Mise à jour 7h : la circulation a repris sur la ligne D du métro. Les difficultés persistent sur la ligne B qui fonctionne toujours partiellement. Un retour à la normale est attendu pour 10h.
Article initial : Des perturbations sont à noter ce jeudi matin sur le réseau TCL. La ligne D du métro ne circule plus tandis que la ligne B ne fonctionne que partiellement. Les stations de Gare d’Oullins à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne sont plus desservies. En cause selon les TCL : un défaut du système informatique.
A noter que des bus relais ont été mis en place sur la ligne B entre les stations de Stade de Gerland et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ainsi que sur la ligne D entre les arrêts Gare de Vaise et Gare de Vénissieux.
La reprise de la circulation est pour le moment estimée à 7h.
Quelle honte ce métro lyonnais!!! Âgée, retraitée je n osé plus aller au centre ville la Part dieu..au moins à Marseille led retraités ne connaissent pas ces " accidents de tram et métro.. réagissez amis lyonnais!!!!!!Signaler Répondre
Figurez-vous que l'informatique, c'est comme une voiture, tant que c'est entretenue, ça roule très bien.Signaler Répondre
Oubliez de faire une, deux, trois révisions, et venez pas vous plaindre que vous calez sur le périph'.
Les SI ont toujours été le parent pauvre d'une entreprise : un service qui coute de l'argent, mais qui n'en rapporte pas. Donc pourquoi y mettre des moyens ? Sauf que les décideurs oublient souvent que ça évite aux autres services d'en perdre. Car tout le monde remet la faute sur l'informatique quand ça marche plus, mais personne ne se rend compte du travail fourni derrière pour que ça marche.
A bon entendeur.
Sans oublier que plus de 75 ascenseurs et Escalators sont à l'arrêt. Si le président du SYTRAL, Bruno Bernard, se déplaçait avec le petit peuple, en transports en communs, il aurait eu le temps, en six ans de mandat, de constater ce grave dysfonctionnement qui pénalise les handicapés, personnes âgées et celles avec des poussettes. Quel mépris pour ses électeurs.Signaler Répondre
La faute à l'informatique, fiabilité plus que douteuse sur celle des TCL. On ajoute les piratages divers et variés dont celui de Bercy en février des foyers fiscaux (car l'état même pas capable de protéger les fichiers de citoyens, mais vous envoyer un mail pour vous dire que vous pouvez être victime d'une usurpation d'identité ils savent le faire et oser vous dire de vérifier au service des banques si quelqu'un n'aurait pas ouvert un compte avec votre identité... hallucinant) , les bugs récurrents au quotidien (box wifi, serveurs , dans les voitures, etc, etc)Signaler Répondre
et on veut nous vendre le tout numérique comme notre ami pour nous faciliter la vie..... imaginons alors avec cette" fiabilité avérée" le vote électronique.
G Colomb est décédé et en France (contrairement à certains pays... d'où vous devez écrire)... les morts ne se présentent pas et ne votent pas...Signaler Répondre
Des bus avec deux perches...Ils en restent ?. J'ai pas souvenirs de pannes journalières sur les lignes 7 et la 3. Pauvres voyageurs-bosseurs - préparez lui sa lettre de licenciement samedi pour lui remettre en main propre dimanche...Signaler Répondre
Je pense aux jeunes qui travaillent et la galère qu ils traversent depuis ces dernières années.Signaler Répondre
J' ai eu la chance de bénéficier de TCL parfaitement entretenu durant ma carrière, j aimerais que les travailleurs aussi puissent bénéficier de la même qualité de vie....
Dimanche je mettrai un bulletin AULAS, en pensant à eux aussi.....
Le dernier petit cadeau de BB avant d'être dégagé... les électeurs usagers apprécieront l'attention....Signaler Répondre
En l'occurrence Collomb a annoncé vouloir annuler tous les plans de modernisation et fiabilisation du métro existant pour financer son méga-métro.Signaler Répondre
Donc pensez-y oui, car si vous voulez que ça continue, votez collomb et vous en serez sûr !
Mais continuez à voter pour l'alliance de la honte Ecolo/PS/LFI, 6ans de galères de plus dans le métro, vous aimez ça!Signaler Répondre
Et ne vous plaignez pas trop fort! Sinon Doucet va envoyer sa milice s'occuper de vous:
https://www.lyonmag.com/article/150936/des-militants-tractant-pour-jean-michel-aulas-agresses-a-lyon-une-action-de-la-jeune-garde
La dernière de Bruno avant de partir?Signaler Répondre
Vu la photo, on se croirait au Japon… Mais non, on est bien en France, à Lyon. Panne, panne, panne : Le Lyonnais livré a lui-mêmeSignaler Répondre
Juste avant les élections c’est parfait !!!! merciSignaler Répondre
Bernard vend du vélo, tout en délaissant l'entretien des transports en commun au profit des pistes cyclables qui coûtent un pognon de dingue.Signaler Répondre
Il a fait ses choix, les électeurs aussi vont choisir dimanche ;-)
Votre utile dimanche....Signaler Répondre
Oui surtout un bon vote contre les deux loustic.Signaler Répondre
Pensez-y dimanche en votant pour la métropole, bye bye Bruno!Signaler Répondre
Mettre tout le fric dans l'investissement et ne plus faire de maintenance. Stratégie dont on voit les conséquences toutes les semaines depuis le mandat écologiste.Signaler Répondre
J'irai travailler à pied, parce que je peux, en faisant attention aux trottinettes et vélos, bien évidemment.
Vivement dimanche soir, amis écologistes. Vous allez perdre la presidence de la metropole et donc aussi celle du sytral.
La réflexion que je me suis faite ce matin en prenant le A, c'est qu'en fait le D déverse une quantité incroyable de déchets dans Lyon.Signaler Répondre
Est ce qu il se passera une semaine sans que les TCL ne soient en panne?Signaler Répondre
On nous a vendu la découpe du service pour plusieurs entreprises comme LA solution, avec des experts!
Mais concrètement, la RATP, vous faites quoi?
Bruno Bernard, ça valait le coût de lancer ce lotissement coûteux? Vous assumerez ces décisions ailleurs que dans les urnes ?
Vivement que tout ça soit gratuit. La carotte ne sera pas plus petite. Mais elle aura un goût différent.Signaler Répondre
Ça tourne au gag...Signaler Répondre