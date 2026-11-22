C’est la date du ban des vendanges 2026, le jour à partir duquel on a le droit de récolter. En 2013 c’était le 24 septembre. Aujourd’hui il fait bien plus chaud en été et cela a un effet sur les vignes. Et c’est une récole en net recul en volume : moins 22% Bourgogne-Beaujolais par rapport à l’année dernière selon le ministère de l’agriculture.

Sébastien Kargul, le président d’Inter Beaujolais (l’organisme qui réunit la viticulture et le négoce de la région), a prévenu dans Le Progrès du 21 septembre que des entreprises du secteur risquaient la faillite.

En 1923, l’économiste américaine Hazel Kyrk écrivait dans A Theory of Consumption que nous suivons, pour consommer, des habitudes fixées par notre milieu et notre époque. À Lyon 2, Rebeca Gomez Betancourt, professeure d’économie et chercheuse au laboratoire Triangle, a retracé les origines de cette pensée avec David Philippy et Robert Dimand ("Hazel Kyrk’s Intellectual Roots", Research in the History of Economic Thought and Methodology, vol. 41D, 2024).

Le jeudi du Beaujolais est une de ces habitudes de rendez-vous.

Une baisse historique de la consommation du vin

En parlant d’habitude, en 2025, selon l’Organisation internationale de la vigne et du vin, les Françaises et les Français en ont bu 22 millions d’hectolitres, le niveau le plus bas depuis plus de soixante-dix ans. La bière est désormais préférée au vin, pourtant symbole national, en terme de consommation d’alcool.

Ceci dans un marché qui est aussi sujet d’évolution de la consommation : les Françaises et Français modèrent plus l’alcool qu’avant dans leur consommation. Et les entreprises bannissent de plus en plus l’alcool dans leurs règlements intérieur.

Pourtant le beaujolais nouveau, vin populaire de festivité se vend. Ses ventes en supermarché auraient augmenté de 8 % en 2025. Ceci alors les autres Beaujolais de façon générale perdent 3,2 % selon Inter Beaujolais. Le Morgon ou le Fleurie, crus du Beaujolais poussent à moins d’une heure de route de Bellecour mais font bien moins recette qu’avant en France. Y compris dans beaucoup de tables lyonnaises.

Le prix du gaz qui renchérit la bouteille

Et puis il y a le verre des bouteilles qui contiennent le liquide. On l’oublie trop souvent. Les fours des fabriquants fonctionnent au gaz pour 80 % de leur consommation d’énergie. Le gaz de gros a atteint des sommets : 86,79 euros le mégawattheure à la mi-octobre, un prix qu’on n’avait pas vu depuis 2022.

Changements d’habitudes certes. Mais surtout vendanges plus tôt, prix du gaz, le beaujolais est aussi une question d’environnement et d’énergie.