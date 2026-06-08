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Un voisin aperçoit deux hommes rôder devant une habitation près de Lyon : son réflexe change tout

Un voisin aperçoit deux hommes rôder devant une habitation près de Lyon : son réflexe change tout
Un voisin aperçoit deux hommes rôder devant une habitation près de Lyon : son réflexe change tout

L'intervention rapide des gendarmes a permis de mettre un terme à une tentative de cambriolage en pleine nuit.

Les faits se sont déroulés le dimanche 31 mai vers minuit et demi à Genas, dans l'est lyonnais. Un voisin a alors contacté les forces de l'ordre après avoir aperçu deux hommes en train de tenter de forcer l'entrée d'une maison.

Dès la réception de l'alerte, le Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (CORG 69) a mobilisé les unités du secteur. Une patrouille de la brigade de Mions a été envoyée en renfort des gendarmes de Jonage déjà engagés sur l'intervention.

Grâce à cette mobilisation rapide, les militaires sont parvenus à interpeller les deux suspects en flagrant délit. Placés immédiatement en garde à vue, ils ont ensuite fait l'objet d'une enquête menée par la brigade de Jonage.

Les investigations ont permis d'établir que les deux hommes se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français.

Présentés au procureur de la République dans le cadre d'une comparution immédiate, ils ont été condamnés à huit mois d'emprisonnement ferme pour les faits qui leur étaient reprochés. La gendarmerie précise qu'ils font également l'objet d'une assignation à résidence ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

La gendarmerie du Rhône a tenu à saluer le rôle déterminant du témoin à l'origine du signalement : "Nous remercions la personne qui a alerté nos services et qui a permis l'interpellation des individus."

Tags :

tentative de cambriolage

15 commentaires
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au chaud dans leur bureau le 08/06/2026 à 17:19
Jacques20 a écrit le 08/06/2026 à 17h04

La police fait quoi ? La Gendarmerie puisqu'il s'agit d'elle et non de la police a fait son boulot, non ? Que racontez-vous, c'est la justice qui ne suit pas.

Ah bon ils font leur boulot? On paie assez d'impôts pour être protégés!!!!!

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Bonne soirée à tous . le 08/06/2026 à 17:18
vous faites quoi de notre pognon? a écrit le 08/06/2026 à 14h11

La police fais quoi?
La justice fais quoi?
Mozart fais quoi?
Par contre pour prélever mes impôts, pas de problème 👏👏👏

C’est pour cela que je ne vote 🗳️ plus ! Aucun politique est capable de dire aux Français le détail de la Dette 💸 publique Française de 3350 milliards d’euros !! Disparus ? Détourné ? Etc …
Je VOTERAI pour celui qui aura ce courage de Transparence pour rendre des comptes au PEUPLE français !

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Jacques20 le 08/06/2026 à 17:04
vous faites quoi de notre pognon? a écrit le 08/06/2026 à 14h11

La police fais quoi?
La justice fais quoi?
Mozart fais quoi?
Par contre pour prélever mes impôts, pas de problème 👏👏👏

La police fait quoi ? La Gendarmerie puisqu'il s'agit d'elle et non de la police a fait son boulot, non ? Que racontez-vous, c'est la justice qui ne suit pas.

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Arthur le 08/06/2026 à 17:01
attendez a écrit le 08/06/2026 à 15h47

assigné à résidence et obligation de quitter le territoire Français ? mais comment on fait ?

Ca c'est possible sous la France by Macron mais demain avec la nouvelle France by LFI, c'est le voisin qui sera interpellé pour dénonciation discriminatoire.
On va en venir à regretter la royauté.

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max le 08/06/2026 à 16:14

Chez moi en corse c'est 2 coups de fusil.

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on baisse la tête le 08/06/2026 à 15:59
attendez a écrit le 08/06/2026 à 15h47

assigné à résidence et obligation de quitter le territoire Français ? mais comment on fait ?

Mozart s'occupe de tout 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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attendez le 08/06/2026 à 15:47

assigné à résidence et obligation de quitter le territoire Français ? mais comment on fait ?

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Hibiscus 1er le 08/06/2026 à 15:36
pie69 a écrit le 08/06/2026 à 14h18

Expulsion immédiate ! Pkoi dans nos prisons ? qui paie ?

Ils ne vont pas en prison, ils sont assignés à residence.
Ce qui veut dire : Libre

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ça vous pends au nez le 08/06/2026 à 15:31
Ex Précisions a écrit le 08/06/2026 à 14h42

- Très bien le voisin, de nos jours beaucoup ont tendance à se planquer derrière leurs fenêtre en espérant ne pas être vu... (du vécu en tant que victime)
- Très bien les gendarmes pour leur intervention "rapide".
- Pas bien Darmanin, Nunez et au-dessus qui ne vont rien faire pour les garder enfermés, même sous OQTF ils seront dehors dans 1 semaine max pour ensuite recommencer comme ils ne risquent rien.

Et oui, les Français en ont marre! Ne venez pas vous plaindre du résultat des élections l'année prochaine 🤔🤔

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eurpbo le 08/06/2026 à 15:13

situation irrégulière… vous avez dit situation irrégulière, comme c étrange !

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Ex Précisions le 08/06/2026 à 14:42

- Très bien le voisin, de nos jours beaucoup ont tendance à se planquer derrière leurs fenêtre en espérant ne pas être vu... (du vécu en tant que victime)
- Très bien les gendarmes pour leur intervention "rapide".
- Pas bien Darmanin, Nunez et au-dessus qui ne vont rien faire pour les garder enfermés, même sous OQTF ils seront dehors dans 1 semaine max pour ensuite recommencer comme ils ne risquent rien.

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bravo le 08/06/2026 à 14:34

BRAVO à cette personne et aux forces de l'ordre qui ont permis ces arrestations 👏

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pie69 le 08/06/2026 à 14:18

Expulsion immédiate ! Pkoi dans nos prisons ? qui paie ?

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emlyon le 08/06/2026 à 14:13

situation irrégulière , on va les loger , les nourrir, mais jamais les expulser grâce à une justice laxiste et permissive 😡

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vous faites quoi de notre pognon? le 08/06/2026 à 14:11

La police fais quoi?
La justice fais quoi?
Mozart fais quoi?
Par contre pour prélever mes impôts, pas de problème 👏👏👏

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