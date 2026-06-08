Un voisin aperçoit deux hommes rôder devant une habitation près de Lyon : son réflexe change tout

Les faits se sont déroulés le dimanche 31 mai vers minuit et demi à Genas, dans l'est lyonnais. Un voisin a alors contacté les forces de l'ordre après avoir aperçu deux hommes en train de tenter de forcer l'entrée d'une maison.
Dès la réception de l'alerte, le Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (CORG 69) a mobilisé les unités du secteur. Une patrouille de la brigade de Mions a été envoyée en renfort des gendarmes de Jonage déjà engagés sur l'intervention.
Grâce à cette mobilisation rapide, les militaires sont parvenus à interpeller les deux suspects en flagrant délit. Placés immédiatement en garde à vue, ils ont ensuite fait l'objet d'une enquête menée par la brigade de Jonage.
Les investigations ont permis d'établir que les deux hommes se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français.
Présentés au procureur de la République dans le cadre d'une comparution immédiate, ils ont été condamnés à huit mois d'emprisonnement ferme pour les faits qui leur étaient reprochés. La gendarmerie précise qu'ils font également l'objet d'une assignation à résidence ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
La gendarmerie du Rhône a tenu à saluer le rôle déterminant du témoin à l'origine du signalement : "Nous remercions la personne qui a alerté nos services et qui a permis l'interpellation des individus."
Ah bon ils font leur boulot? On paie assez d'impôts pour être protégés!!!!!Signaler Répondre
C’est pour cela que je ne vote 🗳️ plus ! Aucun politique est capable de dire aux Français le détail de la Dette 💸 publique Française de 3350 milliards d’euros !! Disparus ? Détourné ? Etc …Signaler Répondre
Je VOTERAI pour celui qui aura ce courage de Transparence pour rendre des comptes au PEUPLE français !
La police fait quoi ? La Gendarmerie puisqu'il s'agit d'elle et non de la police a fait son boulot, non ? Que racontez-vous, c'est la justice qui ne suit pas.Signaler Répondre
Ca c'est possible sous la France by Macron mais demain avec la nouvelle France by LFI, c'est le voisin qui sera interpellé pour dénonciation discriminatoire.Signaler Répondre
On va en venir à regretter la royauté.
Chez moi en corse c'est 2 coups de fusil.Signaler Répondre
Mozart s'occupe de tout 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
assigné à résidence et obligation de quitter le territoire Français ? mais comment on fait ?Signaler Répondre
Ils ne vont pas en prison, ils sont assignés à residence.Signaler Répondre
Ce qui veut dire : Libre
Et oui, les Français en ont marre! Ne venez pas vous plaindre du résultat des élections l'année prochaine 🤔🤔Signaler Répondre
situation irrégulière… vous avez dit situation irrégulière, comme c étrange !Signaler Répondre
- Très bien le voisin, de nos jours beaucoup ont tendance à se planquer derrière leurs fenêtre en espérant ne pas être vu... (du vécu en tant que victime)Signaler Répondre
- Très bien les gendarmes pour leur intervention "rapide".
- Pas bien Darmanin, Nunez et au-dessus qui ne vont rien faire pour les garder enfermés, même sous OQTF ils seront dehors dans 1 semaine max pour ensuite recommencer comme ils ne risquent rien.
BRAVO à cette personne et aux forces de l'ordre qui ont permis ces arrestations 👏Signaler Répondre
Expulsion immédiate ! Pkoi dans nos prisons ? qui paie ?Signaler Répondre
situation irrégulière , on va les loger , les nourrir, mais jamais les expulser grâce à une justice laxiste et permissive 😡Signaler Répondre
La police fais quoi?Signaler Répondre
La justice fais quoi?
Mozart fais quoi?
Par contre pour prélever mes impôts, pas de problème 👏👏👏