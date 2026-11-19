Tiffany Joncour voulait que la Métropole de Lyon saisisse le ministère de la Culture pour demander le retrait du Lyon Antifa Fest du Pass Culture. Son vœu a été écarté dès son dépôt, annonce la députée RN et présidente du groupe au conseil métropolitain.

Elle met en cause Véronique Sarselli, à qui elle reproche d’empêcher les élus de débattre du financement de places pour ce festival organisé à La Rayonne à Villeurbanne.

Le motif qui lui a été opposé serait l’absence d’"intérêt métropolitain manifeste". Un argument que Tiffany Joncour conteste en soulignant que l’événement doit se tenir sur le territoire de la Métropole.

Le RN réclame une prise de position de la majorité

Pour l’élue lepéniste, cette décision relève d’une "censure politique" destinée à éviter à la majorité métropolitaine de prendre publiquement position. Elle fait valoir que d’autres vœux concernent des sujets locaux dont la décision finale appartient à une autre autorité.

Tiffany Joncour interpelle directement la présidente de la Métropole et sa majorité : "Sont-elles favorables, oui ou non, à ce que le Pass Culture finance l’achat de places pour le Lyon Antifa Fest ?"

La députée indique avoir déjà saisi le préfet et la ministre de la Culture pour obtenir le retrait du festival du dispositif. À l’appui de sa demande, elle invoque un soutien exprimé par les organisateurs à des individus mis en cause dans l’affaire de la mort de Quentin Deranque.