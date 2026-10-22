Judiciaire

Villeurbanne : il poignarde mortellement son ami d'enfance puis tente de le sauver, un procès pour assassinat attendu

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Villeurbanne : il poignarde mortellement son ami d'enfance puis tente de le sauver, un procès pour assassinat attendu

Un homme doit comparaître devant la cour d'assises ces jeudi 22 et vendredi 23 octobre pour le meurtre de son ami d'enfance, survenu en janvier 2023 dans le quartier Saint-Jean à Villeurbanne. Après avoir porté un coup de couteau mortel, l'accusé avait tenté de secourir la victime. Il conteste toutefois avoir voulu la tuer.

Lorsqu'ils arrivent rue du Canal à Villeurbanne, dans la nuit du 26 janvier 2023, les pompiers découvrent une scène particulière. Un homme, visiblement alcoolisé, tente de maintenir en vie son ami d'enfance en exerçant un point de compression sur sa blessure.

Quelques instants auparavant, il lui aurait porté un coup de couteau à l'issue d'une dispute devant l'entrée de la tour 52, dans le quartier Saint-Jean.

Malgré l'intervention des secours et son transfert à l'hôpital, la victime, âgée de 31 ans, décède vers 3 heures du matin.

Une préméditation contestée par la défense

Les deux hommes se connaissaient depuis l'enfance. Ils avaient fréquenté la même école et avaient l'habitude de se retrouver dans ce quartier où résidait toujours la victime, chez son père.

Selon les éléments du dossier, leurs relations étaient régulièrement marquées par des chamailleries. Mais cette nuit de janvier 2023, une nouvelle dispute aurait pris une tournure dramatique.

Interpellé sur les lieux, le suspect a reconnu avoir porté le coup de couteau fatal. Il affirme néanmoins n'avoir jamais eu l'intention de tuer son ami.

La justice a retenu la qualification d'assassinat, considérant qu'il pourrait y avoir eu préméditation. L'accusé serait notamment retourné à son domicile pour récupérer un couteau avant les faits.

Le procès se tient à Lyon ces jeudi et vendredi.

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