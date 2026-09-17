Lyon part à Berlin pour attirer de nouveaux investisseurs allemands dans son industrie

La Métropole de Lyon veut renforcer ses liens économiques avec l’Allemagne. Le 22 septembre, ONLYLYON Invest sera présent à Berlin dans le cadre de Choose France, à l’occasion d’une matinée organisée par Business France à l’ambassade de France.

Environ 100 dirigeants et décideurs économiques allemands sont attendus. La cible : de grands groupes, des entreprises à fort potentiel d’internationalisation et des sociétés déjà présentes en France susceptibles d’y renforcer leurs investissements.

Lyon veut attirer des investissements industriels ciblés

La région lyonnaise ne cherche pas seulement à attirer davantage d’entreprises, mais surtout des projets capables de compléter les filières industrielles déjà implantées sur le territoire.

La Métropole met en avant ses 84 000 emplois industriels, qui représentent 13% de l’emploi salarié privé. Les secteurs de la santé, de la chimie-environnement, des équipements, de la mécatronique et des technologies critiques figurent notamment parmi les domaines ciblés. CP Choose France à Berlin 2026 - V2.pdfPDF

La rencontre berlinoise abordera également les questions de souveraineté industrielle, de décarbonation, d’automatisation, de recherche et d’innovation.

Valérie Lorentz-Poinsot représentera la Métropole

Valérie Lorentz-Poinsot, élue métropolitaine et présidente de la commission économique, interviendra lors d’une table ronde consacrée au thème "Lyon : des racines industrielles aux chaînes de valeur européennes". Elle sera accompagnée de Claude Schwendenmann, président de SAMSON France. Le groupe allemand, implanté dans l’agglomération lyonnaise depuis 1962, emploie aujourd’hui environ 350 salariés à Vaulx-en-Velin.

SAMSON a achevé en 2025 une extension de 13 000 m² de son site, comprenant notamment un bâtiment logistique automatisé.

L’Allemagne, premier investisseur étranger en France en 2025

La prospection lyonnaise s’appuie sur des liens économiques déjà solides avec l’Allemagne.

Selon les chiffres cités dans le communiqué, l’Allemagne est devenue en 2025 le premier pays investisseur en France en nombre de projets, avec 331 décisions d’investissement.

Elle est également présentée comme le premier pays d’origine des investissements étrangers en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 43 projets en 2025, contre 30 l’année précédente, soit environ 20% des projets internationaux accueillis dans la région.

Plusieurs groupes allemands sont déjà implantés dans l’agglomération lyonnaise, parmi lesquels Boehringer Ingelheim, Würth Elektronik, Bilfinger, Siemens et SAMSON.

L’objectif affiché à Berlin sera désormais d’identifier de nouvelles entreprises capables d’apporter des technologies, des savoir-faire ou des capacités de production complémentaires au tissu industriel lyonnais.