Trafic SNCF Lyon–Paris : week-end galère en vue avec la fermeture de la gare de Lyon

Du jeudi 30 avril à 20h30 jusqu’au dimanche 3 mai à 14h, la gare de Lyon à Paris ne pourra accueillir aucun train, ni au départ ni à l’arrivée. En cause : des opérations de modernisation du réseau ferroviaire nécessitant une interruption complète du trafic.

Conséquence directe pour les usagers lyonnais : les trains reliant Lyon à la capitale ne desserviront pas leur terminus habituel. Dès jeudi soir, les circulations seront progressivement redirigées vers d’autres gares parisiennes, avant une interruption totale à partir du vendredi 1er mai.

Les TGV opérés par la SNCF seront ainsi répartis entre plusieurs points d’arrivée et de départ en Île-de-France, notamment les gares de Montparnasse, de l’Est ou encore l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. D’autres destinations comme Marne-la-Vallée, Versailles-Chantiers ou Pont de Rungis sont également concernées.

Cette désorganisation impacte fortement l’offre ferroviaire : seulement un peu plus de la moitié des TGV devraient circuler durant ce long week-end. Une réduction notable qui risque de compliquer les déplacements.

Les trains de l’opérateur italien Trenitalia, qui assure plusieurs liaisons quotidiennes entre Lyon et Paris, sont eux aussi touchés. Une partie des trajets est supprimée, avec un nombre limité de rotations maintenues. Les trains conservés verront pour la plupart leur terminus déplacé vers Marne-la-Vallée.

Dans ce contexte, les voyageurs sont invités à vérifier attentivement leur billet et leur gare de départ ou d’arrivée avant de se rendre en station. Des ajustements de dernière minute restent possibles en fonction de l’évolution des travaux.