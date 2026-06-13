Drame à Bron : un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus

Une collision s’est produite vers 0h30 dans la nuit de vendredi à samedi 13 juin sur le boulevard des Droits-de-l’Homme, à Bron. Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas connues dans l’immédiat.
Le choc a impliqué une voiture et un bus circulant sur cet axe de la commune. À l’arrivée des secours, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire, précise le Progrès. Malgré l’intervention des équipes de secours, la victime n’a pas pu être sauvée.
Deux personnes présentes à bord du bus ont également été prises en charge. Blessées légèrement, elles ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances précises de cette collision mortelle.
D'après d'autres médias, le type en voiture grillait tous les feux rouges ...... Et paf, le bus .....Signaler Répondre
C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!Signaler Répondre
Encore un dramatique accident, ce jeune qui a sûrement pensé qu'à cette heure là il n'y aurait pas beaucoup de circulation .Signaler Répondre