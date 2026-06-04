Le métro D partiellement à l’arrêt ce jeudi midi à Lyon

La ligne D du métro connaît des perturbations en cette mi-journée de jeudi. Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies en raison de la panne d’une rame de métro.
Des bus relais sont mis en place et desservent les arrêts de Saxe Gambetta à Gare de Vénissieux. La reprise du trafic est estimée à 13h.
Cà faisait longtempsSignaler Répondre
Sarselli a du boulot pour remettre en état 6 ans de gestion calamiteuse...Signaler Répondre
TCL, tout va pour le mieux! Pannes journalières des bus, métros, trams, bus supprimés sans aucune info. Chauffeurs qui se prennent pour des champions deF1, feux brûlés, vitesse non respectée, personnel roulant, qui ne répond pas quand on leur dit bonjour... J'en oublie....Signaler Répondre
La droite vient de récupérer 6 ans de gestion désastreuse du métro par les écolos, ça ne vas s'arranger d'un coup d'un seul tellement il y a faire pour tout remettre en ordre.Signaler Répondre
Mais que se passe-t-il avec ces métros??? Tous les jours, il y en a un en panne! Qui est RESPONSABLE? Personne je suppose!!!!Signaler Répondre
il est temps de se débarrasser de la RATP qui engrange l argent des lyonnais pour l envoyer à Paris un délire de la bande du parisien Doucet…qui n oublie jamais sa ville de coeur Paris sur le dos des lyonnais les bobos pseudos écolos avaient couler les transports lyonnais et en choisissant la RATP ça ne pouvait améliorer tous le spécialiste ms du transport public le save bienSignaler Répondre
La faute aux escrolos qui sont au pouvoir ! Virez Bernard ! Vivement le retour de la Droite !Signaler Répondre
Oh wait.............
Vivement que la droite revienne aux affaires pour que ces pannes à répétitions cessent...Signaler Répondre