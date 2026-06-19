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Lyon : non-voyant, il décède après une chute accidentelle sur les voies du métro

Lyon : non-voyant, il décède après une chute accidentelle sur les voies du métro
Lyon : non-voyant, il décède après une chute accidentelle sur les voies du métro - Lyon Mag

C’est un dramatique accident qui s’est déroulé ce vendredi matin sur la ligne du métro A à Lyon.

Un homme de 50 ans, non-voyant, est décédé après une chute accidentelle sur les voies du métro. Les secours sont intervenus vers 11h ce vendredi matin à la station Massena. Selon le Progrès, la victime aurait chuté de façon accidentelle, en cherchant la sortie du métro. La présence des bandes au sol n’a pas permis d’éviter le drame.

Le quinquagénaire n’a pas pu être réanimé, malgré l’arrivée rapide des sapeurs-pompiers. 

Conséquence directe de cet accident, la ligne du métro A a été interrompue le temps de l’intervention des secours. Le trafic a repris en début d’après-midi.

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