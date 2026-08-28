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Villeurbanne : le casque devient obligatoire à trottinette dès le 1er septembre

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Villeurbanne : le casque devient obligatoire à trottinette dès le 1er septembre

À partir du 1er septembre, les utilisateurs de trottinettes électriques devront porter un casque à Villeurbanne. Le maire Cédric Van Styvendael justifie cette première dans la Métropole de Lyon par la forte hausse des accidents graves.

Villeurbanne durcit les règles pour les utilisateurs de trottinettes électriques. Un arrêté municipal imposera le port du casque à compter du mardi 1er septembre.

La mesure concernera également les gyropodes, hoverboards et skateboards électriques. Après une première phase de prévention et de sensibilisation, les contrevenants pourront être sanctionnés d’une amende pouvant atteindre 150 euros.

Dans une interview au Progrès, Cédric Van Styvendael s’appuie notamment sur l’évolution de l’accidentologie dans la commune pour justifier sa décision. Selon les chiffres des services de police cités par le maire socialiste, 29 accidents graves impliquant des trottinettes ont été recensés en 2025, contre 12 en 2024, soit une hausse de 141 % en un an.

Pas d’extension prévue aux vélos

Le maire ne souhaite pas, à ce stade, imposer la même obligation aux cyclistes. Il considère la trottinette comme moins stable et souligne les vitesses que peuvent atteindre certains utilisateurs.

Villeurbanne ne dispose par ailleurs pas de trottinettes en libre-service, interdites par un précédent arrêté municipal que Cédric Van Styvendael entend maintenir.

La police municipale intégrera désormais le port du casque à ses contrôles. "On partira d’abord sur de la médiation, de l’explication. Les sanctions arriveront ensuite", précise le maire auprès de nos confrères.

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trottinette électrique

6 commentaires
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Anti-Kons le 28/08/2026 à 06:52

Tiens ! Un maire de gauche qui prend une decision intelligente !
Comme quoi il ne faut pas désespérer.

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Joubs 189 le 28/08/2026 à 06:49

On le mettra pas !
Et jamais la police nous contrôlera !

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police municipale villeurbannaise le 28/08/2026 à 06:43

Si vous croisez un jour un policier municipal de Villeurbanne, il pourra donc vous verbaliser. Bref, aucune chance de se prendre une amende !

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Casque le 28/08/2026 à 06:10

Ça aurait dû être fait depuis longtemps...

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Et ? le 28/08/2026 à 06:09

Un casque pour protéger quoi ?

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bonne une idee le 28/08/2026 à 05:56

bonne idée pour protéger les gens après il faut laisser du temps pour que sa soit une habitude automatiquement comme la ceinture dans la voiture en début l’idée été rejeté par tout le monde et été moqué maintenant quasiment tout le monde met sa ceinture malheureusement la France est devenu un pays d’idéologie comme les états unis et Israël les médias font se déchaîné sur cette mesure

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