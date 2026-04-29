Transports

Week-end prolongé du 1er mai : le trafic des trains interrompu entre Saint-Étienne et Givors 

Week-end prolongé du 1er mai : le trafic des trains interrompu entre Saint-Étienne et Givors 
Photo d'illustration - LyonMag

Avis aux voyageurs.

Le week-end prolongé du 1er mai sera synonyme de perturbations sur les rails. Alors que le trafic des TGV sera impacté en raison de la fermeture de la gare de Lyon, les voyageurs rencontreront également des difficultés sur la ligne TER entre Saint-Étienne et Lyon. En cause : des travaux de maintenance menés du vendredi 1er au dimanche 3 mai.

La circulation sera par conséquent totalement interrompue entre Saint-Étienne et Givors durant ces trois jours. Certains trains seront également supprimés sur l’axe Firminy- Saint-Étienne. Des autocars seront mis en place pour faire face à ces perturbations et desserviront Firminy, Saint-Étienne-Châteaucreux, Rive-de-Gier et Givors. Le 1er mai, des autocars TER desserviront exceptionnellement l’arrêt Saint-Chamond.

A noter que de nouveaux travaux de maintenance entre Saint-Étienne et Lyon seront effectués du 23 au 25 mai avec au bout les mêmes difficultés pour les voyageurs.

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Travaux

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