Vendanges dans le Beaujolais : une enquête pour homicide involontaire aggravé après la mort d’un jeune de 17 ans

Les investigations se poursuivent après le grave accident survenu samedi 22 août dans les vignes de Vaux-en-Beaujolais. Un adolescent de 17 ans, originaire de Salles-Arbuissonnas, avait perdu la vie dans le retournement d’une benne transportant plusieurs vendangeurs.
Le conducteur du tracteur avait été placé en garde à vue après le drame. Celle-ci a depuis été levée afin de permettre la poursuite des investigations techniques sur le tracteur et sa remorque.
Les dépistages d’alcool et examens toxicologiques réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs.
Le tracteur serait parti en arrière dans une pente
L’accident s’est produit à la mi-journée, alors que les vendangeurs retournaient travailler. Le tracteur remontait l’impasse pentue du Crêt Vorion lorsqu’il se serait arrêté avant de repartir en arrière. La remorque s’est mise en travers de la chaussée puis s’est retournée.
Le jeune homme de 17 ans a été retrouvé mort sous l’engin. Neuf autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Leurs jours n’étaient plus en danger ce lundi.
Les enquêteurs devront notamment déterminer l’origine du mouvement du tracteur et les conditions dans lesquelles les vendangeurs étaient transportés. Seules les remorques aménagées avec des sièges peuvent accueillir des passagers, alors que l’engin impliqué dans l’accident était une benne à vendange.
L’enquête, ouverte pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées, doit désormais permettre d’établir précisément les responsabilités.
Juste pour le gros débile mental qui se prend pour l'inspecteur gadget et avait annoncé qu'il fallait attendre l'enquête pour voir que l'alcool était la cause de l'accident :Signaler Répondre
"Les dépistages d’alcool et examens toxicologiques réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs."
Alors que l'abruti de service la ferme.
bizarre sur ce type d’article très peu de commentaires et pour autant en parle d’un sujet très grave un accident de travail mortel et manque de sécurité pourquoi lorsque d’autres métiers on des accidents de travail mortels des chaînes d’information comme cnews passe la journée en débat est ce que nous vivons pas dans la même FranceSignaler Répondre
- "il y avait des risques on le savait mais on y allait c est tout il y a eu des accidents grave mais on y allait encore et encore"Signaler Répondre
- "a force de vouloir tout supprimer et arranger a leur sauce on va devenir un pays aseptisé sans saveur et triste"
Donc faire en sorte d’interdire les pratiques dangereuses qui peuvent être mortelles, c'est devenir un monde sans saveur ???
Mais quand on voit tes fautes d'orthographe, on situe bien le personnage, et on se doute bien que ta capacité à réfléchir est réduite à quasiment zéro.
J ai vendangé pendant 40 ans et je suis monté des centaines de fois dans la benne a vendange c était comme ça c était la tradition il y avait des risques on le savait mais on y allait c est tout il y a eu des accidents grave mais on y allait encore et encore je compatis a la douleur des parents pour la perte de leur enfant mais ça se fera toujours a force de vouloir tout supprimer et arranger a leur sauce on va devenir un pays aseptisé sans saveur et tristeSignaler Répondre
Mais vous êtes sérieux ?Signaler Répondre
Ce drame est horrible et l’enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident terrible
Mais de grâce ne mélangez pas les torchons et les serviettes
D’un côté il y a des travailleurs
De l’autre, des racailles et des profiteurs sans foi ni loi
Le Beaujolais c’est quand même autre chose que Villeurbanne
Beaujolais et Villeurbanne. Même bataille contre les fabricants et les diffuseurs d'agents de mort.Signaler Répondre
Ça va rouvrir le débat sur les conditions des vendanges, jusqu'à présent on ne parlait que de celles de l'hébergement...Signaler Répondre