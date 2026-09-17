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Lyon part à Berlin pour attirer de nouveaux investisseurs allemands dans son industrie

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Lyon part à Berlin pour attirer de nouveaux investisseurs allemands dans son industrie

ONLYLYON Invest participera le 22 septembre à l’opération Choose France organisée à Berlin. La délégation lyonnaise veut convaincre de nouveaux groupes allemands d’investir dans l’industrie locale, avec un accent mis sur les technologies critiques et les chaînes de valeur européennes.

La Métropole de Lyon veut renforcer ses liens économiques avec l’Allemagne. Le 22 septembre, ONLYLYON Invest sera présent à Berlin dans le cadre de Choose France, à l’occasion d’une matinée organisée par Business France à l’ambassade de France.

Environ 100 dirigeants et décideurs économiques allemands sont attendus. La cible : de grands groupes, des entreprises à fort potentiel d’internationalisation et des sociétés déjà présentes en France susceptibles d’y renforcer leurs investissements. 

Lyon veut attirer des investissements industriels ciblés

La région lyonnaise ne cherche pas seulement à attirer davantage d’entreprises, mais surtout des projets capables de compléter les filières industrielles déjà implantées sur le territoire.

La Métropole met en avant ses 84 000 emplois industriels, qui représentent 13% de l’emploi salarié privé. Les secteurs de la santé, de la chimie-environnement, des équipements, de la mécatronique et des technologies critiques figurent notamment parmi les domaines ciblés.  CP Choose France à Berlin 2026 - V2.pdfPDF
La rencontre berlinoise abordera également les questions de souveraineté industrielle, de décarbonation, d’automatisation, de recherche et d’innovation.

Valérie Lorentz-Poinsot représentera la Métropole

Valérie Lorentz-Poinsot, élue métropolitaine et présidente de la commission économique, interviendra lors d’une table ronde consacrée au thème "Lyon : des racines industrielles aux chaînes de valeur européennes". Elle sera accompagnée de Claude Schwendenmann, président de SAMSON France. Le groupe allemand, implanté dans l’agglomération lyonnaise depuis 1962, emploie aujourd’hui environ 350 salariés à Vaulx-en-Velin.

SAMSON a achevé en 2025 une extension de 13 000 m² de son site, comprenant notamment un bâtiment logistique automatisé. 

L’Allemagne, premier investisseur étranger en France en 2025

La prospection lyonnaise s’appuie sur des liens économiques déjà solides avec l’Allemagne.

Selon les chiffres cités dans le communiqué, l’Allemagne est devenue en 2025 le premier pays investisseur en France en nombre de projets, avec 331 décisions d’investissement.

Elle est également présentée comme le premier pays d’origine des investissements étrangers en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 43 projets en 2025, contre 30 l’année précédente, soit environ 20% des projets internationaux accueillis dans la région. 

Plusieurs groupes allemands sont déjà implantés dans l’agglomération lyonnaise, parmi lesquels Boehringer Ingelheim, Würth Elektronik, Bilfinger, Siemens et SAMSON.

L’objectif affiché à Berlin sera désormais d’identifier de nouvelles entreprises capables d’apporter des technologies, des savoir-faire ou des capacités de production complémentaires au tissu industriel lyonnais.

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7 commentaires
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Aladin le 17/09/2026 à 18:15

Il viendront jamais à lyonil sont pas fou

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Bienvenue a nos amis outre rhin.... le 17/09/2026 à 17:20
saco698 a écrit le 17/09/2026 à 16h58

encore une bonne façon de voyager gratuitement… le gaspillage de l’argent public bat son plein ….

C est de l entrepreneuriat, pas de l assistanat, vous ne pouvez pas comprendre 🤪

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saco698 le 17/09/2026 à 16:58

encore une bonne façon de voyager gratuitement… le gaspillage de l’argent public bat son plein ….

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Catalan le 17/09/2026 à 16:23
philenice a écrit le 17/09/2026 à 15h56

les ecolos ne comprendrons jamais

les écolos ne comprennent rien a business, sauf quand ça les concernent, et en général quand ils en font c est avec des subventions, puis coulent la boîte et redemandent des subventions pour tenter de continuer.

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chevalier laspalès le 17/09/2026 à 16:08

en 40 ,y en a qu'ont essayé:yzont eu des problèèèèèmes...

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Belle initiative le 17/09/2026 à 16:00

Sarselli j’adore

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philenice le 17/09/2026 à 15:56

les ecolos ne comprendrons jamais

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