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Drame à Bron : un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus

Drame à Bron : un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus
Drame à Bron : un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus - LyonMag

Un dramatique accident a coûté la vie à un jeune automobiliste dans l’est lyonnais.

Une collision s’est produite vers 0h30 dans la nuit de vendredi à samedi 13 juin sur le boulevard des Droits-de-l’Homme, à Bron. Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Le choc a impliqué une voiture et un bus circulant sur cet axe de la commune. À l’arrivée des secours, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire, précise le Progrès.  Malgré l’intervention des équipes de secours, la victime n’a pas pu être sauvée.

Deux personnes présentes à bord du bus ont également été prises en charge. Blessées légèrement, elles ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances précises de cette collision mortelle.

Tags :

accident

3 commentaires
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lolotoooôooo le 13/06/2026 à 18:59
Cmoi a écrit le 13/06/2026 à 17h24

C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!

D'après d'autres médias, le type en voiture grillait tous les feux rouges ...... Et paf, le bus .....

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Cmoi le 13/06/2026 à 17:24

C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!

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Moi le 13/06/2026 à 16:20

Encore un dramatique accident, ce jeune qui a sûrement pensé qu'à cette heure là il n'y aurait pas beaucoup de circulation .

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