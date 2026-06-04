Transports

Le métro D partiellement à l’arrêt ce jeudi midi à Lyon

Le métro D partiellement à l’arrêt ce jeudi midi à Lyon
Le métro D partiellement à l’arrêt ce jeudi midi à Lyon - LyonMag

Une panne est en cours sur une rame de métro.

La ligne D du métro connaît des perturbations en cette mi-journée de jeudi. Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies en raison de la panne d’une rame de métro.

Des bus relais sont mis en place et desservent les arrêts de Saxe Gambetta à Gare de Vénissieux. La reprise du trafic est estimée à 13h.

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métro D

panne

Lyon

5 commentaires
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CC le 04/06/2026 à 15:44

Cà faisait longtemps

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Ex Précisions le 04/06/2026 à 15:01

Sarselli a du boulot pour remettre en état 6 ans de gestion calamiteuse...

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ben dis le 04/06/2026 à 15:00

TCL, tout va pour le mieux! Pannes journalières des bus, métros, trams, bus supprimés sans aucune info. Chauffeurs qui se prennent pour des champions deF1, feux brûlés, vitesse non respectée, personnel roulant, qui ne répond pas quand on leur dit bonjour... J'en oublie....

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Merci Nanar le 04/06/2026 à 14:40
Le Petit Pop a écrit le 04/06/2026 à 13h40

Vivement que la droite revienne aux affaires pour que ces pannes à répétitions cessent...

La droite vient de récupérer 6 ans de gestion désastreuse du métro par les écolos, ça ne vas s'arranger d'un coup d'un seul tellement il y a faire pour tout remettre en ordre.

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Cyrielle69 le 04/06/2026 à 14:33

Mais que se passe-t-il avec ces métros??? Tous les jours, il y en a un en panne! Qui est RESPONSABLE? Personne je suppose!!!!

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saco697 le 04/06/2026 à 14:15

il est temps de se débarrasser de la RATP qui engrange l argent des lyonnais pour l envoyer à Paris un délire de la bande du parisien Doucet…qui n oublie jamais sa ville de coeur Paris sur le dos des lyonnais les bobos pseudos écolos avaient couler les transports lyonnais et en choisissant la RATP ça ne pouvait améliorer tous le spécialiste ms du transport public le save bien

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Mitt le 04/06/2026 à 14:01

La faute aux escrolos qui sont au pouvoir ! Virez Bernard ! Vivement le retour de la Droite !
Oh wait.............

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Le Petit Pop le 04/06/2026 à 13:40

Vivement que la droite revienne aux affaires pour que ces pannes à répétitions cessent...

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