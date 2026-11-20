Lyon et Villeurbanne veulent conserver l’encadrement des loyers et demandent à la Métropole de se mobiliser.

Dans un communiqué commun, les deux municipalités saluent le texte adopté la veille par l’Assemblée nationale, qui prévoit de prolonger de deux ans l’expérimentation. Elles soulignent toutefois qu’il ouvre aussi la possibilité, pour une métropole ou une intercommunalité, de demander la fin du dispositif.

Cette disposition donne un enjeu local au débat national. En place depuis 2021 à Lyon et Villeurbanne, l’encadrement doit continuer à protéger les locataires face à la hausse des loyers, défendent les deux maires.

Plus de 500 euros d’économie par an, selon les villes

Pour étayer leur demande, les municipalités mettent en avant le bilan de cinq années d’application. Selon leurs chiffres, l’encadrement a permis de modérer la hausse des loyers et représente plus de 500 euros d’économie annuelle pour les locataires lyonnais et villeurbannais.

Les deux villes indiquent également que près d’un million d’euros ont été restitués aux locataires à la suite de contestations de loyers non conformes depuis la mise en place du dispositif.

"Sa prolongation est une attente de milliers de Lyonnaises et de Lyonnais qui doivent être écoutés", déclare Grégory Doucet. Le maire écologiste de Lyon défend un outil destiné à permettre aux habitants de rester dans les grandes villes "sans que leurs revenus ne soient un facteur d’exclusion".

Un délai de contestation du complément de loyer allongé

Le texte voté à l’Assemblée prévoit aussi d’allonger le délai permettant de contester un complément de loyer, précisent les municipalités. Leur communiqué ne donne pas la durée du nouveau délai et ne détaille pas les prochaines étapes parlementaires.

Lyon et Villeurbanne avaient rejoint, en septembre, une dizaine de villes, dont Paris, Lille et Marseille, pour réclamer la pérennisation, l’extension et le renforcement de l’encadrement. Elles considèrent que le vote des députés répond à une partie de ces demandes.

"Le logement n’est pas un privilège, c’est un droit", insiste Cédric Van Styvendael. Le maire de Villeurbanne met en garde contre une suppression de la mesure et affirme vouloir "protéger le droit des habitants à se loger".

Les deux communes appellent désormais la Métropole de Lyon à défendre la poursuite du dispositif sur leur territoire.

Reste à connaître la position de Véronique Sarselli, qui n'a jamais été fan de la mesure.