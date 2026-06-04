Le métro D partiellement à l’arrêt ce jeudi midi à Lyon

La ligne D du métro connaît des perturbations en cette mi-journée de jeudi. Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies en raison de la panne d’une rame de métro.

Des bus relais sont mis en place et desservent les arrêts de Saxe Gambetta à Gare de Vénissieux. La reprise du trafic est estimée à 13h.