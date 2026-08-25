Suite au décès d'un octogénaire la semaine dernière dans le métro lyonnais, victime d'un malaise consécutif à un vol avec violences, la Métropole de Lyon réagit.
La sécurité n'étant pas une compétence directe de la collectivité, sa présidente Véronique Sarselli doit, à l'image de ce qu'avait pu faire Laurent Wauquiez avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, innover.
Ce mardi matin, l'élue LR s'était entourée de ses vice-présidents à la Sécurité Jérémie Bréaud et aux Transports Gilles Gascon pour une visite de terrain ponctuée d'annonces.
"Ce qu'on remarque et c'est très inquiétant, c'est la montée des violences sexistes et sexuelles. Et des agressions de plus en plus violentes", a commenté Véronique Sarselli.
Première annonce qui ne verra pas le jour immédiatement : la gratuité des transports en commun pour les représentants des forces de l'ordre. "Ils sont capables de repérer des situations, c'est une veille de sécurité majeure. Ca sera de nature à rassurer, y compris nos agents qui sont les premiers concernés", estime la présidente de la Métropole.
Jérémie Bréaud, vice-président chargé de la Sécurité, a promis "un choc de sécurité". "La meilleure prévention, c'est la peur de la répression. Dans nos communes, les actes diminuent car les personnes savent qu'il y a un risque important de se faire attraper", a-t-il indiqué.
Les trois autres annonces de la Métropole ont été faites. Il y a d'abord le cas de la brigade métropolitaine des transports. A mi-mandat, l'objectif sera de 120 agents. Et de 200 à la fin du mandat. "Nous la souhaitons armée le plus vite possible, il faudra légiférer pour cela. Un courrier va partir aux ministères de l'Intérieur et des Transports", a poursuivi Jérémie Bréaud.
Le maire de Bron a promis également "un renfort de policiers nationaux et de gendarmes pour venir aider nos agents sur les transports" et "un renfort du partenariat entre le Sytral et les communes. On va leur demander de le signer pour qu'elles mettent leur police municipale sur le réseau TCL".
Même Lyon ? "On a été meurtri par les déclarations de Grégory Doucet, il a attaqué la Métropole et sa présidente. Quand on voit son bilan, le mieux c'est de se taire. Mais on lui tend la main, on va l'accompagner sur les mesures qu'on lui présentera", conclut Jérémie Bréaud.
"Le temps des paroles est passé, il est venu le temps des actes", résumait Gilles Gascon. Le vice-président chargé des Transports déplorait une "situation digne du Far West" et rappelait que la Métropole de Lyon voulait "renforcer la sécurité dans les transports de chaque territoire".
Les mots ont été prononcés, place aux actes.
Ah, celui qui promettait la gratuité des TCL pour tous les "faibles" revenus ? Pas que pour les FDO ?Signaler Répondre
Attendons de voir ce que vont devenir ces déclarationsSignaler Répondre
Et donc, les bons penseurs proposent quoi comme solution ?????Signaler Répondre
la critiques est assez facile, surtout pour ceux qui se sont fait rétamer aux précédentes élections et ceux qui vont l'être aux prochaines !!!
Vivement la retraite que je puisse quitter cette ville de bourrins !!!!!
Évidemment NON, puisque JM Aulas n'a pas été élu maire de Lyon, alors que c'était SA promesseSignaler Répondre
Il est en outre un peu écarté de ses fonctions et du pouvoir à la Métropole en ce moment...
Qu'elle n'oublie pas, elle a été élue grâce à Jean Michel Aulas !Signaler Répondre
ça ne mange pas de pain de renvoyer les actions énoncées aux autres quand on ne dispose d'aucune compétence officielle en matière de sécurité!Signaler Répondre
Gratuité des TC pour les forces de l'ordre donc...et celle promise par Aulas pour les ménages en-dessous d'un certain revenu?
Ah...on me dit qu'Aulas est sur la touche donc il n'y a plus de sujet...
Ah...on me dit aussi que la proposition d'Aulas ne concernait que la Ville de Lyon et qu'elle était quoi qu'il en soit inapplicable puisque la Ville ne gère pas les TC...
Bande de branquignols!
Exactement comme toi nul !Signaler Répondre
Renforcer la sécurité dans les transports quand on voit ce que se passe, c'est du vide ? Avoir un vice-président à la Sécurité (ce qui n'existait pas avec les écolos) et vouloir créer une brigade métropolitaine des transports, c'est du vide ? En tous les cas cela semble combler le vide sur le plan de la sécurité par rapport au mandat des écolos, le précédent mandat où la sécurité et tranquillité publique se sont fortement dégradées dans les transports... et ailleurs.Signaler Répondre
On dirait du wauqiez et ses climatiseursSignaler Répondre
donc c’est gratuit pour les flic qui ont un salaire et travaille par contre pour les citoyens lyonnais rien avec la droite la France va devenir un état policier je vous laisse imaginer avec l’extrême droite donc on enlève l’argent des pauvres pour la donner à des policiers quel idée de génie la droite va ramener la France dans murSignaler Répondre
Moi aussi je prends les transports en commun, le C13 trés régulièrement, je valide, je paye aussi pour tous ces gugusses (mais de qui parlez-vous?)..... Je suis une "senior", retraitée. Et je paie chaque mois 37€ par prélèvement automatique, que je prenne le bus ou pas !Signaler Répondre
Nous sommes les dindons de la farce ! 🐓
Vous avez construit des routes, c'est bien. Vous avez construit des ponts, c'est bien. Vous avez construit des aéroports, c'est bien. Vous avez construit des hôpitaux, c'est bien. Mais le citoyen ne peut pas s'offrir la voiture pour emprunter cette route. Celui qui a une voiture ne peut pas suivre le prix de l'essence. En passant le pont, il calcule son péage. Prendre l'avion devient une question de budget familial. Il y a des hôpitaux, mais le citoyen ne trouve pas de rendez-vous pour une consultation. Nous ne nions pas ce qui a été réalisé. Nous demandons pourquoi, malgré toutes ces réalisations, le peuple ne s'est pas enrichi. Le problème n'est pas seulement de construire des routes, c'est de bâtir une nation qui puisse y voyager dans la prospérité. Le problème n'est pas seulement de construire des ponts, c'est de créer un pays où le citoyen traverse ce pont sans se soucier de sa poche. À la fin de ces 10 ans, notre question est très simple : Les routes ont grandi, les ponts ont grandi, les villes ont grandi… Alors pourquoi la prospérité du peuple n'a-t-elle pas grandi ? cette dame est une alliée de Macron elle a gagné grâce à lui avec elle la métropole n’aucun projetSignaler Répondre
on est sur la bonne voie ........Signaler Répondre
comme dans les trains SNCF, gratuité des forces de l'ordre, qui seront armées bien sûr !!!!
dans les transports en commun, 1 usager sur 2 valide, 1 sur 2 paye ......... et moi je le prends tous les jours, je valide, je paye pour tous ces gugusses .................. qui créent en plus des pbms quand on leur fait la remarque !!!!
Ils ont raison non ? C'est une annonce nulle qui ne sert à rien.Signaler Répondre
Tu te réjouis beaucoup trop vite pour du vide, ils paient bien la LR métropole ?
la gratuité pour les policiers est déjà appliquée par contre celle que promettait jm pour les petits salaire elle va arriver???Signaler Répondre
Et bernard,il a mis le pognon de la metropole ?????Dans les pistes cyclables ,les sens interdits partout et j'en passe !Faut faire un contrôle de sa gestion désastreuse avec la complicité de gregSignaler Répondre
"Les mots ont été prononcés, place aux actes."Signaler Répondre
Oui, et VITE, et pas que dans les transports en communs.
Parce que aprés des années de critiques véhémentes envers l'ancienne direction, 5 mois pour poser les mots, c'est du bégaiement non?
encore une fois une sorte médiatique vide que des bla-bla pour occuper quelques journaux de droite ou d’extrême droite pour faire croire que la Métropole de Lyon agit hors tout ce qu’elle propose ne sera jamais appliquée et n’a aucun impact sur la vie des lyonnais cette métropole va passer les 6 ans à faire des annonces sans aucun projet politique elle finira par démissionner si non Aulas vous avez des nouvelles du candidat de la société civileSignaler Répondre
A part la gratuité des transports pour le Forces de l'Ordre la Métropole n'a aucun pouvoir sur les autres "annonces" :Signaler Répondre
- Armer la police des transports : compétence de l'Etat (Mais attention un courrier est parti aux Ministères de l'Intérieur qui doit trembler)
- Renfort des policiers nationaux et gendarmes : compétence de l'Etat (puis tout le monde sait que les effectifs sont extensibles à l'infini)
- Renfort par police municipale : compétence des communes.
Du beau discours politique bien démago donc.
BonjourSignaler Répondre
La création d'une police des transports doit être une première étape. Il faut mutualiser les moyens pour améliorer l'efficacitee.
Il serait utile de créer une police Métropolitaine qui compléterais et remplacerais pour tout ou partie des polices Municipales des 58communes.
Pour lutter contre ses vols, agressions sexuelles, incivilités il est nécessaire d’avoir une police dédiée a tous les evenements MÉTROPOLITAINS
Avec les mêmes effectifs, elle sera beaucoup plus efficace en terme de :
• disponibilité sur des plages horaires plus grandes
• d'adaptation aux besoins ponctuels survenant dans n'importe quel lieu de la Métropole,
• disponibilité plus grande pour l’ensemble des missions qui lui son confiés (assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques)
• mise en commun des moyens (véhicules, outils informatiques, etc.) et utilisation des locaux existants
• présence dans les transports en commun (métro, tram, etc.)
Elle pourrait être un très bon relais avec la police nationale.
La police et la gendarmerie cela dépend , à ce jour, de ministres macronistes , pas de la métropole . Ils feront bien ce qu 'ils veulent . La droite avait supprimé la police de proximité avec Sarkosy , c 'est leur bilan.Signaler Répondre
Si j 'ai bien compris , la police pour ses déplacements non professionnels pourra le faire gratuitement. Prière de ne pas rire . Cela veut dire des heures supplémentaires non rénumérées ?
Eh bien , glou glou , si tôt dans la journée et déja , la divine bouteille !
quand on voit les rémunérations dans le public, pas sur que les "policiers" se précipitent pour aller bosser dans cette galère !Signaler Répondre
Tu trouves ça génial comme idée la gratuité ? Mort de rireSignaler Répondre
Véro fait semblant d'agir. Elle ne fera pas mieux que Bernard.Signaler Répondre
L'important pour elle est de s'en mettre plein les poches avec ses amis LR.
WTF!!! la gratuité des TCL pour les forces de l’ordre, ça va fairevraiment peur aux délinquants cette nouvelle directive, mais achetez vous des neurones et agissez en conséquence!!!Signaler Répondre
Je pense à la tête de ceux qui l'ont critiqué MDR !Signaler Répondre