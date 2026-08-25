Les TCL gratuits pour les policiers : pourquoi cette mesure pourrait renforcer la sécurité à Lyon ?

Alliance Police nationale l’avait réclamée à la Métropole de Lyon : la future gratuité des TCL pour les forces de l’ordre doit permettre, selon le syndicat, d’augmenter la présence des policiers dans les métros, tramways et bus, même lorsqu’ils ne sont pas en service.

Une mesure favorable aux policiers, mais aussi à la sécurité des voyageurs. Après l’annonce de Véronique Sarselli concernant la future gratuité des TCL pour les forces de l’ordre, Alliance Police nationale salue une décision que le syndicat réclamait officiellement depuis le mois de juin.

"Nous recevons de manière très positive cette annonce de la présidente de la Métropole et du Sytral", réagit auprès de notre rédaction Alain Barberis, secrétaire régional d’Alliance Police nationale.

"Plus de policiers dans les transports", donc "plus de sécurité"

Pour le syndicaliste, l'intérêt de la mesure dépasse la simple gratuité accordée aux fonctionnaires. Alliance estime qu’elle pourrait mécaniquement favoriser la présence de policiers dans les métros, tramways et bus lyonnais, y compris lorsqu'ils ne sont pas en service.

"Cette annonce est donc une très bonne nouvelle pour les policiers, mais également pour les Grand-Lyonnais, car ce dispositif est dans la continuité de ce que nous avions déjà obtenu avec la Région pour les TER. Ça sera du gagnant-gagnant. Plus de policiers dans les transports est automatiquement synonyme de plus de sécurité", défend Alain Barberis.

Un raisonnement déjà défendu par le syndicat auprès de la Métropole. Dans un courrier daté du 19 juin et consulté par notre rédaction, Alliance réclamait en effet l'extension aux TCL d'un dispositif comparable à celui existant sur le réseau TER depuis 2017. Selon le syndicat, celui-ci facilite les déplacements des fonctionnaires tout en permettant une présence policière supplémentaire.

"Même hors service, les policiers sont toujours prêts à intervenir pour protéger la population en cas de besoin. Donc c'est synonyme de plus de sécurité", insiste le représentant syndical.

Rendre la Métropole de Lyon plus attractive pour les policiers

Derrière la question des transports se cache également un autre enjeu pour : celui de la fidélisation des policiers dans le Rhône. Dans son courrier, le syndicat évoque une perte récurrente de "près de 300 policiers" dans le département et affirme que les effectifs du Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) ont diminué de plus de 50 % en quelques années, pour atteindre aujourd'hui une soixantaine de fonctionnaires.

"Nous avions saisi la présidente et le vice-président délégué à la Sécurité sur la difficulté de fidéliser les policiers. Le manque d'attractivité de la métropole comparé à d'autres territoires rend difficile cette fidélisation et conduit de nombreux policiers à quitter le département", explique Alain Barberis.

La gratuité des TCL pourrait donc aussi devenir, selon Alliance, un argument supplémentaire pour attirer et conserver les fonctionnaires. Un enjeu de fidélisation qui est aussi, pour Alliance, directement lié à celui de la sécurité : "parvenir à conserver davantage de policiers dans la Métropole, c'est aussi disposer de davantage d'effectifs pour assurer la sécurité des Grand-Lyonnais."

Pour l'heure, la mesure n'est toutefois pas encore entrée en vigueur. Son impact budgétaire et ses modalités doivent encore être étudiés."On attend l'étude du budget, comme ça a été annoncé, pour que ce dispositif soit mis en place le plus vite possible", explique Alain Barberis.

Le syndicat ne compte d'ailleurs pas s'arrêter à la question des transports. Dans son courrier du 19 juin, Alliance demandait également à la Métropole d'étudier des solutions pour faciliter l'accès au logement des policiers, présenté comme un autre levier pour rendre le territoire plus attractif.

Parmi les pistes avancées figurent notamment la mobilisation de logements réservés ou des partenariats avec les bailleurs sociaux. Pour Alliance, permettre aux fonctionnaires de se loger plus facilement à proximité de leur affectation contribuerait là encore à les fidéliser dans l'agglomération lyonnaise.