Un voisin aperçoit deux hommes rôder devant une habitation près de Lyon : son réflexe change tout

Les faits se sont déroulés le dimanche 31 mai vers minuit et demi à Genas, dans l'est lyonnais. Un voisin a alors contacté les forces de l'ordre après avoir aperçu deux hommes en train de tenter de forcer l'entrée d'une maison.

Dès la réception de l'alerte, le Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (CORG 69) a mobilisé les unités du secteur. Une patrouille de la brigade de Mions a été envoyée en renfort des gendarmes de Jonage déjà engagés sur l'intervention.

Grâce à cette mobilisation rapide, les militaires sont parvenus à interpeller les deux suspects en flagrant délit. Placés immédiatement en garde à vue, ils ont ensuite fait l'objet d'une enquête menée par la brigade de Jonage.

Les investigations ont permis d'établir que les deux hommes se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français.

Présentés au procureur de la République dans le cadre d'une comparution immédiate, ils ont été condamnés à huit mois d'emprisonnement ferme pour les faits qui leur étaient reprochés. La gendarmerie précise qu'ils font également l'objet d'une assignation à résidence ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

La gendarmerie du Rhône a tenu à saluer le rôle déterminant du témoin à l'origine du signalement : "Nous remercions la personne qui a alerté nos services et qui a permis l'interpellation des individus."