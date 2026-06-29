Lyon : la CGT alerte après "des dizaines de malaises" liés à la canicule sur le réseau de bus TCL

La vague de chaleur qui frappe l’agglomération lyonnaise fait monter la pression sur le réseau de transports en commun.
La CGT Bus et Trolleybus des TCL affirme que "plusieurs dizaines de conducteurs et de voyageurs" ont été victimes de malaises ces derniers jours sur le réseau de bus lyonnais à cause de la canicule.
Selon le syndicat, les fortes températures ont mis en lumière les difficultés rencontrées par le réseau. La CGT évoque notamment une pénurie de véhicules et de conducteurs, à laquelle se seraient ajoutées plus de 400 pannes de climatisation en quelques jours.
Le syndicat estime que cette situation a entraîné des suppressions de bus, des temps d’attente prolongés aux arrêts, des véhicules particulièrement chargés et une pression accrue sur les équipes d’exploitation.
La CGT estime que les épisodes caniculaires sont désormais prévisibles et reproche à Keolis et au Sytral de ne pas avoir suffisamment anticipé leurs conséquences.
Le syndicat réclame plusieurs mesures immédiates. Parmi elles l’aménagement des horaires et l’ajout de pauses dans des locaux climatisés, la création d’équipes de relève pour limiter l’exposition des conducteurs à la chaleur, le renforcement des effectifs de maintenance, le retrait des véhicules dont la température intérieure dépasse 30°C et la distribution d’eau potable, de brumisateurs et de gilets rafraîchissants pour les personnels concernés.
"Les fortes chaleurs étaient annoncées. Elles pouvaient être anticipées", estime le syndicat, qui juge "inacceptable" que salariés et usagers subissent les conséquences d’un manque d’anticipation et de moyens.
L’organisation syndicale demande enfin que des mesures soient prises rapidement "avant qu’un drame ne survienne".
d'ici une dizaine d'années tout ces faibles seront morts et il n'y aura plus de polémique. C'est la natureSignaler Répondre
Beaucoup de bus ont des climatisations mal entretenues, juste l'odeur doit alerter. La climatisation c'est un métier.Signaler Répondre
Il y a des gens de toutes ethnies et race qui font des malaises....des vieux comme des jeunes....renseigné toi au lieu de cracher ta haine derrière ton clavier bien planqué....une jeune femme française âgée de 20,21 ans a fait un malaise sur la ligne 45 croix rousse valdo mardi dernier a pont koenig rd ,des femmes de toutes origines sont descendu du bus et on téléphoner aux pompiers 🚒, elle était en tenue légère et malgré tout elle a fait un malaise.....alors faut arrêter d'être primaire !!!!Signaler Répondre
la France de LFI qui conduit les bus qui fait les métiers les plus durs bâtiments et magasins médecins et agriculteurs la canicule touche les pauvres ceux qui ont l’argent Clim et piscine à la maison temps mieux pour eux malheureusement nous avons deux France avec le même pouvoirs d’achat 10 millions français vivent avec moins de 900 eurosSignaler Répondre
EELV en réalité n'existe pas car ils sont la "branche verte de LFI" pas très verteSignaler Répondre
CGT est en réalité une branche syndicale de LFI
et donc il faudrait que les 2 branches d'un même arbre se parlent un peu non ?
On va y mettre un peu de PCF et les communistes défroqués qui sont une autre branche de LFI (normalement axé réindustrialisation) qui iront se cogner avec la branche vert pâle LFI.
J'adore l'intersectionnalité qui mélange des causes incompatibles pour au final n'arriver à faire sortir que des racialistes racistes et religieux.
il est vrai que les nouveaux bus TB11 pour ne citer qu’eux, sont à peine climatisés.. C’est dingue, comment est-ce possible? on y crève de chaud.. alors les conducteurs qui y passent la journée, je les plains! Ne parlons pas du métro.Signaler Répondre
Chacun ses galères !Signaler Répondre
Ils veulent quoi ? Des 8,6 a disposition ?
Une glacière avec bières pour chaque conducteur pendant qu'on y est ?Signaler Répondre
la cgt nous prépare les grèves de la rentrée de septembre puis du 8 décembre...Signaler Répondre
ils ont qu'a prendre des voitures climatisés;c'est pas en suivant la cgt qu'ils vont progresser socialement,mais les winners comme elon musk et trumpSignaler Répondre
qui chez Lyon Mag signifie généralement que l 'on va dire une grosse connerie !Signaler Répondre
Personne est contre la clim dans les lieux que vous citez , à ma connaissance,comme solution de repli quand tous les projets de clim naturels, tels qu 'ils sont maintenant déclinés à toutes les heures n'ont pas été réalisé ou pas assez .
Une solution de clim généralisée , comme les nigauds du RN proposent maintenant comme solution magique augmenterait de trois degrés les rues des villes. Ils nous mettraient sous cloches comme certains pays le font : la clim c 'est le principe du frigo : on chauffe dehors pour rafraichir dedans . Malheur
à ceux qui veulent prendre l 'air.
Oui le problème c'est l'immigration ! Il ne faut pas etre lâche comme le message que je cite et le dire à haute voix.Signaler Répondre
Je cite avec les guillemets "plusieurs dizaines de conducteurs et de voyageurs". Donc COMBIEN de chauffeurs ? Tu vas pas me dire qu'avec un cagnard pareil il est bon de se balader couvert de la tête aux pieds, si ? Pendant que le mec à côté est lui en claquettes, t-shirt et bermuda de marque.Signaler Répondre
Marcher à pied vous les lyonnais écolo !!!Signaler Répondre
il faut demander conseil à "Bani Transport" à Bamako. Ils ont de bons bus climatisés pour Tombouctou. Puisque nos politiques ont déjà importé les passagers on pourrait aussi demander les véhicules !Signaler Répondre
Les chasseurs alpins sont habillés en blanc , l'hiver, et en kaki l'étéSignaler Répondre
Pour la Marine c'est l'inverse,
c’est obsessionnel chez vous non? les conducteurs aussi etaient concernés? Vous devriez utiliser l’outil réflexion vous aussi et penser à consulter un spécialisteSignaler Répondre
Si on réclame la clim, pour les vieux, les hôpitaux, les petits, les transports la ministre de l'écologie nous engueule 😂😂 la clim c’est de droite voir facho.Signaler Répondre
Plus facile de taper sur Aulas que de foutre des clims dans le métro A par exemple en fait sarcely Bernard même combat augmenter son salaire et laisser les usagers dans leurs merdesSignaler Répondre
"Les fortes chaleurs étaient annoncées. Elles pouvaient être anticipées"Signaler Répondre
En France, on ne sait pas anticiper. Juste dire : Faut boire de l'eau
Si certaines personnes recouvertes d'un drap foncé (en plus) des pieds à la tête se sont senties mal, peut-être que l'utilisation de l’outil réflexion serait utile...Signaler Répondre