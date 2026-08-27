Près de Lyon : plusieurs millions d’euros de montres volés dans un entrepôt, une mère et sa fille interpellées

Le casse n’a duré que quelques minutes. Dans la nuit du 23 au 24 août, quatre malfaiteurs encagoulés se sont introduits dans un entrepôt ID Logistics de Saint-Quentin-Fallavier après avoir forcé l’enceinte avec un véhicule.

Les auteurs se sont ensuite dirigés directement vers une porte donnant accès à des racks contenant des marchandises de valeur. Munis de grands sacs, ils ont emporté plusieurs milliers de montres de différentes marques, estimées entre 200 et 300 euros pièce.

Le préjudice total est évalué entre 2 et 3 millions d’euros selon le Dauphiné Libéré. Le mode opératoire laisse penser que les cambrioleurs connaissaient précisément l’organisation des lieux.

Une grande partie du butin retrouvée

Quelques heures plus tard, les gendarmes ont été alertés de mouvements suspects dans le parking souterrain d’un immeuble de La Verpillière. Deux femmes avaient notamment été vues transportant des cartons entre un box et un appartement.

Une mère de 54 ans et sa fille de 17 ans ont été interpellées. Les perquisitions ont permis de retrouver une importante partie des montres dérobées, ainsi que de nombreux vêtements de grandes marques soupçonnés de provenir d’autres vols.

La mère a contesté toute implication. Les premières investigations téléphoniques feraient toutefois apparaître des liens avec les auteurs du cambriolage.

Les deux femmes ont été déférées mercredi pour recel. La mineure a été présentée à un juge des enfants. Sa mère, jugée en récidive et ayant demandé un délai pour préparer sa défense, a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à La Verpillière. Son procès doit se tenir le 26 octobre.

L’enquête sur le cambriolage et l’identification des quatre auteurs se poursuit.