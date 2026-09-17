Beaujolais Nouveau 2026 : rendez-vous le 19 novembre pour le lancement du nouveau millésime

La date est désormais fixée : les Beaujolais Nouveaux 2026 arriveront le jeudi 19 novembre.

Comme chaque troisième jeudi de novembre, le nouveau millésime sera célébré dans le Beaujolais, mais aussi dans les bars, caves et restaurants partout en France et à l’étranger.

L’interprofession du Beaujolais présente cette édition comme un temps fort festif, comparant volontiers l’événement à une "Saint-Patrick à la française", autour d’une même idée de rassemblement et de convivialité.

Des dizaines de milliers de visiteurs attendus dans le Beaujolais

Dans le vignoble, le troisième jeudi de novembre et le week-end qui suit attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Plusieurs rendez-vous sont déjà mis en avant : les Sarmentelles de Beaujeu, le Marathon international du Beaujolais, la Fête des Saveurs à Gleizé ou encore la Fête du Beaujolais Gourmand à Tarare. Les domaines viticoles participeront également aux festivités.

Partout en France, quelque 700 cavistes doivent également participer à l’opération "Rendez-vous Beaujolais chez les cavistes", avec dégustations et animations autour des différentes appellations du vignoble.

13,8 millions de bouteilles commercialisées en 2025

Les chiffres de l’année dernière donnent une idée du poids économique du rendez-vous.

En 2025, 104 000 hectolitres de Beaujolais et Beaujolais Villages Nouveaux ont été commercialisés, soit environ 13,8 millions de bouteilles et 21% de la commercialisation totale du vignoble beaujolais.

Sur ce total, 67 500 hectolitres ont été vendus en France, représentant 9 millions de bouteilles.

À l’export, 36 500 hectolitres, soit 4,9 millions de bouteilles, ont été écoulés dans plus de 100 pays. Le Japon reste le premier marché cité avec 1,8 million de bouteilles, devant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique.

Un vignoble de 11 600 hectares

Le vignoble beaujolais s’étend aujourd’hui sur 11 600 hectares et 85 communes.

Il compte près de 2 000 domaines et maisons de vins, ainsi que neuf caves coopératives. Douze appellations composent le vignoble, dont les dix crus du Beaujolais, aux côtés des AOC Beaujolais et Beaujolais Villages.

Les Beaujolais Nouveaux sont produits à partir de ces deux dernières appellations et existent désormais en rouge comme en rosé. En 2025, les rouges représentaient 97% des volumes de Nouveaux commercialisés, contre 3% pour les rosés.

Le prochain rendez-vous est donc fixé au 19 novembre 2026, avec des centaines d’événements annoncés en France et à l’étranger.