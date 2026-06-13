Affaire Roman Abreu : Véronique Sarselli annonce le retrait des délégations, le camp Aulas dément

L’onde de choc politique provoquée par la plainte pour viol déposée contre Roman Abreu, ancien directeur de campagne de Jean-Michel Aulas, est loin de retomber au sein de la Métropole de Lyon.
Ce jeudi 11 juin, la présidente de la collectivité, Véronique Sarselli, avait annoncé avoir demandé aux vice-présidents Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton de se mettre en retrait de leurs fonctions représentatives. Une décision présentée comme une mesure de préservation de l’institution et de respect envers la victime présumée.
Mais dès le lendemain, le dossier a pris une nouvelle dimension. Dans un entretien accordé au Progrès, Véronique Sarselli a indiqué ce vendredi avoir franchi une étape supplémentaire en retirant temporairement les délégations des trois élus, sans préciser la durée de cette mesure.
"Je me dois de garantir l’exemplarité et le fonctionnement de l’institution métropolitaine qui est plongée en plein malaise", a-t-elle notamment déclaré au quotidien régional. La présidente affirme avoir pris cette décision "en parfait accord avec Jean-Michel Aulas", jugeant la mesure "proportionnée."
Selon ses explications, cette suspension temporaire constitue une réponse à la crise politique provoquée par les révélations entourant cette affaire judiciaire. Véronique Sarselli a également rappelé qu’elle ne disposait pas du pouvoir de contraindre les élus concernés à quitter leurs fonctions.
Mais quelques heures après ces déclarations, de nouvelles tensions sont apparues.
L’avocat de Jean-Michel Aulas et de Laure Cédat, Me Alain Jakubowicz, a en effet contesté publiquement la version présentée par la présidente de la Métropole. "C’est totalement faux !", a-t-il affirmé à nos confrères, au sujet de l’existence d’un accord portant sur le retrait des délégations.
Même son de cloche du côté d’Emmanuel Imberton. Le vice-président a assuré n’avoir "signé aucun accord".
Selon les déclarations rapportées par nos confrères, un document aurait bien été signé entre les parties, mais celui-ci ne prévoirait pas le retrait des délégations. Une divergence qui laisse apparaître un sérieux désaccord sur la portée réelle des engagements pris lors des discussions menées ces derniers jours.
Sarceli doit démissionner si elle est honnête car elle est la seule qui a bénéficié de ce silence.Signaler Répondre
Bravo la nouvelle métropole, à peine élue et déjà les magouilles politiques, les trahisons et les scandales. La droite Lyonnaise à toujours était pourrie par les affaires et les magouilles. ca va être dur 6 ans de gestion par des incapables.Signaler Répondre
Faut instaurer un âge limite en politique.Signaler Répondre
On en a marre de ces séniles qui gouvernent, comme Trump ou Aulas
que la métropole a peur de Doucet et bagnon pathetiqueSignaler Répondre
Bravo aux électeurs d'avoir chassé bruno Bernard qui n'aurait jamais pu nous offrir un tel divertissement. Ses vice présidents ont pu dire nombre de bêtises par moment mais on n'a pas eu la saga de la famille politique qui se déchire sur la place publique avec des échos dans FR3 qu'aulas serait en larmes de se faire jeter ainsi. En attendant les électeurs de grand coeur lyonnais attendent toujours les premières décisions politiques 3 mois après leur investiture et là c'est le vide total.Signaler Répondre
présomption d innocent pour les gauchistes présomption de culpabilité pour les autresSignaler Répondre
Pas besoin de commenter ´la dictature ´ c’est pour demain !Signaler Répondre
D'un autre côté, ils ont fait campagne ensemble..Signaler Répondre
Comment Aulas aurait pu être informé mais pas elle ?
Pendant ce temps là, ils n'ont pas à parler de programme ou de projet qu'ils n'ont pas.
Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.. mais un autre sage regarde ce qu'il y a dans l'autre main.
Pour le reste, Aulas n'était là que pour couvrir de son nom dès le départ.. eh bah cette fois aussi.
entre Doucet qui n a qu un objectif s en mettre plein les poches et une métropole plus occupée aux magouilles et règlements de comptes Lyon va couler définitivement… et ce sont les lyonnais et grands lyonnais qui payent pendant ce temp là … La gouvernance LR de la métropole semble une catastrophe, aucune promesse tenue … on en tirera les leçons pour les prochaine électionsSignaler Répondre
Dégueulasse ! Ils veulent envoyées papy à l’epahd sans son accord 🤣😂Signaler Répondre
Arrêtez avec vos allusions antisémitesSignaler Répondre
Tu viens de perdre un électeur VeroniqueSignaler Répondre
Elle a de la graine de dictatriceSignaler Répondre
Elle a de la graine de dictatriceSignaler Répondre
Nous en Israël, nous n'avons pas ça. Les français doivent apprendre à gerer celaSignaler Répondre
C'est marrant, la présence dans leurs rangs d'Alexandre Vincendet, condamné pour violences sur son fils de 4 ans ne les a jamais dérangé.Signaler Répondre
Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps, LyonMag censure tous les posts qui rappellent le passé de cet homme violent !
Resonnement basique.Signaler Répondre
C'est surtout les LR au pouvoir.
Dissimulation, magouilles en tout genre et vous vouliez qu'il soit votre maire ???Signaler Répondre
Tiens, un fan de Bruel.Signaler Répondre
Faut pas que Vé-Vé se laisse faire ! Dégagez le Trump lyonnais, dégagez-le avec ses mauvaises fréquentations !Signaler Répondre
on juge sans savoir ! pour un obsédé sexuel on voudrait tout virer ! attendre le jugement serait une bonne chose non ?Signaler Répondre