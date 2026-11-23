Cinq défaites en neuf jours. Le compteur tourne, et il tourne mal pour l'ASVEL. Le club villeurbannais a de nouveau chuté lors du derby face à Bourg-en-Bresse, dans une Astroballe loin d'afficher complet. Un symbole en soi.

Bourg-en-Bresse n'a pas eu à forcer son talent. Face à une équipe déjà à terre, les visiteurs ont pris ce qu'on leur offrait. Le revers est logique, tant l'adversaire a dominé la rencontre. L'ASVEL, elle, a subi.

Jackson expulsé dans les ultimes secondes

Pour couronner le tout, Edwin Jackson a craqué. À six secondes de la fin, le vétéran de l'ASVEL a commis une faute particulièrement violente sur Moularé. Déjà sanctionné d'une faute technique en cours de match, il a écopé d'une expulsion immédiate. C'est depuis les vestiaires qu'il a entendu le buzzer final, synonyme d'une nouvelle défaite.

Cinq défaites en neuf jours, c'est une série qui ne laisse plus de place au doute sur l'état du groupe. L'ASVEL traverse une crise de résultats profonde, et le calendrier ne laisse guère le temps de souffler. La question qui se pose désormais : jusqu'où cette spirale peut-elle aller pour les hommes de Tony Parker ?