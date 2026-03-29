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Lyon : elle piégeait des seniors dans le métro, le stratagème redoutable d’une pickpocket enfin stoppé

Lyon : elle piégeait des seniors dans le métro, le stratagème redoutable d’une pickpocket enfin stoppé
Lyon : elle piégeait des seniors dans le métro, le stratagème redoutable d’une pickpocket enfin stoppé - LyonMag

lle ciblait les plus vulnérables dans les stations les plus fréquentées de Lyon.

Une enquête de plusieurs semaines menée par les services de police lyonnais a permis de mettre fin à une série de vols à la tire commis dans les transports en commun de la métropole.

Dans la matinée de ce mercredi 25 mars, une femme âgée de 23 ans, originaire de Bosnie-Herzégovine, a été arrêtée à la sortie d’un hôtel. Placée en garde à vue, elle a reconnu cinq faits de vols de cartes bancaires perpétrés entre le 16 janvier et le 20 mars à Lyon.

Les investigations, appuyées notamment par l’exploitation d’images de vidéoprotection, ont permis d’identifier un mode opératoire bien rodé. Les victimes, âgées de 67 à 89 ans, étaient repérées dans les stations de métro, notamment à Cordeliers, Vieux-Lyon et Part-Dieu.

Selon le Progrès, les auteurs observaient d’abord les victimes composer leur code confidentiel. Elles détournaient ensuite leur attention, en leur demandant un renseignement ou en leur présentant un plan, avant de subtiliser leur carte bancaire sans violence. Des retraits pouvant atteindre jusqu’à 1 500 euros étaient réalisés dans la foulée.

La suspecte est également soupçonnée d’avoir dirigé un groupe composé d’au moins quatre jeunes filles mineures. Déjà connue des services de police sous différentes identités, elle présente aussi des antécédents judiciaires en Allemagne et aurait séjourné dans plusieurs pays européens.

Présentée au parquet de Lyon jeudi, elle a été placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement, qui doit intervenir dans le cadre d’une comparution à délai différé.

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vol à la tire

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1 commentaire
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Ex Précisions le 29/03/2026 à 16:49
Winchester 73 a écrit le 29/03/2026 à 16h14

Retour au pays d'origine et elle rembourse les victimes pas de cadeau.

On est en France, elle sera prochainement relâchée car la date de son jugement va trop trainer et on ne la reverra plus, sauf dans une autre ville française à faire la même chose...

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un de plus le 29/03/2026 à 16:38

Encore un bel exemple d'apport de culture !

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Curiosité le 29/03/2026 à 16:32

C'est curieux comme la France attire ses ennemis.

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Watt le 29/03/2026 à 16:21

Il y a bien une association qui va venir prendre sa défense...

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Flo48 le 29/03/2026 à 16:21

Comme disent les gauchistes:l'immigration est une chance!

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Winchester 73 le 29/03/2026 à 16:14

Retour au pays d'origine et elle rembourse les victimes pas de cadeau.

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