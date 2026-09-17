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Villeurbanne : venu acheter une voiture via Leboncoin, il est blessé par balle dans un immeuble

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Villeurbanne : venu acheter une voiture via Leboncoin, il est blessé par balle dans un immeuble

INFO LYONMAG. Un homme venu à Villeurbanne pour acheter un véhicule après une prise de contact sur Leboncoin a été blessé par balle dans la nuit de mercredi à jeudi. Trois individus encagoulés auraient été présents à la sortie d’un ascenseur. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée.

Un rendez-vous conclu sur Leboncoin a viré à la violence à Villeurbanne.

Ce mercredi 16 septembre, peu avant minuit, un homme s’est rendu au 50 rue du Canal pour acheter un véhicule après avoir pris contact avec un vendeur sur la plateforme de petites annonces.

La victime a suivi ce dernier dans l’immeuble afin de finaliser la transaction. À la sortie de l’ascenseur, elle aurait alors découvert trois individus encagoulés.

Deux détonations entendues

Selon nos informations, une dispute a éclaté avant que deux détonations ne retentissent.

Un habitant, sorti de chez lui après avoir entendu la scène, a constaté qu’une porte vitrée du hall avait été entièrement brisée. En descendant au rez-de-chaussée, il a découvert la victime au sol, présentant une plaie saignante à la cuisse gauche.

Dans l’ascenseur, les constatations ont permis de retrouver deux étuis de calibre 7,65 ainsi qu’une ogive. Une trace de sang était également visible devant la porte de l’appareil.

Le pronostic vital de la victime n’est pas engagé

Le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, où il a été pris en charge en déchocage. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Une enquête a été ouverte sous la qualification de tentative de meurtre en bande organisée afin de déterminer précisément les circonstances des faits et d’identifier les auteurs du guet-apens qui ont pris la fuite.

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villeurbanne

41 commentaires
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Dz69 le 17/09/2026 à 18:48

Mais non acheté une voiture sur le bon coin avc un Rdv à minuit mais non c'est trop ces pigeons

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EX precision le 17/09/2026 à 17:33
petite précision a écrit le 17/09/2026 à 17h05

le tarif syndical , c'est bien 45 H mais par mois

encore toi ,capello?

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petite précision le 17/09/2026 à 17:05
Jolie Môme a écrit le 17/09/2026 à 14h48

Oui ! C'est un syndicaliste de la CGT qui fait 45 heures ! Ça bosse dur à la CGT avec toutes les grèves qu'ils nous préparent .
il ne peut pas bloquer les raffineries et aller s'acheter une voiture dans la journée .
Madame Binet la madone de la CGT qui nous prépare des blocages chez Total et dans les stations d'essence Total au nom d'une surcharge de travail des employés de chez Total !!
Le seul pétrolier Français qui fait l'essence moins chère en France et qui a pris l'engagement pendant les incendies dans le Var et en Gironde de la gratuité de l'essence pour les pompiers !
Et la CGT va privée les Français de la seule essence la moins chère pour un méchant du CA 40 Total énergie !
Mais quand va t'on interdire les dérives de la CGT .
J.M

le tarif syndical , c'est bien 45 H mais par mois

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Solidarité 69 le 17/09/2026 à 16:23
Arthur. a écrit le 17/09/2026 à 12h54

Je vais bien tout va bien...
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
LFI

C'est exactement cela chez les gauchistes.
Plus la société devient violente plus ils t'expliquent que tout va bien, que ce ne sont que des fantasmes d'extrême droite.

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Aurora le 17/09/2026 à 16:15
rafale a écrit le 17/09/2026 à 15h14

c’était le dernier Renault Rafale sans plomb 98

Ah bah non, pour le coup, c'est AVEC plomb.

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Trainar le 17/09/2026 à 16:08

Vendre sa voiture à minuit aux Minguettes le scénario est chaud

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une impression le 17/09/2026 à 15:35

Il va falloir trouver une autre version ,plus crédible !

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rafale le 17/09/2026 à 15:14

c’était le dernier Renault Rafale sans plomb 98

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le monde a changer le 17/09/2026 à 14:59

la question qu’il faut poser qui va acheter une voiture à minuit personne hormis les trafiquants un moment ou un autre l’État doit réglementer la vente des voitures il faut obligé les vendeurs et les acheteurs de passer la transaction par une plate-forme de l’état

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Jolie Môme le 17/09/2026 à 14:48
ou là a écrit le 17/09/2026 à 09h16

Cette affaire n'est pas très claire ? ? venu acheter une voiture ? ?

Oui ! C'est un syndicaliste de la CGT qui fait 45 heures ! Ça bosse dur à la CGT avec toutes les grèves qu'ils nous préparent .
il ne peut pas bloquer les raffineries et aller s'acheter une voiture dans la journée .
Madame Binet la madone de la CGT qui nous prépare des blocages chez Total et dans les stations d'essence Total au nom d'une surcharge de travail des employés de chez Total !!
Le seul pétrolier Français qui fait l'essence moins chère en France et qui a pris l'engagement pendant les incendies dans le Var et en Gironde de la gratuité de l'essence pour les pompiers !
Et la CGT va privée les Français de la seule essence la moins chère pour un méchant du CA 40 Total énergie !
Mais quand va t'on interdire les dérives de la CGT .
J.M

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💣 le 17/09/2026 à 14:03

C était un coup fumant cette bagnole ! 💣

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Harmonie et vivre ensemble le 17/09/2026 à 13:49

Les relations commerciales de la nouvelle France ne sont pas terribles. Le respect et le vivre-ensemble ne font pas partie de leurs valeurs : triste. 🥺

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Essence ou diesel? le 17/09/2026 à 13:33

Essence au plomb

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112 le 17/09/2026 à 13:08
Arthur. a écrit le 17/09/2026 à 12h54

Je vais bien tout va bien...
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
LFI

pauvre abruti

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Arthur. le 17/09/2026 à 12:54

Je vais bien tout va bien...
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
LFI

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La nouvelle France by LFI le 17/09/2026 à 12:47

Tout le programme de LFI résumé en un bon exemple

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Faut dire aussi le 17/09/2026 à 12:24

Y’a des voitures , c’est de la balle !!!!!

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raslebol69 le 17/09/2026 à 12:20

Vu l'heure et le lieu du rendez-vous, cela sentait soit l'arnaque soit l'illégalité.

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Chris25 le 17/09/2026 à 11:57

Encore un naïf ou un maso ?
Ou plus simplement une transaction entre racailles qui a mal tourné...

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Catalan le 17/09/2026 à 11:49

il est venu acheter une voiture ou récupérer une voiture ?

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maxou le 17/09/2026 à 11:40
EnVertEtContreTous a écrit le 17/09/2026 à 11h14

J'espère qu'au moins c'était un véhicule électrique et pas un vieux diesel Crit'Air 3 !

excellent!

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Xanax le 17/09/2026 à 11:24

C est dingue le nombre de ''transactions de voiture '' en pleine nuit....

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EnVertEtContreTous le 17/09/2026 à 11:14

J'espère qu'au moins c'était un véhicule électrique et pas un vieux diesel Crit'Air 3 !

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Bob le 17/09/2026 à 10:46
Libriste a écrit le 17/09/2026 à 10h15

Une analyse approfondie de ton pseudo montre que pour éviter ce genre de déconvenue, l'hygiène intime est recommandée, ça évite les effluves.

Le libriste- Capello se répond à lui même , on touche le fond 🤣🤣

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non c'est pas possible le 17/09/2026 à 10:44
Libriste Sentdufion a écrit le 17/09/2026 à 09h46

Dans le cadre de cet article et pour compléter , j'ai voulu remplacé mon Kangoo diesel par une Tesla X ; et bien c'est compliqué !!j'ai donné rendez vous aux Buers après la vente du dit véhicule sur le bon coin, et bien j'ai cru mourir en tombant dans un vrai guette happent. Et les gars ne voulaient pas payer le prix convenu, dur, dur....
Alors in conseil les amis, gardez votre Kangoo et évitez Villeurbanne , ca va vous éviter des problèmes !

Des fervents supporters de Mélenchon !

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Cindy le 17/09/2026 à 10:39

A minuit ? Quartier st Jean ?

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allons bon le 17/09/2026 à 10:39
Ex Précisions a écrit le 17/09/2026 à 09h18

Bé oui la nouvelle monnaie en vigueur est le pruneau sur Villeurbanne ;-)

et la gonette prônée et subventionnée par nos verdatres n'a donc plus cours ? encore un escroquerie

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Chris6969699 le 17/09/2026 à 10:36

"Le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, où il a été pris en charge en déchocage. Son pronostic vital n’était pas engagé."

Un total apaisement dans les transactions de véhicules d'occasion... Parfait.

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ben le 17/09/2026 à 10:35
dénouement heureux a écrit le 17/09/2026 à 10h25

et il a pu acheter la voiture au final ?

un fauteuil roulant semble plus approprié pour le moment

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dénouement heureux le 17/09/2026 à 10:25

et il a pu acheter la voiture au final ?

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Libriste le 17/09/2026 à 10:15
Libriste Sentdufion a écrit le 17/09/2026 à 09h46

Dans le cadre de cet article et pour compléter , j'ai voulu remplacé mon Kangoo diesel par une Tesla X ; et bien c'est compliqué !!j'ai donné rendez vous aux Buers après la vente du dit véhicule sur le bon coin, et bien j'ai cru mourir en tombant dans un vrai guette happent. Et les gars ne voulaient pas payer le prix convenu, dur, dur....
Alors in conseil les amis, gardez votre Kangoo et évitez Villeurbanne , ca va vous éviter des problèmes !

Une analyse approfondie de ton pseudo montre que pour éviter ce genre de déconvenue, l'hygiène intime est recommandée, ça évite les effluves.

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france22 le 17/09/2026 à 10:14

acheter une voiture à minuit. l’histoire n’est pas claire !

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ben certains le 17/09/2026 à 10:02
Watt a écrit le 17/09/2026 à 09h19

Qui va acheter un véhicule à minuit ?

commencent leur journée de ' travail ' a la nuit tombée ; va savoir ...

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Et la priorité c'est éternellement le vélo le 17/09/2026 à 10:01

Démission totale des maires face à leurs responsabilités premières, à savoir déjà oeuvrer à fond pour que les gens soient en sécurité.

Des incapables finis.

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pas vraiment bio le 17/09/2026 à 10:00
Ex Précisions a écrit le 17/09/2026 à 09h18

Bé oui la nouvelle monnaie en vigueur est le pruneau sur Villeurbanne ;-)

le pruneau ...

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le magnifique le 17/09/2026 à 09:59

7,65 c'est un braquage à l'ancienne ! 🤣🤣

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Libriste Sentdufion le 17/09/2026 à 09:46

Dans le cadre de cet article et pour compléter , j'ai voulu remplacé mon Kangoo diesel par une Tesla X ; et bien c'est compliqué !!j'ai donné rendez vous aux Buers après la vente du dit véhicule sur le bon coin, et bien j'ai cru mourir en tombant dans un vrai guette happent. Et les gars ne voulaient pas payer le prix convenu, dur, dur....
Alors in conseil les amis, gardez votre Kangoo et évitez Villeurbanne , ca va vous éviter des problèmes !

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nuit le 17/09/2026 à 09:22

Une transaction la nuit, ou plutôt le soir? acheter dans ce quartier la nuit c'est de la folie.

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Watt le 17/09/2026 à 09:19

Qui va acheter un véhicule à minuit ?

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Ex Précisions le 17/09/2026 à 09:18

Bé oui la nouvelle monnaie en vigueur est le pruneau sur Villeurbanne ;-)

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ou là le 17/09/2026 à 09:16

Cette affaire n'est pas très claire ? ? venu acheter une voiture ? ?

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