes et des israéliensSignaler Répondre
Le pouvoir n'est pas terrorisé ! Comme vous dites .Signaler Répondre
Le pouvoir est perplexe avec 95% de réussite au BAC d'avoir autant de crétins et débiles dans les rues . Cette jeunesse a déjà dû plusieurs fois ratés ces examens ce qui expliquerait en parti leurs vocation à devenir des traînes savates !!
Quand vous avez réussi votre BAC et que votre projet c'est de faire une Fac de lettre moderne ou de sociologie parce que cela ça fait bien !!
Mais surtout que chez papa maman on n'est pas si mal que cela devant ça console de jeux dans ça chambre . Pour peut pour Noël vous aurez la nouvelle GTA6 payé bien sûr par vos parents qui se lèvent le matin pour bosser et vous regardez glandé!
Après vous pourrez aller couiner dans la rue avec
tous les mal aimés qui vous diront qu'ils n'ont pas eu de chance et que c'est de la faute de l'autre .
L'autre étant bien sûr l'état où Macron !
Mais quand ça ne sera plus lui ! Ça sera un autre et vous pourrez continuer à couiner !!
Heureusement ce n'est pas toute la jeunesse !
Mais vous manquez sincèrement de fierté de courage ! Apprenez à vous tenir droits cela vous évitera de vous faire manipuler comme en ce moment .
Vous croyez que Marine le Pen en autorisant de nouveau les passoires thermique des logements des marchands de sommeil c'est pour le bien des étudiants ou des travailleurs pauvres. ?
Ou Mélenchon avec son projet de pouvoir collectivisme et de sortir de l'Europe , qu'il prépare votre avenir ? J.M
François Ruffin RETIRE sa candidature à l’élection présidentielleSignaler Répondre
4000 pitoyables traînes savates, la gauchosphere ne représente vraiment plus rien 🤣🤣Signaler Répondre
C’est vrai que les français rêvent d’un Chavez à la tête de la France avec sa milice politique et islamique, la confiscation des logements, la fermeture des médias qui dérangent et l’emprisonnement des opposants ???Signaler Répondre
serait-elle contre les entreprises ? Le programme de LFI (P. 67) propose des mesures concrètes pour soutenir les TPE-PME : encadrement des prix de l’énergie et des loyers commerciaux, plafonnement des frais bancaires, interdiction de refacturer la taxe foncière aux locataires, financement de trésorerie à taux zéro et sanctions contre les retards de paiement des grands groupes. Prenons une PME de 5 salariés réalisant 500 000 € de chiffre d’affaires annuel : selon une simulation illustrative, ces mesures pourraient lui faire économiser 8 300 € par an, soit une augmentation de 33% de son bénéfice avant impôt. Mais ce n’est pas tout. La politique de relance économique proposée par Mélenchon, fondée notamment sur l’augmentation du pouvoir d’achat, la hausse des salaires et l’investissement public, pourrait stimuler la demande, augmenter le chiffre d’affaires des entreprises, améliorer leurs bénéfices et favoriser l’emploi et l’investissement. Car une entreprise n’a pas seulement besoin de réduire ses coûts : elle a surtout besoin de clients qui ont les moyens d’acheter. Soutenir le pouvoir d’achat des ménages et protéger les petites entreprises, c’est agir sur les deux moteurs de l’économie : la demande et la production. Alors, en quoi LFI serait-elle contre les entreprises ?Signaler Répondre
À quel moment tous les transports en commun ou presque de Lyon sont coupés? Jamais vu un manifestant dans le 9e mais bon apparemment faut couper tout ce qui y mène…Signaler Répondre
Si LFI est au pouvoir toutes les personnes gagnant moins de 5000 euros net par mois (88 pourcents des salariés) paieront moins d'impôts Meanwhile les gens au SMIC depuis 35 ans : QUOI?? SI JAMAIS JE GAGNE AU LOTO ON VA ME TAXER?Signaler Répondre
Vous devriez rester couché et continuer à rêverSignaler Répondre
Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Lyon pour l’acte 6 de la mobilisation contre la vie chère. Des organisations de lycéens et d’étudiants de toute l’Europe ont appelé à se mobiliser ce weekend.Signaler Répondre
Voter RN, c’est une question de privilèges. Voter LFI, une question de survieSignaler Répondre
J’y suis passé à bellecour,les gens se promenaient,faisaient leurs achats,prenaient un petit café en terrasse.Signaler Répondre
Bref les 150 traîne savates à cheveux bleus qui ne savent que beugler acabeuuuh etaient bloqués en bas des pentes et au niveau de la guillotiere.
Puis ils ont fait demi tour la queue entre les jambes.
Votre mouvement pu la merde,plus personne ne vous calcule.
Manifestations monstre le 20 11 2026 L'Italie dit "basta" au gouvernement fasciste de Meloni Ils n'en veulent plus mais alors plus du toutSignaler Répondre
Votre commentaire est revoltant et pourtant vrai.Signaler Répondre
Mais ça ne fait pas les affaires des putaclics....