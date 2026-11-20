Lyon et Villeurbanne veulent conserver l’encadrement des loyers et demandent à la Métropole de se mobiliser.
Dans un communiqué commun, les deux municipalités saluent le texte adopté la veille par l’Assemblée nationale, qui prévoit de prolonger de deux ans l’expérimentation. Elles soulignent toutefois qu’il ouvre aussi la possibilité, pour une métropole ou une intercommunalité, de demander la fin du dispositif.
Cette disposition donne un enjeu local au débat national. En place depuis 2021 à Lyon et Villeurbanne, l’encadrement doit continuer à protéger les locataires face à la hausse des loyers, défendent les deux maires.
Plus de 500 euros d’économie par an, selon les villes
Pour étayer leur demande, les municipalités mettent en avant le bilan de cinq années d’application. Selon leurs chiffres, l’encadrement a permis de modérer la hausse des loyers et représente plus de 500 euros d’économie annuelle pour les locataires lyonnais et villeurbannais.
Les deux villes indiquent également que près d’un million d’euros ont été restitués aux locataires à la suite de contestations de loyers non conformes depuis la mise en place du dispositif.
"Sa prolongation est une attente de milliers de Lyonnaises et de Lyonnais qui doivent être écoutés", déclare Grégory Doucet. Le maire écologiste de Lyon défend un outil destiné à permettre aux habitants de rester dans les grandes villes "sans que leurs revenus ne soient un facteur d’exclusion".
Un délai de contestation du complément de loyer allongé
Le texte voté à l’Assemblée prévoit aussi d’allonger le délai permettant de contester un complément de loyer, précisent les municipalités. Leur communiqué ne donne pas la durée du nouveau délai et ne détaille pas les prochaines étapes parlementaires.
Lyon et Villeurbanne avaient rejoint, en septembre, une dizaine de villes, dont Paris, Lille et Marseille, pour réclamer la pérennisation, l’extension et le renforcement de l’encadrement. Elles considèrent que le vote des députés répond à une partie de ces demandes.
"Le logement n’est pas un privilège, c’est un droit", insiste Cédric Van Styvendael. Le maire de Villeurbanne met en garde contre une suppression de la mesure et affirme vouloir "protéger le droit des habitants à se loger".
Les deux communes appellent désormais la Métropole de Lyon à défendre la poursuite du dispositif sur leur territoire.
Reste à connaître la position de Véronique Sarselli, qui n'a jamais été fan de la mesure.
ça ne sert plus à rien d'épargner toute sa vie pour acheter un appart à la retraite et le mettre en location pour améliorer sa retraite, ( quand on a la chance d'y arriver ) !!!!Signaler Répondre
il vaut mieux dépenser tout son pognon ........................ et quand on n'en a plus on va en demander à DOUCET et STYVANDEL, ça ne sort pas de leur poche mais des poches de leurs administrés !!!
EUX gagnent déjà 5000 balles par mois, auront une bonne retraite !!!! les boomers qui n'ont pas pu faire pareil, démerdez vous, tant pis pour vous !!!!
C Q F D
enfin oui ; enfin je sais pas ; Nono au secours .... mais quelle buse , et les lyonnais en ont remis une couche pour 6 ans ; tu parles d'une purgeSignaler Répondre
Je comprends pas Doudou. Mme SARSELLI a dit qu elle laisserait le choix aux communes, donc aux maires......Signaler Répondre
Il est perdu sans maman, le géant vert.?
La dame a dit, tu choisis...,et tu assumes, comme un grand.....
Remarque pleine de bon sens...👍Signaler Répondre
Tout couler pour que ces copains colons de parigots viennent envahir notre ville.Signaler Répondre
Marseille les a chasses alors ils se rabattent là où les gens semblent plus calmes .......oui mais semblent seulement ....😡😡
Article instructif.Signaler Répondre
Renseignez vous sur le loyer de référence dans votre quartier. Personne ne vous oblige à louer dans un quartier cher. Déménagez! C'est votre avantage en tant que locataire, vous êtes libre :-)Signaler Répondre
Avant j'étais un idéaliste et je pensais que cela avait une utilité....Signaler Répondre
Mais plus je lis l'état réel du marché immobilier plus je me dis qu'il faut libéraliser à mort y compris les expulsions...
Car si un propriétaire a le droit de récupérer son logement sous 1 mois par exemple, rien ne l'empechera plus de filtrer à mort les dossiers des locataires.
Et en contrepartie on peut interdire les cautions de loyer par exemple puisque la personne est sûre de récupérer rapidement son bien.
Investir dans l'immobilier locatif, une folie française. Des impôts à ne plus en finir, des normes de plus en plus absurdes, des locataires qui ont tous les droits...... Et je ne parle même pas des squatteurs qui eux sont carrément chéris et protégés par la gauche et les "juges". Ma plus grande fierté a été de ne jamais investir dans cette merde. Aujourd'hui, je vois le résultat..... Bon courage aux petits propriétaires.Signaler Répondre
Le Maire à bicyclette devrait lire (ou relire) la fumeuse et funeste loi du 1er septembre 1948. Loi imbécile à plus d'un titre. Il faudra attendre le retour des pieds noirs en 1962 pour que la reconstruction renaisse dans ce Pays. Hors villes sinistrées (Le Havre et autres pour exemple). Ce n'est qu'en 1986 ( le 23-12), pour que cette loi disparaisse dans le temps des baux d'habitation emarges antérieurement à la date du 23-12-48. Des constructions d'urgence absolue - sabre au clair. On aura vu les résultats : à la Duchere et à Rillieux pour ne citer que les plus connus et d'actualité...societale. Un peu de bon sens SVP. Écoutez aux les urbanistes et démographes sérieux et pas les Indiana Jones reconvertis dans le BTP...Signaler Répondre
Magouilles et carabistouilles de la gauchiasse.Signaler Répondre
A chaque fois que des socialistes et autres ont limité, plafonné les prix, pour quoi que ce soit, la conséquence c'est la pénurie et le développement de marchés parallèles.
Assez de cet état qui met des freins à la liberté de la propreté privée, assez de ce collectivisme stalinien.
Assez de ce clientélisme électorale de la part de politicards qui ne défendent que leurs intérêts.
Tu préférerais sans doute que ton propriétaire te verse 100 euros pour venir habiter son appart ..?Signaler Répondre
Une seule solution : votez jean Luc mélouche !! Et faites bzzz bzzz
Son idée fixe c’est toujours tout faire pour dissuader les investisseurs de venir à Lyon … Et quand le business fonctionne il lance ses « partenaires privilégiés de la mairie » pour semer le chaos et mettre la ville à sac .. pour que les investisseurs quittent Lyon et aillent ailleurs… c’est son idée fixe tout couler…Signaler Répondre
Seulement 1800 logements construits en 2026.Signaler Répondre
À titre de comparaison, la production de logements neufs à Lyon était tombée à 2 114 unités en 2025 (contre 3 347 en 2024 et près de 7 000 par an en 2017).
Mais qu'il arrête de braire il en est le fautif ce Stakhanoviste du vélo .
ça ne sert plus à rien d'épargner pour acheter un appart et le mettre en location pour améliorer sa retraite, ( quand on a la chance d'y arriver ) !!!!Signaler Répondre
il vaut mieux dépenser son pognon ........................ et quand on n'en a plus on va en demander à DOUCET et STYVANDEL !!!
EUX gagnent déjà 5000 balles par mois, auront une bonne retraite !!!! les boomers qui n'ont pas pu faire pareil, démerdez vous, tant pis pour vous !!!!
C Q F D
Vu le nombres de propriétaires qui abusent sur les prix y compris le miens a plus de 560 e un 25 M2 voilà quoiSignaler Répondre
J'ai connu cela avec l'aide d'une personne précaire en 2010 pas pour 2000 € mais 400 pour un 60 m2 à Monplaisir , 1 ans d'expulsion le DAL sur le dos et une CAF qui refusait de me donner directement l'allocation logement au prétexte ......de la liberté du locataire !! c'est moi qui fut encadré ! et c'est fini de passer pour un salaud à tondre sur qui crachent les encadreurs !Signaler Répondre
je suis monté hier à Fourviere et j ai été étonné de voir que quelques grues. je pense que la mairie a force de bloquer les permis de construire et vouloir à tout pris bloquer les loyers, est responsable et après elle se demande pourquoi il n y a pas assez de logements. j avais l impression de voir une ville morteSignaler Répondre
Spéculation immobilière, hausse des loyers et prolifération des Airbnb rendent le logement inaccessible. Pensée pour les salariés et ouvriers au SMIC qui ne peuvent plus se loger près de leur travail et tout particulièrement pour la petite vendeuse de la boulangerie du coin, qui commence à 6 h du matin.Signaler Répondre
Le khmer feint d'ignorer sa chute finale, 5 ans à ramer et nous avec !Signaler Répondre
Doucet ne veut surtout pas parler des violences urbaines lancées par « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite »comme ils disaient dan sles couloirs de la mairie .. il essaye tous les autres sujet pour faire écran de fumée alors que pendant ce temps là il œuvre auprès des casseurs on a découvert qu’il prêtai encore récemment une salle municipale aux organisateurs des manifs … Il n’a même pas le courage d’assumer ses actes le grand angoissé comme il le dit lui mêmeSignaler Répondre
Ok, mais louer un appartement 2000€ pour après se retrouver avec un locataire qui ne vous paye pas pendant 1 an et demi je ne vois pas l'intérêt sans oublier les frais de justice et de remise en état.Signaler Répondre
A quel moment ce maire qui n'es pas le mien va comprendre que c'est fini son copain Bernard a dégagéSignaler Répondre
Le logement est devenu un droit ,soit, il serait préférable qu'il soit aussi un devoir , celui de mettre en sécurité sa famille ou seulement soi même par son propre effort . La solidarité de la nation réside déjà dans le logement social et les allocations auxquels les français contribuent largement, pourquoi contraindre en plus les petits bailleurs privés qui ne sont pas forcément des "salauds de riches" , qui ont mis par sécurité leurs économies dans la "pierre" dont le rendement est par ailleurs faible et dont la valeur s'est effondrée . Évidemment la demande de contrainte émane des maires gauchistes dont le seul principe directeur est l'irresponsabilité, la seule perspective l'assistanat et la seule philosophie l'égalitarisme .Signaler Répondre
Il n'y a pas que les loyers qu'il faudrait encadrer mais plein plein d'autres choses...Signaler Répondre
Encadrement des loyers = crise du logement. Les propriétaires ne prennent plus que les bons dossiers car ils ont le choix du locataire. Les propriétaires ne font plus de travaux car la demande de location est forte et le retour sur investissement trop long. encore des politiciens incompétents.Signaler Répondre
Les villes de ces 2 maires sont en train de sombrer encadrement ou pas des loyers, et eux continuent comme si tout allait bien.Signaler Répondre
Le contrôle des prix amène inéluctablement pénurie, misère, corruption, comme la toujours montré l'Histoire. Mais certains continuent d'y croire. Le socialisme est une maladie séculaire chronique dont on arrive pas à se débarrasser.Signaler Répondre