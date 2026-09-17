Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : un détenu condamné après plusieurs agressions contre des surveillants

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Villefranche-sur-Saône : un détenu condamné après plusieurs agressions contre des surveillants

Un détenu de 19 ans a été condamné à un an de prison supplémentaire par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. Il était jugé pour plusieurs violences contre des agents pénitentiaires et des dégradations commises en détention entre fin mai et début juin.

Une succession d’incidents en prison lui vaut une nouvelle condamnation.

Déjà incarcéré depuis février dernier pour une peine de deux ans et demi, un jeune homme de 19 ans comparaissait lundi devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Les faits avaient commencé le 28 mai après la découverte d’un téléphone dans sa cellule. Après la confiscation de l’appareil, le détenu avait dégradé les lieux puis s’en était pris aux surveillants venus l’emmener à l’isolement, notamment avec des coups de tête et des croche-pieds.

Plusieurs incidents en quelques jours

Trois jours plus tard, il avait de nouveau endommagé sa cellule d’isolement, cassant notamment une fenêtre.

Le 1er juin, lors de son passage devant la commission de discipline, il avait encore agressé un agent avec des crachats, des coups de poing et des coups de pied, tout en le menaçant.

Une semaine plus tard, il avait déclenché l’alarme incendie du quartier disciplinaire, conduisant à son placement en garde à vue.

Le prévenu a reconnu les faits et présenté des excuses.

Le parquet avait requis deux ans de prison. Le tribunal caladois l’a finalement condamné à un an d’emprisonnement avec maintien en détention.

Il devra également verser 1 700 euros aux différentes victimes en réparation de leurs préjudices.

8 commentaires
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Le profil parfait le 17/09/2026 à 14:50

Pour être recruté par LFI.

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Justice mon c... le 17/09/2026 à 13:26
Ex Précisions a écrit le 17/09/2026 à 12h52

Il faut attendre plusieurs agressions pour qu'il soit condamné ?
Mais oui c'est vrai que c'est Villefranche ;-)

À partir de 30, le juge dit "ce n'est pas bien". À partir de 40, le juge dit "la prochaine fois, je vais sévir"

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Ex Précisions le 17/09/2026 à 12:52

Il faut attendre plusieurs agressions pour qu'il soit condamné ?
Mais oui c'est vrai que c'est Villefranche ;-)

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Racailles de m... le 17/09/2026 à 12:49

Il faut rouvrir le bagne pour ces raclures...

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Hibiscus 1er le 17/09/2026 à 12:34

Et bien sûr le tribunal cacadois réduit sa peine de moitié..,.

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banqua le 17/09/2026 à 12:19

19 ans!
Il va nous couter cher en impôts lui!

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Alcofribas Nasier le 17/09/2026 à 10:50

Il 'est devenu bien difficile de fidéliser une clientèle captive…
Même le mitard donne des signes de faiblesse, à l'image du reste.

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précisément le 17/09/2026 à 10:47

Combien de violences exactement avant qu'on se réveille ? ? ? ?

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