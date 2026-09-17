Villeurbanne : venu acheter une voiture via Leboncoin, il est blessé par balle dans un immeuble

Un rendez-vous conclu sur Leboncoin a viré à la violence à Villeurbanne.
Ce mercredi 16 septembre, peu avant minuit, un homme s’est rendu au 50 rue du Canal pour acheter un véhicule après avoir pris contact avec un vendeur sur la plateforme de petites annonces.
La victime a suivi ce dernier dans l’immeuble afin de finaliser la transaction. À la sortie de l’ascenseur, elle aurait alors découvert trois individus encagoulés.
Deux détonations entendues
Selon nos informations, une dispute a éclaté avant que deux détonations ne retentissent.
Un habitant, sorti de chez lui après avoir entendu la scène, a constaté qu’une porte vitrée du hall avait été entièrement brisée. En descendant au rez-de-chaussée, il a découvert la victime au sol, présentant une plaie saignante à la cuisse gauche.
Dans l’ascenseur, les constatations ont permis de retrouver deux étuis de calibre 7,65 ainsi qu’une ogive. Une trace de sang était également visible devant la porte de l’appareil.
Le pronostic vital de la victime n’est pas engagé
Le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, où il a été pris en charge en déchocage. Son pronostic vital n’était pas engagé.
Une enquête a été ouverte sous la qualification de tentative de meurtre en bande organisée afin de déterminer précisément les circonstances des faits et d’identifier les auteurs du guet-apens qui ont pris la fuite.
Mais non acheté une voiture sur le bon coin avc un Rdv à minuit mais non c'est trop ces pigeonsSignaler Répondre
encore toi ,capello?Signaler Répondre
le tarif syndical , c'est bien 45 H mais par moisSignaler Répondre
C'est exactement cela chez les gauchistes.Signaler Répondre
Plus la société devient violente plus ils t'expliquent que tout va bien, que ce ne sont que des fantasmes d'extrême droite.
Ah bah non, pour le coup, c'est AVEC plomb.Signaler Répondre
Vendre sa voiture à minuit aux Minguettes le scénario est chaudSignaler Répondre
Il va falloir trouver une autre version ,plus crédible !Signaler Répondre
c’était le dernier Renault Rafale sans plomb 98Signaler Répondre
la question qu’il faut poser qui va acheter une voiture à minuit personne hormis les trafiquants un moment ou un autre l’État doit réglementer la vente des voitures il faut obligé les vendeurs et les acheteurs de passer la transaction par une plate-forme de l’étatSignaler Répondre
Oui ! C'est un syndicaliste de la CGT qui fait 45 heures ! Ça bosse dur à la CGT avec toutes les grèves qu'ils nous préparent .Signaler Répondre
il ne peut pas bloquer les raffineries et aller s'acheter une voiture dans la journée .
Madame Binet la madone de la CGT qui nous prépare des blocages chez Total et dans les stations d'essence Total au nom d'une surcharge de travail des employés de chez Total !!
Le seul pétrolier Français qui fait l'essence moins chère en France et qui a pris l'engagement pendant les incendies dans le Var et en Gironde de la gratuité de l'essence pour les pompiers !
Et la CGT va privée les Français de la seule essence la moins chère pour un méchant du CA 40 Total énergie !
Mais quand va t'on interdire les dérives de la CGT .
J.M
C était un coup fumant cette bagnole ! 💣Signaler Répondre
Les relations commerciales de la nouvelle France ne sont pas terribles. Le respect et le vivre-ensemble ne font pas partie de leurs valeurs : triste. 🥺Signaler Répondre
Essence au plombSignaler Répondre
pauvre abrutiSignaler Répondre
Je vais bien tout va bien...Signaler Répondre
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
LFI
Tout le programme de LFI résumé en un bon exempleSignaler Répondre
Y’a des voitures , c’est de la balle !!!!!Signaler Répondre
Vu l'heure et le lieu du rendez-vous, cela sentait soit l'arnaque soit l'illégalité.Signaler Répondre
Encore un naïf ou un maso ?Signaler Répondre
Ou plus simplement une transaction entre racailles qui a mal tourné...
il est venu acheter une voiture ou récupérer une voiture ?Signaler Répondre
excellent!Signaler Répondre
C est dingue le nombre de ''transactions de voiture '' en pleine nuit....Signaler Répondre
J'espère qu'au moins c'était un véhicule électrique et pas un vieux diesel Crit'Air 3 !Signaler Répondre
Le libriste- Capello se répond à lui même , on touche le fond 🤣🤣Signaler Répondre
Des fervents supporters de Mélenchon !Signaler Répondre
A minuit ? Quartier st Jean ?Signaler Répondre
et la gonette prônée et subventionnée par nos verdatres n'a donc plus cours ? encore un escroquerieSignaler Répondre
"Le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, où il a été pris en charge en déchocage. Son pronostic vital n’était pas engagé."Signaler Répondre
Un total apaisement dans les transactions de véhicules d'occasion... Parfait.
un fauteuil roulant semble plus approprié pour le momentSignaler Répondre
et il a pu acheter la voiture au final ?Signaler Répondre
Une analyse approfondie de ton pseudo montre que pour éviter ce genre de déconvenue, l'hygiène intime est recommandée, ça évite les effluves.Signaler Répondre
acheter une voiture à minuit. l’histoire n’est pas claire !Signaler Répondre
commencent leur journée de ' travail ' a la nuit tombée ; va savoir ...Signaler Répondre
Démission totale des maires face à leurs responsabilités premières, à savoir déjà oeuvrer à fond pour que les gens soient en sécurité.Signaler Répondre
Des incapables finis.
le pruneau ...Signaler Répondre
7,65 c'est un braquage à l'ancienne ! 🤣🤣Signaler Répondre
Dans le cadre de cet article et pour compléter , j'ai voulu remplacé mon Kangoo diesel par une Tesla X ; et bien c'est compliqué !!j'ai donné rendez vous aux Buers après la vente du dit véhicule sur le bon coin, et bien j'ai cru mourir en tombant dans un vrai guette happent. Et les gars ne voulaient pas payer le prix convenu, dur, dur....Signaler Répondre
Alors in conseil les amis, gardez votre Kangoo et évitez Villeurbanne , ca va vous éviter des problèmes !
Une transaction la nuit, ou plutôt le soir? acheter dans ce quartier la nuit c'est de la folie.Signaler Répondre
Qui va acheter un véhicule à minuit ?Signaler Répondre
Bé oui la nouvelle monnaie en vigueur est le pruneau sur Villeurbanne ;-)Signaler Répondre
Cette affaire n'est pas très claire ? ? venu acheter une voiture ? ?Signaler Répondre