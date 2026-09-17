Villeurbanne : venu acheter une voiture via Leboncoin, il est blessé par balle dans un immeuble

Un rendez-vous conclu sur Leboncoin a viré à la violence à Villeurbanne.

Ce mercredi 16 septembre, peu avant minuit, un homme s’est rendu au 50 rue du Canal pour acheter un véhicule après avoir pris contact avec un vendeur sur la plateforme de petites annonces.

La victime a suivi ce dernier dans l’immeuble afin de finaliser la transaction. À la sortie de l’ascenseur, elle aurait alors découvert trois individus encagoulés.

Deux détonations entendues

Selon nos informations, une dispute a éclaté avant que deux détonations ne retentissent.

Un habitant, sorti de chez lui après avoir entendu la scène, a constaté qu’une porte vitrée du hall avait été entièrement brisée. En descendant au rez-de-chaussée, il a découvert la victime au sol, présentant une plaie saignante à la cuisse gauche.

Dans l’ascenseur, les constatations ont permis de retrouver deux étuis de calibre 7,65 ainsi qu’une ogive. Une trace de sang était également visible devant la porte de l’appareil.

Le pronostic vital de la victime n’est pas engagé

Le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, où il a été pris en charge en déchocage. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Une enquête a été ouverte sous la qualification de tentative de meurtre en bande organisée afin de déterminer précisément les circonstances des faits et d’identifier les auteurs du guet-apens qui ont pris la fuite.