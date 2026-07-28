Caluire-et-Cuire : il prend la fuite en trottinette et abandonne un sac contenant près de 25 000 euros

Une simple tentative de contrôle a débouché sur une découverte pour le moins inattendue.
Dimanche 26 juillet, vers 19h15, des policiers municipaux ont voulu contrôler un homme circulant à vive allure en trottinette électrique à Caluire-et-Cuire.
Au lieu de s’arrêter, le trentenaire a accéléré pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre.
Au cours de sa fuite, l’homme s’est débarrassé d’un sac en le jetant dans un buisson. Les policiers y ont découvert 24 400 euros en espèces, répartis en billets.
Le suspect a finalement perdu le contrôle de sa trottinette et a chuté, permettant son interpellation.
Une enquête sur l’origine de l’argent
Blessé dans sa chute, l’homme de 33 ans a d’abord été pris en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, avant d’être placé en garde à vue.
Une enquête de la police nationale est en cours afin de déterminer l’origine des 24 400 euros retrouvés dans le sac.
Ces 25k€ vont un fait où ? Retour à la famille....etc.... aux bonnes oeuvres de l état... aux magistrats et autres..... c est une bonne question en faîtes ou fêtes.....Signaler Répondre
Suite à des faits de délinquance, on peut espérer que la sécurité sociale ne va pas lui rembourser ses frais de soins à l'hôpital.Signaler Répondre
Argent à remettre non pas à une association caritative, mais aux sapeurs pompiers.Signaler Répondre
Le gars va avoir des comptes à rendre !Signaler Répondre
Non. Leur point en commun c'est l'utilisation de la trottinette électrique. Marque indéniable des voyous dans la France de 2026.Signaler Répondre
Neuf débuts d'incendie dans le magnifique quartier de montessuy source le progrès deux mineurs arrêtés Caluire se rapproche de Rillieux .....Signaler Répondre
Un manque d'apport en oxygène du système cérébral sans doute.Signaler Répondre
C'est pour cela qu'il faut végétaliser de toute urgence !
La nouvelle France by LFI, nous sommes contre l'argent roi.Signaler Répondre
C'était les pourboires ;-)Signaler Répondre
D'une journée, c'est plus juste 😉😉Signaler Répondre
Toutes les économies d'une vie... à 33 ans.Signaler Répondre
Mais pourquoi toujours les prendre en charge médicalement ?...Signaler Répondre
25 000 balles... Ca paye le trafic de came...Signaler Répondre
ils ont tous un point commun. Moins Ils sont en règle, plus ils se font remarquer par leur manque de discrétion.Signaler Répondre