Mise à jour 7h : la circulation a repris sur la ligne D du métro. Les difficultés persistent sur la ligne B qui fonctionne toujours partiellement. Un retour à la normale est attendu pour 10h.

Article initial : Des perturbations sont à noter ce jeudi matin sur le réseau TCL. La ligne D du métro ne circule plus tandis que la ligne B ne fonctionne que partiellement. Les stations de Gare d’Oullins à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne sont plus desservies. En cause selon les TCL : un défaut du système informatique.

A noter que des bus relais ont été mis en place sur la ligne B entre les stations de Stade de Gerland et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ainsi que sur la ligne D entre les arrêts Gare de Vaise et Gare de Vénissieux.

La reprise de la circulation est pour le moment estimée à 7h.