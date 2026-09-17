Villefranche-sur-Saône : un détenu condamné après plusieurs agressions contre des surveillants

Une succession d’incidents en prison lui vaut une nouvelle condamnation.

Déjà incarcéré depuis février dernier pour une peine de deux ans et demi, un jeune homme de 19 ans comparaissait lundi devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Les faits avaient commencé le 28 mai après la découverte d’un téléphone dans sa cellule. Après la confiscation de l’appareil, le détenu avait dégradé les lieux puis s’en était pris aux surveillants venus l’emmener à l’isolement, notamment avec des coups de tête et des croche-pieds.

Plusieurs incidents en quelques jours

Trois jours plus tard, il avait de nouveau endommagé sa cellule d’isolement, cassant notamment une fenêtre.

Le 1er juin, lors de son passage devant la commission de discipline, il avait encore agressé un agent avec des crachats, des coups de poing et des coups de pied, tout en le menaçant.

Une semaine plus tard, il avait déclenché l’alarme incendie du quartier disciplinaire, conduisant à son placement en garde à vue.

Le prévenu a reconnu les faits et présenté des excuses.

Le parquet avait requis deux ans de prison. Le tribunal caladois l’a finalement condamné à un an d’emprisonnement avec maintien en détention.

Il devra également verser 1 700 euros aux différentes victimes en réparation de leurs préjudices.