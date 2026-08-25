Vendanges dans le Beaujolais : une enquête pour homicide involontaire aggravé après la mort d’un jeune de 17 ans

Les investigations se poursuivent après le grave accident survenu samedi 22 août dans les vignes de Vaux-en-Beaujolais. Un adolescent de 17 ans, originaire de Salles-Arbuissonnas, avait perdu la vie dans le retournement d’une benne transportant plusieurs vendangeurs.

Le conducteur du tracteur avait été placé en garde à vue après le drame. Celle-ci a depuis été levée afin de permettre la poursuite des investigations techniques sur le tracteur et sa remorque.

Les dépistages d’alcool et examens toxicologiques réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs.

Le tracteur serait parti en arrière dans une pente

L’accident s’est produit à la mi-journée, alors que les vendangeurs retournaient travailler. Le tracteur remontait l’impasse pentue du Crêt Vorion lorsqu’il se serait arrêté avant de repartir en arrière. La remorque s’est mise en travers de la chaussée puis s’est retournée.

Le jeune homme de 17 ans a été retrouvé mort sous l’engin. Neuf autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Leurs jours n’étaient plus en danger ce lundi.

Les enquêteurs devront notamment déterminer l’origine du mouvement du tracteur et les conditions dans lesquelles les vendangeurs étaient transportés. Seules les remorques aménagées avec des sièges peuvent accueillir des passagers, alors que l’engin impliqué dans l’accident était une benne à vendange.

L’enquête, ouverte pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées, doit désormais permettre d’établir précisément les responsabilités.