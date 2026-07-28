Faits Divers

Caluire-et-Cuire : il prend la fuite en trottinette et abandonne un sac contenant près de 25 000 euros

Caluire-et-Cuire : il prend la fuite en trottinette et abandonne un sac contenant près de 25 000 euros

Un homme de 33 ans a été interpellé dimanche soir à Caluire-et-Cuire après un refus d’obtempérer en trottinette électrique. Au cours de sa fuite, il s’est débarrassé d’un sac renfermant près de 25 000 euros en espèces.

Une simple tentative de contrôle a débouché sur une découverte pour le moins inattendue.

Dimanche 26 juillet, vers 19h15, des policiers municipaux ont voulu contrôler un homme circulant à vive allure en trottinette électrique à Caluire-et-Cuire.

Au lieu de s’arrêter, le trentenaire a accéléré pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre.

Au cours de sa fuite, l’homme s’est débarrassé d’un sac en le jetant dans un buisson. Les policiers y ont découvert 24 400 euros en espèces, répartis en billets.

Le suspect a finalement perdu le contrôle de sa trottinette et a chuté, permettant son interpellation.

Une enquête sur l’origine de l’argent

Blessé dans sa chute, l’homme de 33 ans a d’abord été pris en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, avant d’être placé en garde à vue.

Une enquête de la police nationale est en cours afin de déterminer l’origine des 24 400 euros retrouvés dans le sac.

13 commentaires
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Jack001 le 28/07/2026 à 13:07

Ces 25k€ vont un fait où ? Retour à la famille....etc.... aux bonnes oeuvres de l état... aux magistrats et autres..... c est une bonne question en faîtes ou fêtes.....

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Droits sociaux le 28/07/2026 à 12:55

Suite à des faits de délinquance, on peut espérer que la sécurité sociale ne va pas lui rembourser ses frais de soins à l'hôpital.

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Rlb le 28/07/2026 à 12:55

Argent à remettre non pas à une association caritative, mais aux sapeurs pompiers.

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alors là le 28/07/2026 à 12:30

Le gars va avoir des comptes à rendre !

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Pratique et chic le 28/07/2026 à 12:15
Catalan a écrit le 28/07/2026 à 09h04

ils ont tous un point commun. Moins Ils sont en règle, plus ils se font remarquer par leur manque de discrétion.

Non. Leur point en commun c'est l'utilisation de la trottinette électrique. Marque indéniable des voyous dans la France de 2026.

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ma le 28/07/2026 à 12:03

Neuf débuts d'incendie dans le magnifique quartier de montessuy source le progrès deux mineurs arrêtés Caluire se rapproche de Rillieux .....

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Effectivement le 28/07/2026 à 11:40
Catalan a écrit le 28/07/2026 à 09h04

ils ont tous un point commun. Moins Ils sont en règle, plus ils se font remarquer par leur manque de discrétion.

Un manque d'apport en oxygène du système cérébral sans doute.
C'est pour cela qu'il faut végétaliser de toute urgence !

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Solidarité 69 le 28/07/2026 à 11:19

La nouvelle France by LFI, nous sommes contre l'argent roi.

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Ex Précisions le 28/07/2026 à 11:13
LéoChater a écrit le 28/07/2026 à 09h44

25 000 balles... Ca paye le trafic de came...

C'était les pourboires ;-)

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plus que le livret A le 28/07/2026 à 11:06
Jacques20 a écrit le 28/07/2026 à 10h37

Toutes les économies d'une vie... à 33 ans.

D'une journée, c'est plus juste 😉😉

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Jacques20 le 28/07/2026 à 10:37

Toutes les économies d'une vie... à 33 ans.

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Chris25 le 28/07/2026 à 09:45

Mais pourquoi toujours les prendre en charge médicalement ?...

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LéoChater le 28/07/2026 à 09:44

25 000 balles... Ca paye le trafic de came...

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Catalan le 28/07/2026 à 09:04

ils ont tous un point commun. Moins Ils sont en règle, plus ils se font remarquer par leur manque de discrétion.

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