Caluire-et-Cuire : il prend la fuite en trottinette et abandonne un sac contenant près de 25 000 euros

Une simple tentative de contrôle a débouché sur une découverte pour le moins inattendue.

Dimanche 26 juillet, vers 19h15, des policiers municipaux ont voulu contrôler un homme circulant à vive allure en trottinette électrique à Caluire-et-Cuire.

Au lieu de s’arrêter, le trentenaire a accéléré pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre.

Au cours de sa fuite, l’homme s’est débarrassé d’un sac en le jetant dans un buisson. Les policiers y ont découvert 24 400 euros en espèces, répartis en billets.

Le suspect a finalement perdu le contrôle de sa trottinette et a chuté, permettant son interpellation.

Une enquête sur l’origine de l’argent

Blessé dans sa chute, l’homme de 33 ans a d’abord été pris en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, avant d’être placé en garde à vue.

Une enquête de la police nationale est en cours afin de déterminer l’origine des 24 400 euros retrouvés dans le sac.