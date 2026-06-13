Drame à Bron : un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus

Une collision s’est produite vers 0h30 dans la nuit de vendredi à samedi 13 juin sur le boulevard des Droits-de-l’Homme, à Bron. Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Le choc a impliqué une voiture et un bus circulant sur cet axe de la commune. À l’arrivée des secours, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire, précise le Progrès. Malgré l’intervention des équipes de secours, la victime n’a pas pu être sauvée.

Deux personnes présentes à bord du bus ont également été prises en charge. Blessées légèrement, elles ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances précises de cette collision mortelle.