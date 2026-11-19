Tiffany Joncour voulait que la Métropole de Lyon saisisse le ministère de la Culture pour demander le retrait du Lyon Antifa Fest du Pass Culture. Son vœu a été écarté dès son dépôt, annonce la députée RN et présidente du groupe au conseil métropolitain.
Elle met en cause Véronique Sarselli, à qui elle reproche d’empêcher les élus de débattre du financement de places pour ce festival organisé à La Rayonne à Villeurbanne.
Le motif qui lui a été opposé serait l’absence d’"intérêt métropolitain manifeste". Un argument que Tiffany Joncour conteste en soulignant que l’événement doit se tenir sur le territoire de la Métropole.
Le RN réclame une prise de position de la majorité
Pour l’élue lepéniste, cette décision relève d’une "censure politique" destinée à éviter à la majorité métropolitaine de prendre publiquement position. Elle fait valoir que d’autres vœux concernent des sujets locaux dont la décision finale appartient à une autre autorité.
Tiffany Joncour interpelle directement la présidente de la Métropole et sa majorité : "Sont-elles favorables, oui ou non, à ce que le Pass Culture finance l’achat de places pour le Lyon Antifa Fest ?"
La députée indique avoir déjà saisi le préfet et la ministre de la Culture pour obtenir le retrait du festival du dispositif. À l’appui de sa demande, elle invoque un soutien exprimé par les organisateurs à des individus mis en cause dans l’affaire de la mort de Quentin Deranque.
Sauf erreur de ma part, le référendum métropolitain n'existe pas....Signaler Répondre
Oui il y aura une "Fillon"Signaler Répondre
On voit assez clairement qu'il y a bien une alliance objective entre les partis de gauche radicale et le parti unique que centre mou.
Tous les rouages sont en place et en action.
La pression est assez fabuleuse car la masse média de cette "alliance" est totalement en action.
Qui en lisant les médias comme Libé, Huffpost, Le Monde, Huma, et l'ensemble du service public peut encore croire aux infos. Déjà le traitement depuis quelques semaines des émeutes dans ses médias qui ne parlent quasiment jamais des liens des faux représentants avec l'ultra gauche.
Les enquêtes (plusieurs par jours) ou on ressort des vieilles choses de 30ans sur certains RN, alors qu'on laisse d'autres s'alliés tranquillement avec le parti antisémite (mais bon M.Tondelier a elle même sorti plusieurs fois des propos relativement antisémite si on se souvient bien)
Oui oui oui la "Fillon" arrive car c'est le seul moyen pour eux d'avoir les "postes" aussi bien à la Présidentielle qu'aux Législatives.
on est bien dans un autre système qu'une Démocratie car les "corrompus" se mettent ensemble pour conserver le pouvoir.
Si je regarde en Occident les mouvements progressistes de centre mou s'allient très régulièrement avec les mouvements de gauche radicale pour conserver le pouvoir... (idem pour une parti du monde financier).
Ses mouvements "progressites" doivent avoir compris depuis longtemps qu'en réalité dans cette gauche radicale on a des "comédiens" mais "vrais gros bourgeois" avides de pognon donc facilement "achetables" (un peu comme vos représentants de personnel dans vos boites).
CQFD - l'Argent contrôle le Monde et cela ne changera pas.
C'est pour ce type de questions qu'il devrait y avoir des referendums : Etes-vous pour ou contre la propagande et la subvention d'un festival d'extrèmes gauchistes sur un pass région ?Signaler Répondre
Je pense au vue de la machine impressionnante à l'œuvre qu'il y aura une "Fillon " pour 2027.Signaler Répondre
L'arsenal est déployé.
Par contre on assiste à ce tout le monde savait d'avance cad aux ralliements de toute la gauche au parti antisémite pour assurer les législatives.
Une bonne vieille république Bananiere
De quel type d'antifa parle t'on ? certains évoquent Jean moulin mais moi j'évoque Arnault , Porte , Panot , Favrot et consorts . C'est cela le nouvel antifa de la nouvelle France, alors en quoi le meurtre de Deranque mérite-t-ilun hommage festif et en quoi cette sauvagerie relève t-elle de la culture française et de l'élévation de notre jeunesse ? La Metropole doit agirSignaler Répondre
l'extrême droite, dure avec les autres mais si faible avec ses propres intérêts ...Signaler Répondre
Comment va Tim Bouzon ?Signaler Répondre
Il se remet de son cassage de figure ?
lyon est antifa depuis jean moulin ! qui est cette mme joncour ?Signaler Répondre
La Ville de Lyon et Villeurbanne accordent des salles à tous les antisémites notoires, que peut faire la Métropole ?Signaler Répondre
C'est à la justice d'intervenir, mais pour peu que vous tombiez sur un magistrat du syndicat de la magistrature, vous allez découvrir qu'il y a le mauvais antisémite, celui d'extrême droite, et le bon antisémite, celui d'EELV - LFI.