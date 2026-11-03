Raphaël Arnault maintient sa conférence près de Lyon malgré l’annulation de la salle initialement prévue

La conférence de Raphaël Arnault prévue dans l’agglomération lyonnaise est maintenue.
Dans un communiqué co-signé avec la députée lyonnaise Anaïs Belouassa-Cherifi, le parlementaire LFI du Vaucluse confirme sa venue ce vendredi 6 novembre à 19h.
La rencontre se déroulera finalement au Bieristan, 14 rue Paul-Lafargue à Villeurbanne, autour de son livre Antifasciste. Une séance de dédicaces est également annoncée.
La salle initialement prévue annulée
Les deux députés rappellent que la mairie de Lyon a annulé la mise à disposition de la salle initialement retenue pour accueillir l’événement dans le 8e arrondissement ce jeudi.
Dans leur communiqué, ils attribuent cette décision à une demande de "l’extrême droite" et la présentent comme "un signal particulièrement inquiétant pour la liberté d’expression et de réunion".
Outre le contexte lié à l'affaire Quentin Deranque pour laquelle Raphaël Arnault a été entendu la semaine dernière, les autorités craignaient surtout de devoir mobiliser des forces de l'ordre pour encadrer l'évènement, le même jour que la forte mobilisation annoncée du 5 novembre.
Raphaël Arnault et Anaïs Belouassa-Cherifi expliquent que plusieurs commerces et établissements locaux leur auraient ensuite proposé de les accueillir, permettant finalement le maintien de la rencontre.
Un appel lancé à la préfecture du Rhône
Les deux élus demandent désormais à la préfecture du Rhône de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la conférence et de ses participants.
Ils indiquent que leurs avocats, Chirinne Ardakani et Louis Pierot, ont également adressé un courrier au préfet pour rappeler, selon eux, la nécessité de garantir les libertés d’expression et de réunion.
"Nous serons donc bien présents ce vendredi pour rappeler que Lyon et ses alentours sont des terres d’antifascisme et de résistance à l’extrême droite", concluent les deux députés.
Le rendez-vous est donc fixé vendredi à 19h au Bieristan à Villeurbanne.
Villeurbanne où un certain Raphaël Arnault, entouré de quelques-uns des membres de la Jeune Garde cités, voire incarcérés, dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, avait manifesté contre la venue d'Eric Zemmour en mars 2023.
C est une scop gérée par une vingtaine de personnes qui se fournit en local , dont l' association VRAC, fondé par son copain Boris TAVERNIERSignaler Répondre
Celui ci, élu député EELV en 2024, a perçu ,25000 euros de subventions par la mairie 15 jours avant les élections ,!!!,🤑🤑et maintenant joue du réseau pour accueillir leur copain Raphael ARNAULT avec la député LFI....
Méthode de mafieux. .....avec nos sous...
Raphaël Fachaut mérite d'aller en prison.Signaler Répondre
C'est une bonne chose pour la démocratieSignaler Répondre
Ils sont totalitaires certes mais ces gauchistes se feront bientôt phagocyter par un autre totalitarisme bien plus puissant que le leur: l islam politique et radical !Signaler Répondre
Le bieristan n'appartient il pas à Bruno Bernard ?Signaler Répondre
La reconstitution de ligue dissoute (ou maintien d'un groupement dissous) est un délit puni par le Code pénal français.Signaler Répondre
Définition et cadre légal :
• Origine historique : Ce terme découle de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.
• Base légale actuelle : L'infraction est définie à l'article 431-15 du Code pénal (qui intègre les anciennes dispositions de la loi de 1936).
• Formes : La reconstitution peut être ouverte (le groupe continue d'agir sous sa forme initiale) ou déguisée (le mouvement se reforme sous un nouveau nom, via des structures satellites ou des relais informels).
• Condition préalable : Il faut qu'une dissolution administrative (par décret en Conseil des ministres sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure) ou judiciaire ait été préalablement prononcée.
Sanctions encourues :
• Peine de base : Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
• Circonstance aggravante : Si le groupement maintenu ou reconstitué est qualifié de groupe de combat, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
On a le sentiment que l'état de droit n'est pas le même pour l'extrême gauche.
Ils sont des totalitaires corrompus.Signaler Répondre
Ce qui compte pour eux c'est d'avoir une armée de débiles près à les faire vivre grassement.
La structure sectaire ou le "maître " vit aux crochets des adeptes.
Vu le niveau des débiles qu'on entend sur toutes les ondes ils auront certainement une grande carrière comme leur patron multimillionnaire JLM.
Une sorte de néo colonialisme on en rigolerait presque s'ils n'étaient pas dangereux.
Mais avec un Macron relativement pourri qui s'en sert pour se maintenir cela ira en empirant.
L'extrême gauche va main dans la main avec le macronisme ils ont besoin l'un de l'autre pour exister.
Le 8 ième n'est pas une poubelleSignaler Répondre
Berzane a convaincu, Doucet , que la connerie a des limites
Les mêmes fascistes qui protestent contre la venue de Zemmour, qui lui n a pas de milice violente, et n a pas eu d attache parlementaire en prison pour meurtre, ni de de camp d'entraînement terroriste.dans la creuse.Signaler Répondre
Purement factuel, je ne vote pas Zemmour, mais je n aime pas les menteurs dangereux qui profitent de notre argent et de nos institutions...en Iran ou algerie il serait en prison depuis longtemps....
Imaginons un élu d extrême droite fiche S au lieu de Archenault connu sous le nom d emprunt Arnault ,toute la gauche est dans la rue criant au scandale, comme pour faire interdire le congrès du RN ,,,,,la pas de problème. Ce qui dans la même situation est vrai pour les uns ,ne l est plus pour les autres .Signaler Répondre
Raphaël Arnault aujourd’hui : « la préfecture doit nous protéger, on a le droit de s’exprimer, l’extrême droite n’a pas le droit de nous faire taire ».Signaler Répondre
Raphaël Arnault il y a trois ans : tente de perturber une séance de dédicaces de Zemmour en manifestant devant le ccva (lacrymo sur les vidéos de l’époque donc pas franchement pacifique) 🤡🤡🤡
Demander la protection de la police après avoir hurle la police tue, c est de la provocation.Signaler Répondre
D ailleurs, Raphael ARNAULT, a lui même un Service de protection , la jeune garde, celui qu il avait envoyé pour sécuriser la venue de Rima HASSAM , et qui a assassiné Quentin.....
Le droit de retrait existe t'il dans la police, pour que personne ne soit présent ??
...a moins qu enfin il soit décidé une mesure urgente d'enfermement de ce terroriste pour atteinte a la sécurité...
Il est a remarquer que ce mec est une vraie lopette, a chaque fois il se cache derrière une femme...
"un signal particulièrement inquiétant pour la liberté d’expression et de réunion", les mêmes exigent l'interdiction de CNews et d'autres médias qui leur déplaisent. Ils sont à la fois totalitaires et incohérents.Signaler Répondre