Lyon : la CGT alerte après "des dizaines de malaises" liés à la canicule sur le réseau de bus TCL

La vague de chaleur qui frappe l’agglomération lyonnaise fait monter la pression sur le réseau de transports en commun.

La CGT Bus et Trolleybus des TCL affirme que "plusieurs dizaines de conducteurs et de voyageurs" ont été victimes de malaises ces derniers jours sur le réseau de bus lyonnais à cause de la canicule.

Selon le syndicat, les fortes températures ont mis en lumière les difficultés rencontrées par le réseau. La CGT évoque notamment une pénurie de véhicules et de conducteurs, à laquelle se seraient ajoutées plus de 400 pannes de climatisation en quelques jours.

Le syndicat estime que cette situation a entraîné des suppressions de bus, des temps d’attente prolongés aux arrêts, des véhicules particulièrement chargés et une pression accrue sur les équipes d’exploitation.

La CGT estime que les épisodes caniculaires sont désormais prévisibles et reproche à Keolis et au Sytral de ne pas avoir suffisamment anticipé leurs conséquences.

Le syndicat réclame plusieurs mesures immédiates. Parmi elles l’aménagement des horaires et l’ajout de pauses dans des locaux climatisés, la création d’équipes de relève pour limiter l’exposition des conducteurs à la chaleur, le renforcement des effectifs de maintenance, le retrait des véhicules dont la température intérieure dépasse 30°C et la distribution d’eau potable, de brumisateurs et de gilets rafraîchissants pour les personnels concernés.

"Les fortes chaleurs étaient annoncées. Elles pouvaient être anticipées", estime le syndicat, qui juge "inacceptable" que salariés et usagers subissent les conséquences d’un manque d’anticipation et de moyens.

L’organisation syndicale demande enfin que des mesures soient prises rapidement "avant qu’un drame ne survienne".