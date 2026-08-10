TCL : des dizaines de lignes de bus changent de numéro à la rentrée, attention au casse-tête

Vous connaissiez par cœur le numéro de votre bus pour aller travailler ? Il faudra peut-être revoir vos habitudes à la rentrée.

À compter du 31 août prochain, les TCL vont achever la vaste renumérotation engagée l’an dernier dans le cadre de l’unification du réseau. Avec environ 600 lignes régulières et scolaires désormais regroupées sous une même bannière, plusieurs numéros ou appellations coexistent aujourd’hui, au risque de compliquer les recherches d’itinéraires.

L’exemple le plus évident : une ligne C25 peut cohabiter avec une ligne 25. L’objectif affiché est donc plutôt simple sur le papier : attribuer à chaque ligne une identité unique.

Mais dans la pratique, la transition promet quelques moments de flottement.

La 25 devient 125, la 47 devient 248

Le dépliant diffusé par TCL donne la mesure du bouleversement. De nombreuses lignes bien installées dans les habitudes des voyageurs vont changer d’appellation.

Parmi les exemples les plus parlants, la ligne 2 deviendra la 102, la 3 la 103, la 5 la 105, la 12 la 112, la 14 la 114, la 20 la 120, la 25 la 125 et la 27 la 127.

Mais la logique n’est pas toujours aussi facile à deviner. La 30 deviendra la 230, la 32 la 232 et la 47 la 248. Certaines lignes express changent également de nom, comme la 15E, qui deviendra la 99EX.

Les lignes portant aujourd’hui des appellations territoriales sont aussi concernées. Les Ge2, Ge4 et Ge6 deviendront respectivement les lignes 130, 131 et 132. Les lignes S basculeront pour la plupart dans les séries 130 et 140, tandis que les lignes Zi seront renommées de 145 à 150.

Même les lignes C ne sont pas épargnées

Le changement touche également plusieurs lignes fortes du réseau. La C7 deviendra par exemple la ligne 36, tandis que la C15E deviendra la 32 et la C19 la 41. Certaines autres conserveront la lettre C mais changeront de numéro.

De quoi nécessiter un temps d’adaptation pour les voyageurs qui raisonnent depuis des années davantage avec le numéro de leur ligne qu’avec sa destination.

Et les changements ne s’arrêteront pas aux chiffres. Les TCL attribueront également une couleur propre à chaque ligne, afin de faciliter leur identification sur les plans et aux arrêts. Même certains repères historiques vont évoluer : le métro C abandonnera notamment son orange pâle pour une teinte plus vive, tandis que les funiculaires F1 et F2 adopteront des identités visuelles bleu et bordeaux.

Ce grand jeu de chaises musicales n’a évidemment pas été imaginé pour compliquer la vie des voyageurs.

Depuis l’unification progressive des différents réseaux TCL, l’autorité organisatrice doit gérer des centaines de lignes dont certaines portent le même numéro ou des appellations très proches. La nouvelle nomenclature doit supprimer ces doublons et rendre chaque ligne immédiatement identifiable à l’échelle de toute l’agglomération.

TCL met également en avant l’intérêt des nouveaux codes couleurs pour les personnes ayant davantage de difficultés à se repérer sur un plan, notamment certains voyageurs en situation de handicap.

Reste qu’avant de profiter de cette supposée simplification, les usagers devront d’abord désapprendre une partie de leurs habitudes. L’annonce a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions contrariées parmi ceux qui ont déjà découvert les futurs numéros sur le site et les réseaux sociaux des TCL.

Pour tenter d’éviter une rentrée trop chaotique, les TCL ont commencé à préparer la transition.

Sur le site et l'application, l’ancien et le futur numéro sont affichés simultanément. Le calculateur d’itinéraire intègre également dès maintenant l’organisation qui entrera en vigueur le 31 août. Un convertisseur de lignes a aussi été mis en place. Les voyageurs peuvent donc déjà vérifier ce que deviendra leur ligne habituelle avant la rentrée.

Une précaution qui ne sera probablement pas inutile : pour ceux qui retrouveront les transports lyonnais après plusieurs semaines de vacances sans avoir suivi l’actualité du réseau, le premier trajet de septembre pourrait réserver quelques surprises.